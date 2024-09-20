Симптомы дефицита витаминов группы В могут отличаться в зависимости от того, какого конкретно витамина вам не хватает. Среди симптомов может быть усталость, кожная сыпь или спутанность мыслей.

Издание healthline.com рассказало о витаминах группы B – это группа из восьми питательных веществ, важных для поддержания здоровья клеток и энергии и симптомах, которые могут возникнуть при их нехватке в организме.

В некоторых продуктах содержится много витаминов этой группы, поэтому сбалансированное питание – ключевой аспект получения питательных веществ, необходимых вашему организму.

Кому грозит нехватка витамина B

В зоне риска находятся беременные и пожилые люди. Однако определенные заболевания могут препятствовать эффективному усвоению витаминов группы B, увеличивая риск их дефицита.

К подобным заболеваниям можно отнести:

Диабет I типа;

Целиакия;

Хеликобактерная инфекция;

Болезнь Крона;

Язвенный колит;

Нарушение работы щитовидной железы;

Хронический панкреатит;

Алкогольная зависимость.

Витамин B12

Витамин B12 (кобаламин) помогает регулировать работу нервной системы и играет важную роль в формировании эритроцитов.

Дефицит витамина B12 может привести к мегалобластной анемии – состояние при котором костный мозг производит аномально большие эритроциты, не функционирующие должным образом.

Симптомы дефицита витамина B12:

Усталость;

Слабость;

Потеря аппетита;

Головные боли;

Бледная кожа;

Тахикардия;

Потеря веса;

Язвы в полости рта;

Онемение и покалывание в руках и ногах (периферическая нейропатия);

Одышка;

Проблемы со зрением;

Раздражительность

Продукты, в которых содержится витамин B12:

В основном он содержится в мясе и молочных продуктах.

Говяжья печень;

Моллюски;

Мясо рыбы и птицы;

Яйца;

Коровье молоко;

Сыр;

Пищевые дрожжи.

Витамин B6

Витамин B6 (пиридоксином) помогает организму в борьбе с инфекциями, поддерживая иммунную систему.

Симптомы дефицита витамина B6:

Тошнота;

Зудящая сыпь или трещины вокруг рта;

Кожная сыпь или дерматит;

Анемия;

Раздражительность;

Депрессия;

Беременным и кормящим грудью нужен витамин B6, для нормального развития мозга их детей.

Продукты, в которых содержится витамин B6:

Птица и рыба;

Картофель и другие крахмалистые овощи;

Фрукты, кроме цитрусовых;

Витамины В1 и В2

Витамин В1 (тиамин) и витамин В2 (рибофлавин) помогают превращать пищу в энергию. Витамин B1 обладает неврологическими преимуществами, а витамин B2 помогает поддерживать рост, развитие и функционирование клеток.

Дефицит этих витаминов встречается редко. Это объясняется тем, что люди употребляют достаточно продуктов, которыми они обогащены, а именно:

Целозерновые продукты;

Хлеб, хлопья, макароны и рис;

Свинина;

Рыба;

Бобовые, особенно черная фасоль и соя;

Орехи и семена;

Яйца;

Нежирное мясо;

Нежирное коровье молоко;

Зеленые овощи, особенно брокколи и шпинат;

Однако у людей злоупотребляющих алкоголем есть более высокий риск развития дефицита витаминов B1 или B2. Среди симптомов наблюдается спутанность мыслей и трещины в уголках рта.

Витамин B3

Витамин B3 (ниацин) помогает регулировать пищеварение и аппетит, влияет на развитие клеток.

Симптомы дефицита витамина B3:

Грубая кожа, которая краснеет или коричневеет на солнце;

Ярко-красный язык;

Рвота;

Запор или диарея;

Усталость;

Агрессивное, параноидальное или суицидальное поведение;

Галлюцинации

Продукты, в которых содержится витамин B3:

Мясо, включая птицу, говядину, свинину и рыбу;

Некоторые орехи, бобовые и зерновые;

Хлеб и каши.

Витамин B9

Витамин B9 (фолиевая кислота) – синтетическая форма, часто встречающаяся в обогащенных, обработанных продуктах.

Низкий уровень витамина В9 может привести к :

Мегалобластная анемия, вызывающая слабость;

Усталости;

Проблем с концентрацией;

Раздражительности;

Головной боли;

Тахикардии;

Одышки;

Изменение цвета кожи, волос или ногтей.

У беременных с дефицитом фолиевой кислоты присутствует высокий риск рождения ребенка с проблемами работы нервной системы. Однако избыток фолиевой кислоты во время беременности может привести к развитию неврологических проблем у детей.

Продукты, в которых содержится витамин:

Говяжья печень;

Спаржа;

Брюссельская капуста;

Зеленые листовые овощи, особенно шпинат и горчица;

Апельсины и апельсиновый сок;

Фасоль;

Горох.

Как предотвратить дефицит

Лучший способ предотвратить дефицит витаминов группы В – это хорошо сбалансированная диета, которая включает:

Нежирные белки;

Цельные зерна;

Фрукты и овощи.

Каждый витамин группы B выполняет свою уникальную функцию в организме. Дефицит каждого из них может вызвать разные симптомы. Если вы подозреваете, что у вас есть дефицит, обратитесь к врачу за консультацией и помощью.

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