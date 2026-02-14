Шоколад, который омолаживает / © Associated Press

Мы привыкли слышать, что темный шоколад «полезнее» молочного, однако теперь наука добавляет еще один весомый аргумент в его пользу. Исследование, опубликованное в научном журнале Aging-US, показало, что темный шоколад может влиять на замедление биологического старения, все благодаря веществу под названием теобромин, об этом рассказало издание Real Simple

Тот самый шоколад, который мы позволяем себе к кофе или после тяжелого дня, может сохранять нашу молодость. Поэтому давайте разберемся, что именно выяснили ученые и почему это важно.

Что такое теобромин и его важность

Теобромин — это природное соединение, которое содержится в какао-бобах, а следовательно и в темном шоколаде. Он относится к той же группе веществ, что и кофеин, но действует мягче, без резкого возбуждения, зато с более длительным эффектом. Именно теобромин, по результатам нового исследования, оказался связанным с.:

более долгой продолжительностью жизни

более «молодыми» эпигенетическими маркерами

более медленными темпами старения организма

О чем говорит исследование

В исследовании приняли участие 509 женщин-близняшек, как однояйцевых, так и двояйцевых. Ученые анализировали их рацион, метаболические показатели и так называемый эпигенетический возраст — показатель того, как быстро стареет организм на клеточном уровне. Ученые сосредоточились на шести метаболитах, которые содержатся в какао и кофе, среди них:

теобромин

кофеин

параксантин

7-метилксантин

теанин

Результат оказался неожиданным, ведь теобромин имел самую сильную связь со здоровым старением, значительно опережая «кофейные» соединения вроде кофеина.

Эпигенетическое старение

Эпигенетика изучает то, как наши гены «включаются» и «выключаются» под влиянием образа жизни, питания, стресса и привычек. Именно эти процессы определяют не только наш паспортный возраст, но и то, как мы на самом деле стареем. Современные так называемые эпигенетические часы позволяют оценить:

темп старения

риски возрастных заболеваний

даже потенциальную продолжительность жизни

Согласно исследованию, люди с более высоким уровнем теобромина имели более благоприятные показатели по этим «часам».

Потенциальные бонусы

Предварительные научные данные показывают, что теобромин может:

поддерживать работу мозга и когнитивные функции

положительно влиять на сердце и сосуды

помогать регулировать артериальное давление

способствовать здоровью кишечника

усиливать действие флаванолов — растительных антиоксидантов, которых много в какао

Интересно и то, что некоторые исследования предполагают, что курильщики могут улучшить свой эпигенетический возраст, если откажутся от курения и увеличат потребление продуктов с теобромином.

«Полезное» количество шоколада

Важная оговорка, что речь идет именно о темном шоколаде с высоким содержанием какао (70% и более). Это не значит, что нужно есть плитку ежедневно. Эксперты по питанию отмечают, что умеренность здесь ключевая, 1-2 небольших кусочка качественного темного шоколада в день — вполне достаточно, а польза проявляется как часть общего здорового образа жизни.

Темный шоколад больше не просто «разрешенная слабость». Новые научные данные свидетельствуют, что благодаря теобромину он может стать частью стратегии замедления старения наряду со сбалансированным питанием, движением и заботой о себе.

Конечно, это не волшебная таблетка от старения, однако приятно знать, что маленький шоколадный ритуал может работать не только на настроение, но и на здоровье и долголетие. Иногда наука действительно знает, как сделать нашу жизнь слаще во всех ее проявлениях.