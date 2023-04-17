Сезон аллергии: четыре способа облегчить свое состояние

Весной, когда природа пробуждается и радует нас буйным цветением, для аллергенов наступает самая сложная пора.

Когда весна наконец наступает, для тех из нас, кто страдает от аллергии, такие симптомы, как чихание, заложенность носа, зуд в глазах и головные боли, становятся постоянными спутниками. И хотя лекарств от аллергии, отпускаемых без рецепта, предостаточно, исследования показывают, что во многих случаях они не действуют.

К счастью, есть четыре простых естественных способа облегчить свое состоянии. О них рассказывает Womans World.

Добавьте куркуму

Куркума / Фото: Credits

Куркума является вкусным дополнением ко всему: от яичницы-болтуньи до заправок для салатов и блюд из риса. А содержащийся в ней куркумин может оказывать естественное антигистаминное действие. В клинических испытаниях, результаты которых были опубликованы в Annals of Allergy, Asthma & Immunology, было обнаружено, что куркумин улучшает носовое дыхание и устраняет такие симптомы, как чихание и ринорея. Попробуйте ежедневно добавлять в свой рацион от 2 до 3 чайных ложек куркумы.

Совет

При приготовлении пищи с куркумой добавьте несколько щепоток черного перца; исследование, опубликованное в Planta Medica, показало, что пиперин может усиливать всасывание куркумина.

Наденьте спортивные очки

Переносимая по воздуху пыльца, попадающая в глаза в течение дня, не только раздражает ваши глаза — она также может вызвать заложенность, которая сохраняется в течение ночи, нарушая ваш сон. Но исследование, результаты которого были опубликованы в Международном форуме аллергии и ринологии, показало, что надевание солнцезащитных очков при выходе на улицу может помочь блокировать пыльцу. Спортивные очки, которые плотно прилегают к лицу и не дают пыльце попасть в глаза, будут лучшим выбором.

Совет

Смывайте всю пыльцу, попавшую на солнцезащитные очки, промывая веки и ресницы теплой водой с детским шампунем два раза в день.

Выпейте две чашки зеленого чая

Фото: Credits

Исследование, проведенное Allergology International, предполагает, что ежедневное употребление двух чашек зеленого чая может уменьшить симптомы аллергии, такие как насморк и першение в горле. Галлат эпигаллокатехина в напитке может ингибировать высвобождение таких веществ, как гистамин, иммуноглобулин Е и лейкотриены, которые вызывают симптомы аллергии.

Совет

Попробуйте пить неароматизированный зеленый чай с добавлением лимона или подсластителя; ароматизированный зеленый чай может быть изготовлен из чайных листьев более низкого качества, содержащих меньшее количество галлат эпигаллокатехина, поэтому эксперты не рекомендуют его пить в качестве средства, которое может облегчить симптомы аллергии.

Попробуйте древнюю индийскую траву

Также читайте Весна аллергика: пять неожиданных симптомов сенной лихорадки и как с ними справиться

Восточно-индийская трава Tinospora cordifolia (также известная как гудучи) может помочь в борьбе с неконтролируемым иммунным ответом, который запускает симптомы аллергии. Кроме того, он снижает уровень вырабатывающих слизь бокаловидных клеток в носовых ходах. Вот почему исследование, опубликованное в "Журнале этнофармакологии", показало, что ежедневный прием тиноспоры устранил чихание у 83 процентов участников, а у многих других устранил заложенность носа.

Конечно, перед тем как пробовать на себе эти средства, стоит обсудить их со своим врачом.

Читайте также: