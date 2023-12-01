Сильная магнитная буря: прогноз солнечной активности на три дня - 1-3 декабря

Прогноз солнечной и геомагнитной активности на 1-3 декабря 2023 года опубликовал Центр прогнозирования космической погоды Национального управления океанических и атмосферных исследований США.

Геомагнитные бури классифицируются по уровню мощности - К-индексу – от показателя 2 до 9. Чем выше К-индекс, тем сильнее буря и ее последствия и влияние на людей и технику.

Сегодня, 1 декабря, ожидается мощная магнитная буря с К-индексом 7 – красный уровень, которая уже в субботу – 2 декабря – снизится до индекса 5, но будет оставаться достаточно сильной.

Зато в воскресенье – 3 декабря – магнитосфера придет в норму, а уровень солнечной активности упадет до зеленого уровня с К-индексом 2.

Напомним, ранее мы писали о том, могут ли вспышки на Солнце и магнитные бури влиять на здоровье человека.

Читайте также: