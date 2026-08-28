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Шляпа в жару: действительно ли её нужно носить
Панамка, кепка или легкая шляпа — это не просто летний аксессуар. Врач объяснил, почему в жаркую погоду головной убор помогает защититься от перегрева и ухудшения самочувствия.
Солнце необходимо организму, в частности для синтеза витамина D, но длительное пребывание под его лучами в жару может стать серьёзной нагрузкой, об этом рассказал врач Юрий Габорец. Особенно уязвима голова, поэтому в жару и в тёплую погоду простой головной убор может стать важной частью защиты от жары.
Чем полезна панамка
Шляпа или панамка защищают голову от прямых солнечных лучей и помогают снизить риск перегрева. Это особенно актуально в часы наибольшей солнечной активности, когда длительное пребывание под открытым небом может быстро сказаться на самочувствии.
По словам врача, головной убор также может помочь предотвратить симптомы, возникающие из-за перегрева, а именно:
головной боли
головокружению
общему ухудшению самочувствия
В жару важно не дожидаться появления этих симптомов, а позаботиться о защите заранее.
Кому важно защищать голову
Детям и пожилым людям обязательно следует брать с собой головной убор. Также он необходим тем, кто работает на открытом воздухе или вынужден долго находиться на солнце. Идеальный летний вариант — легкий головной убор из материала, который хорошо пропускает воздух и не вызывает дополнительного перегрева.
Панамка или шляпа — простой способ сделать пребывание на солнце более безопасным. В жаркие дни не стоит воспринимать их лишь как модный элемент образа.