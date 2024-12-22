Шпинат: интересные факты и польза для здоровья

Шпинат – универсальный продукт, который можно встретить почти на каждой кухне. Его следует держать под рукой в свежем виде или в морозильной камере, ведь этот зеленый листовой овощ является настоящей сокровищницей полезных веществ.

Издание realsimple рассказало, что благодаря мягкому, слегка землистому вкусу, шпинат легко адаптируется к любому блюду: от смузи до сытных запеканок. И самое важное – шпинат обладает множеством полезных свойств для вашего здоровья.

Пищевая ценность шпината

Шпинат содержит много важных витаминов и минералов. В 1 стакане этих зеленых листьев вы найдете: белок, клетчатку, кальций, железо, магний, калий, натрий и т.д. Также в шпинате содержатся антиоксиданты, делающие его незаменимым в борьбе с хроническими заболеваниями.

Польза

Борется с хроническими заболеваниями . Шпинат богат антиоксидантами, в частности лютеин, бета-каротин и витамин С. Эти вещества защищают клетки организма от повреждения свободными радикалами, предотвращая развитие серьезных болезней, таких как рак, диабет II типа и сердечные заболевания.

. Шпинат богат антиоксидантами, в частности лютеин, бета-каротин и витамин С. Эти вещества защищают клетки организма от повреждения свободными радикалами, предотвращая развитие серьезных болезней, таких как рак, диабет II типа и сердечные заболевания. Регулирует артериальное давление . Калий в шпинате помогает расслаблять кровеносные сосуды и снижает давление. Магний и фолиевая кислота, также входящие в состав шпината, способствуют образованию оксида азота — природного средства для снижения давления.

. Калий в шпинате помогает расслаблять кровеносные сосуды и снижает давление. Магний и фолиевая кислота, также входящие в состав шпината, способствуют образованию оксида азота — природного средства для снижения давления. Улучшает здоровье мозга . Ежедневное употребление шпината может замедлить возрастное ухудшение когнитивных функций благодаря высокому содержанию лютеина, фолиевой кислоты и витамина К. Эти вещества снижают воспаление и окислительный стресс в мозге.

. Ежедневное употребление шпината может замедлить возрастное ухудшение когнитивных функций благодаря высокому содержанию лютеина, фолиевой кислоты и витамина К. Эти вещества снижают воспаление и окислительный стресс в мозге. Улучшает кровь . Железо в шпинате помогает производить гемоглобин, а это транспортирует кислород в ткани организма. Для лучшего усвоения железа комбинируйте шпинат с продуктами, богатыми витамином С, такими как лимонный сок или болгарский перец.

. Железо в шпинате помогает производить гемоглобин, а это транспортирует кислород в ткани организма. Для лучшего усвоения железа комбинируйте шпинат с продуктами, богатыми витамином С, такими как лимонный сок или болгарский перец. Улучшает пищеварение . Нерастворимая клетчатка, содержащая шпинат, поддерживает здоровье кишечника, способствует регулярному пищеварению и уменьшает риск запоров.

. Нерастворимая клетчатка, содержащая шпинат, поддерживает здоровье кишечника, способствует регулярному пищеварению и уменьшает риск запоров. Улучшает зрение . Антиоксиданты лютеин и зеаксантин в шпинате защищают глаза от возрастных изменений, таких как катаракта и дегенерация желтого пятна.

. Антиоксиданты лютеин и зеаксантин в шпинате защищают глаза от возрастных изменений, таких как катаракта и дегенерация желтого пятна. Очищает кожу . Витамины А и С в шпинате помогают бороться с акне, способствуют регенерации клеток кожи и делают ее более озаренной.

. Витамины А и С в шпинате помогают бороться с акне, способствуют регенерации клеток кожи и делают ее более озаренной. Укрепляет волосы . Шпинат содержит железо, витамин А и С, которые способствуют росту здоровых волос, предотвращают их ломкость и обеспечивают увлажнение кожи головы.

. Шпинат содержит железо, витамин А и С, которые способствуют росту здоровых волос, предотвращают их ломкость и обеспечивают увлажнение кожи головы. Облегчает симптомы астмы . Магний и антиоксиданты в шпинате помогают расслабить дыхательные пути и снизить частоту приступов астмы.

. Магний и антиоксиданты в шпинате помогают расслабить дыхательные пути и снизить частоту приступов астмы. Укрепляет кости. Кальций, магний и витамин К в шпинате способствуют здоровью костей и снижают риск переломов.

Как включить шпинат в рацион

Шпинат – универсальный ингредиент, который можно добавить ко многим блюдам. Например:

Омлеты и шакшука

Салаты

Зеленые полосы

Лазанья и паста со шпинатом

Тушеные блюда и запеканки

Сырой или обработанный шпинат

Сырой шпинат сохраняет больше витамина С и калия, тогда как обработанный становится богаче магнием и бета-каротином. Поэтому выбор зависит от потребностей и блюд, которые вы готовите.

Шпинат – это не просто зеленый лист, а настоящий источник здоровья, который следует включить в ваше ежедневное меню.

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