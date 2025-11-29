Шафран: чем он полезен для вашего здоровья / © Credits

Сегодня наука подтверждает то, что знали древние цивилизации: у шафрана есть серьезные преимущества для здоровья. Издание Cleveland Clinic рассказало, что шафран может быть полезным для мозга, памяти и даже улучшать настроение и аппетит. Поэтому разберемся, что делает эту специю действительно уникальной.

Шафран получают из цветка Crocus sativus L., который появился в Азии и сегодня культивируется в Иране, Индии, Испании и Марокко. У каждого цветка есть только три рыльца — это и есть те самые «красные ниточки». Именно поэтому специя такая дорогая, ведь чтобы получить 1 килограмм, нужно вручную собрать около 150 тысяч цветов. Но кроме яркого цвета и аромата, у шафрана есть и полезные вещества — главным образом антиоксиданты, которые влияют на организм

Мощный источник антиоксидантов

В шафране содержатся кроцин, кроцетин и сафранал — антиоксиданты, которые помогают защищать клетки от повреждений:

поддерживать работу мозга,

улучшать память и способность к обучению,

снижать риск нейродегенеративных заболеваний, таких как Паркинсон.

Антиоксиданты полезны для мозга, поэтому добавить немного шафрана в рацион может стать отличной идеей.

Облегчение симптомов ПМС

ПМС — это не только физический дискомфорт. Для многих женщин он сопровождается тревогой, раздражительностью и перепадами настроения. Шафран может уменьшать эмоциональные проявления ПМС и улучшать самочувствие.

Если симптомы мешают жить, стоит обсудить это с врачом, а шафран может стать приятным дополнительным ресурсом.

Контроль веса

Когда желание поесть становится «главной целью дня», худеть сложно. Шафран может:

приглушать чувство голода,

уменьшать желание постоянно перекусывать.

Шафран может влиять на аппетит, но сам по себе он не творит чудеса, а работает только в сочетании со сбалансированным рационом.

Поддержка при судоргах

В иранской традиционной медицине шафран использовали как противосудорожное средство. Он может сокращать продолжительность отдельных типов судорог. Однако нужны масштабные клинические исследования этого, поэтому если у человека есть судорожное расстройство, употребление любых добавок необходимо обсуждать с врачом.

Эректильная дисфункция

30 мг шафрана в день могут улучшать симптомы. Однако не забывайте о важных предостережениях:

шафран должен быть качественным,

нельзя превышать рекомендуемую дозу, большое количество может быть токсичным.

Альцгеймер

Шафран может быть столь же эффективным, как некоторые рецептурные препараты для замедления симптомов болезни Альцгеймера. Экстракт шафрана может улучшать когнитивные функции у людей с начальными стадиями заболевания и при этом имеет низкий риск побочных эффектов.

Улучшение настроения

Шафран может помогать уменьшать симптомы депрессии. Важно: помнить, что шафран не может заменить назначенную терапию или препараты и любые изменения в лечении должны согласовываться с врачом.

Употребление шафрана

Шафран имеет вид тонких красно-оранжевых ниточек, его можно добавить:

чай — замочить несколько ниточек в горячей воде;

к блюдам — добавить заваренный шафран в рис, соусы, супы;

капсулы — для тех, кто не любит вкус, но принимать их нужно только после консультации с врачом.

Учитывайте, что шафран — одна из самых дорогих специй в мире и это нормально, ведь сбор его чрезвычайно трудоемкий.

В кулинарии шафран обычно безопасен, но прежде чем принимать его как добавку, стоит посоветоваться с врачом, особенно если вы беременны, принимаете лекарства или у вас есть хронические болезни.

Шафран — яркая, ароматная специя, которая может быть полезной для мозга, настроения, памяти, аппетита и общего самочувствия. Хотя наука еще исследует его полный потенциал, одно уже ясно, эта специя может стать изысканным и полезным дополнением к вашему рациону, но только в умеренных количествах и при необходимости после совета с врачом.