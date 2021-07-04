Сезон летней аллергии: как ее определить и что делать

Сезон летней аллергии: как ее определить и что делать

Нередко симптомы аллергии списываются на простуду, пищевое отравление, расстройство желудка или переутомление, поскольку они частично совпадают.

С июня по август зреют сорные и луговые травы, злаки. Цветут деревья. Но для некоторых людей такое преображение природы становится пыткой. Причина – высокая концентрация аллергена в воздухе. От аллергии страдает примерно каждый пятый украинец.

О том, как понять, что у вас аллергия, а не инфекция, облегчить самочувствие и определить аллерген, рассказал доктор медицинских наук, детский врач-аллерголог, в клинике ISIDA Уманец Татьяна Рудольфовна.

Симптомы аллергии

Аллергия – это сверхчувствительная реакция иммунной системы на воздействие аллергенов, на которые в норме человек не реагирует. Летом – это реакция на пыльцу сорных и луговых трав, созревающих злаков, сезонные цветущие деревья, споры грибов, укусы насекомых, сезонные фрукты и овощи.

При контакте с аллергеном у ребенка или взрослого возникает:

насморк, заложенность носа, чихание, выделения из носа.

кашель или першение в горле;

сухость во рту;

покраснение и зуд в области глаз, отечность век;

конъюнктивит;

утрудненное дыхание или отдышка;

кожный зуд, который может сопровождаться появлением высыпаний – крапивницы, дерматита;

отек кожи и слизистых;

при тяжелых реакциях – головокружение, потеря сознания, тошнота, рвота, боль в животе, снижение артериального давления; удушье. Иногда эти симптомы сопровождаются крапивницей, отеком кожи или слизистых.

Почему это происходит?

Микрочастицы пыльцы, например, травы тимофеевки, вместе с воздухом при вдохе попадают на слизистые оболочки дыхательных путей и глаз. Далее их изучает иммунная система. И если клетки иммунной системы определяют пыльцу тимофеевки как чужеродный для организма антиген, они начинают вырабатывать иммуноглобулины (lgE) или специфические для этого антигена Т-лимфоциты. Выработка IgE и специфических Т-лимфоцитов при первичном попадании аллергенов в организм происходит бессимптомно. Эту фазу называют сенсибилизацией, или аллергизацией.

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При повторном попадании аллергена, например, той же пыльцы тимофеевки, клетки иммунной системы человека будут выделять биологически активные вещества (гистамин, триптазу, различные цитокины и др.). И аллергия проявится вышеуказанными симптомами.

Нередко симптомы аллергии списываются на простуду, пищевое отравление, расстройство желудка или переутомление, поскольку они частично совпадают.

При сезонной аллергии симптомы могут сопровождать пациента весь сезон. Меняется только выраженность симптомов. Например, насморк то уменьшается, то усиливается. Усиливаться признаки аллергии могут после перенесения стресса, т.к. стресс является усугубляющим фактором.

Причины возникновения аллергии

Наиболее вероятно возникновение аллергии у детей, имеющих генетическую предрасположенность к развитию заболевания, когда один или оба родителя страдают аллергией. Если аллергия есть у одного из родителей, вероятность, что аллергия возникнет у ребенка, составляет примерно 30-40%. Если оба родителя – 60-70%.

Аллергия – это многофакторное заболевание. Ее возникновение зависит от взаимодействия факторов окружающий среды – экологии, питания, образа жизни, приема медикаментов, и генетической предрасположенности.

Лечение аллергии

Для эффективного лечения аллергии важно определить причинный аллерген. Для этого у врача аллерголога есть диагностические тесты:

кожные;

провокационные;

лабораторные.

Симптомы аллергии устраняют антигистаминные и гормональные препараты. Но это временная мера, поскольку противоаллергенные препараты не решают проблему. Если аллергию не лечить, она будет прогрессировать и перерастет, например, в бронхиальную астму.

На сегодняшний день аллерген-специфическая иммунотерапия (АСИТ) – это единственный метод лечения аллергии, при котором чувствительность к аллергену постепенно снижается. Происходит это благодаря выработке противоаллергических антител. Длится такое лечение в среднем от 3 до 5 лет.

На первом начальном этапе лечение в схеме АСИТ постепенно повышается доза вводимого препарата аллергена до максимально допустимой дозы. На втором этапе – на протяжении нескольких лет поддерживается максимально допустимый уровень препарата аллергена на стабильном уровне. Повышается и поддерживается уровень аллергена двумя способами – путем введения инъекций или путем приема спрея/таблеток подъязычно по схеме с определенными интервалами.

Самопомощь при аллергии

Если у вас есть подозрение на пыльцевую сезонную аллергию, я советую:

оградить себя или ребенка от контакта с растением, которое может быть предполагаемым аллергеном;

не гулять под открытым солнцем в сухую и ветреную погоду;

проветривать квартиру утром и вечером, после дождя;

проводить большую часть дня в помещении при ветряной сухой погоде;

пить на протяжении дня достаточное количество чистой воды;

каждый день протирать полы и поверхности предметов быта влажной тряпкой;

пользоваться очистителем воздуха;

после прогулок на улице умываться или протирать лицо влажным полотенцем, принимать душ и мыть голову, чтобы смыть микрочастички пыльцы, менять одежду;

промывать нос солевым раствором;

сушить вещи в закрытом помещении – на улице на них будет оседать пыльца цветов и растений.

При наличии симптомов аллергии в один и тот же период два и больше года подряд я рекомендую записаться на прием к аллергологу.

Самостоятельно принимать лекарственные противоаллергенные препараты крайне нежелательно. Самолечение может усугубить проблему.

Список растений, вызывающих аллергию летом:

липа;

сосна;

осина;

клен;

жасмин;

ясень;

бухарник;

лисохвост;

бухарник шерстистый;

пшеница;

ячмень;

гречка;

овес;

пырей;

тимофеевка;

ежа сборная;

овсяница;

лебеда;

подорожник;

райграс;

циклохена;

мятлик;

молочай;

подсолнух;

ромашка;

полынь;

амброзия и др.

Берегите себя и своевременно обращайтесь за помощью к врачу.

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