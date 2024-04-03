Сильные магнитные бури: чего ожидать от солнечной активности 4-6 апреля

Ближайшее время ожидается высокая солнечная активность.
Прогноз солнечной и геомагнитной активности на 4-6 апреля 2024 года опубликовал Центр прогнозирования космической погоды Национального управления океанических и атмосферных исследований США.
Геомагнитные бури классифицируются по уровню мощности – К-индексу – от показателя 2 до 9. Чем выше К-индекс, тем сильнее буря и ее последствия и влияние на людей и технику.
Отметим, что прогноз еще может измениться, так как исследователи солнечной активности обновляют свои данные каждые три часа.
4 и 5 апреля ожидается мощная магнитная буря с К-индексом 5 (красный уровень), способная влиять на самочувствие людей. 6 апреля солнечная активность, вероятно, снизится до К-индекса 3 (зеленый уровень), что соответствует минимальному геомагнитному волнению.
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