Сезон норовируса: как защитить себя и близких / © Credits

Ежегодно в холодные месяцы фиксируют рост заболеваемости, особенно в школах, больницах, офисах и местах массового пребывания людей. Издание Woman&Home рассказало, что в прохладное время года мы больше времени проводим в закрытых помещениях, тесно контактируем друг с другом, а сам вирус хорошо сохраняется при низких температурах. Именно поэтому норовирус считается типичной зимней инфекцией.

Что такое норовирус

Норовирус — одна из самых распространенных причин острого гастроэнтерита. Он передается через загрязненную пищу, поверхности, предметы быта и прямой контакт с инфицированным человеком. Особенность вируса — чрезвычайно высокая заразность, для инфицирования достаточно минимального количества вирусных частиц. Симптомы обычно появляются через 12-48 часов после заражения и могут включать:

рвота

диарею

спазмы и боль в животе

тошноту

головную боль

иногда незначительное повышение температуры

Острая фаза длится от одного до трех дней, но слабость и усталость могут сохраняться дольше.

Как снизить риск заражения

Профилактика норовируса базируется на простых, но критически важных ежедневных привычках.

Тщательное мытье рук. Мытье рук с мылом и водой остается самым эффективным способом защиты. Антисептики на спиртовой основе и влажные салфетки не уничтожают норовирус полностью, поэтому они не могут заменить обычное мытье рук.

Дезинфекция поверхностей. Особое внимание стоит уделять кухне и зонам приготовления пищи. Поверхности нужно дезинфицировать до и после приготовления пищи, тщательно мыть фрукты и овощи, хорошо прожаривать мясо и морепродукты.

Бытовая гигиена. Если в доме есть больной, постельное белье и одежду следует стирать на высоких температурах. Человеку с симптомами не рекомендуется готовить пищу для других не менее 48 часов после полного исчезновения симптомов.

Если заболевание уже началось

Специфического лечения норовируса не существует. Основная задача — поддержать организм и не допустить обезвоживания. Рекомендовано:

пить достаточное количество жидкости

использовать растворы для оральной регидратации

обеспечить полноценный отдых

Даже если течение болезни кажется легким, важно оставаться дома, чтобы не подвергать риску других, особенно детей, пожилых людей и лиц с ослабленным иммунитетом.

Если вы живете с человеком, который имеет норовирус

Норовирус легко распространяется в пределах одного дома. Поэтому по возможности следует минимизировать контакт с больным, регулярно проветривать помещение и уделять особое внимание гигиене рук и поверхностей.

Стоит помнить, что человек является заразным не только во время проявления симптомов, но и за два дня до их появления и примерно два дня после исчезновения. Именно поэтому возвращение к школе, работе или активной социальной жизни должно происходить только после этого периода.

Повторное заболевание

Да, и это распространенный миф, что после одного случая формируется пожизненный иммунитет. Норовирус — это целая группа вирусов и перенесенная инфекция не защищает от других штаммов. Именно поэтому правила гигиены остаются актуальными даже для тех, кто уже сталкивался с этим заболеванием.

Норовирус — неприятный, но контролируемый гость зимнего сезона. Внимательность к гигиене, ответственное отношение к собственному состоянию здоровья и простые профилактические действия способны значительно снизить риск заражения и помочь пережить зиму без лишнего стресса.