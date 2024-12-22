Шпинат: интересные факты и польза для здоровья

Шпинат – универсальный продукт, который можно встретить почти на каждой кухне. Его следует держать под рукой в свежем виде или в морозильной камере, ведь этот зеленый листовой овощ является настоящей сокровищницей полезных веществ.
Издание realsimple рассказало, что благодаря мягкому, слегка землистому вкусу, шпинат легко адаптируется к любому блюду: от смузи до сытных запеканок. И самое важное – шпинат обладает множеством полезных свойств для вашего здоровья.
Пищевая ценность шпината
Шпинат содержит много важных витаминов и минералов. В 1 стакане этих зеленых листьев вы найдете: белок, клетчатку, кальций, железо, магний, калий, натрий и т.д. Также в шпинате содержатся антиоксиданты, делающие его незаменимым в борьбе с хроническими заболеваниями.
Польза
- Борется с хроническими заболеваниями. Шпинат богат антиоксидантами, в частности лютеин, бета-каротин и витамин С. Эти вещества защищают клетки организма от повреждения свободными радикалами, предотвращая развитие серьезных болезней, таких как рак, диабет II типа и сердечные заболевания.
- Регулирует артериальное давление. Калий в шпинате помогает расслаблять кровеносные сосуды и снижает давление. Магний и фолиевая кислота, также входящие в состав шпината, способствуют образованию оксида азота — природного средства для снижения давления.
- Улучшает здоровье мозга. Ежедневное употребление шпината может замедлить возрастное ухудшение когнитивных функций благодаря высокому содержанию лютеина, фолиевой кислоты и витамина К. Эти вещества снижают воспаление и окислительный стресс в мозге.
- Улучшает кровь. Железо в шпинате помогает производить гемоглобин, а это транспортирует кислород в ткани организма. Для лучшего усвоения железа комбинируйте шпинат с продуктами, богатыми витамином С, такими как лимонный сок или болгарский перец.
- Улучшает пищеварение. Нерастворимая клетчатка, содержащая шпинат, поддерживает здоровье кишечника, способствует регулярному пищеварению и уменьшает риск запоров.
- Улучшает зрение. Антиоксиданты лютеин и зеаксантин в шпинате защищают глаза от возрастных изменений, таких как катаракта и дегенерация желтого пятна.
- Очищает кожу. Витамины А и С в шпинате помогают бороться с акне, способствуют регенерации клеток кожи и делают ее более озаренной.
- Укрепляет волосы. Шпинат содержит железо, витамин А и С, которые способствуют росту здоровых волос, предотвращают их ломкость и обеспечивают увлажнение кожи головы.
- Облегчает симптомы астмы. Магний и антиоксиданты в шпинате помогают расслабить дыхательные пути и снизить частоту приступов астмы.
- Укрепляет кости. Кальций, магний и витамин К в шпинате способствуют здоровью костей и снижают риск переломов.
Как включить шпинат в рацион
Шпинат – универсальный ингредиент, который можно добавить ко многим блюдам. Например:
- Омлеты и шакшука
- Салаты
- Зеленые полосы
- Лазанья и паста со шпинатом
- Тушеные блюда и запеканки
Сырой или обработанный шпинат
Сырой шпинат сохраняет больше витамина С и калия, тогда как обработанный становится богаче магнием и бета-каротином. Поэтому выбор зависит от потребностей и блюд, которые вы готовите.
Шпинат – это не просто зеленый лист, а настоящий источник здоровья, который следует включить в ваше ежедневное меню.
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