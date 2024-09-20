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Симптомы дефицита витаминов группы В

Симптомы дефицита витаминов группы В

Симптомы дефицита витамина В / Фото: Credits

Симптомы дефицита витаминов группы В могут отличаться в зависимости от того, какого конкретно витамина вам не хватает. Среди симптомов может быть усталость, кожная сыпь или спутанность мыслей.

Издание healthline.com рассказало о витаминах группы B – это группа из восьми питательных веществ, важных для поддержания здоровья клеток и энергии и симптомах, которые могут возникнуть при их нехватке в организме.

В некоторых продуктах содержится много витаминов этой группы, поэтому сбалансированное питание – ключевой аспект получения питательных веществ, необходимых вашему организму.

Кому грозит нехватка витамина B

В зоне риска находятся беременные и пожилые люди. Однако определенные заболевания могут препятствовать эффективному усвоению витаминов группы B, увеличивая риск их дефицита.

К подобным заболеваниям можно отнести:

  • Диабет I типа;
  • Целиакия;
  • Хеликобактерная инфекция;
  • Болезнь Крона;
  • Язвенный колит;
  • Нарушение работы щитовидной железы;
  • Хронический панкреатит;
  • Алкогольная зависимость.

Витамин B12

Витамин B12 (кобаламин) помогает регулировать работу нервной системы и играет важную роль в формировании эритроцитов.

Дефицит витамина B12 может привести к мегалобластной анемии – состояние при котором костный мозг производит аномально большие эритроциты, не функционирующие должным образом.

Симптомы дефицита витамина B12:

  • Усталость;
  • Слабость;
  • Потеря аппетита;
  • Головные боли;
  • Бледная кожа;
  • Тахикардия;
  • Потеря веса;
  • Язвы в полости рта;
  • Онемение и покалывание в руках и ногах (периферическая нейропатия);
  • Одышка;
  • Проблемы со зрением;
  • Раздражительность

Продукты, в которых содержится витамин B12:

В основном он содержится в мясе и молочных продуктах.

  • Говяжья печень;
  • Моллюски;
  • Мясо рыбы и птицы;
  • Яйца;
  • Коровье молоко;
  • Сыр;
  • Пищевые дрожжи.

Витамин B6

Витамин B6 (пиридоксином) помогает организму в борьбе с инфекциями, поддерживая иммунную систему.

Симптомы дефицита витамина B6:

  • Тошнота;
  • Зудящая сыпь или трещины вокруг рта;
  • Кожная сыпь или дерматит;
  • Анемия;
  • Раздражительность;
  • Депрессия;

Беременным и кормящим грудью нужен витамин B6, для нормального развития мозга их детей.

Продукты, в которых содержится витамин B6:

  • Птица и рыба;
  • Картофель и другие крахмалистые овощи;
  • Фрукты, кроме цитрусовых;

Витамины В1 и В2

Витамин В1 (тиамин) и витамин В2 (рибофлавин) помогают превращать пищу в энергию. Витамин B1 обладает неврологическими преимуществами, а витамин B2 помогает поддерживать рост, развитие и функционирование клеток.

Дефицит этих витаминов встречается редко. Это объясняется тем, что люди употребляют достаточно продуктов, которыми они обогащены, а именно:

  • Целозерновые продукты;
  • Хлеб, хлопья, макароны и рис;
  • Свинина;
  • Рыба;
  • Бобовые, особенно черная фасоль и соя;
  • Орехи и семена;
  • Яйца;
  • Нежирное мясо;
  • Нежирное коровье молоко;
  • Зеленые овощи, особенно брокколи и шпинат;

Однако у людей злоупотребляющих алкоголем есть более высокий риск развития дефицита витаминов B1 или B2. Среди симптомов наблюдается спутанность мыслей и трещины в уголках рта.

Витамин B3

Витамин B3 (ниацин) помогает регулировать пищеварение и аппетит, влияет на развитие клеток.

Симптомы дефицита витамина B3:

  • Грубая кожа, которая краснеет или коричневеет на солнце;
  • Ярко-красный язык;
  • Рвота;
  • Запор или диарея;
  • Усталость;
  • Агрессивное, параноидальное или суицидальное поведение;
  • Галлюцинации

Продукты, в которых содержится витамин B3:

  • Мясо, включая птицу, говядину, свинину и рыбу;
  • Некоторые орехи, бобовые и зерновые;
  • Хлеб и каши.

Витамин B9

Витамин B9 (фолиевая кислота) – синтетическая форма, часто встречающаяся в обогащенных, обработанных продуктах.

Низкий уровень витамина В9 может привести к :

  • Мегалобластная анемия, вызывающая слабость;
  • Усталости;
  • Проблем с концентрацией;
  • Раздражительности;
  • Головной боли;
  • Тахикардии;
  • Одышки;
  • Изменение цвета кожи, волос или ногтей.

У беременных с дефицитом фолиевой кислоты присутствует высокий риск рождения ребенка с проблемами работы нервной системы. Однако избыток фолиевой кислоты во время беременности может привести к развитию неврологических проблем у детей.

Продукты, в которых содержится витамин:

  • Говяжья печень;
  • Спаржа;
  • Брюссельская капуста;
  • Зеленые листовые овощи, особенно шпинат и горчица;
  • Апельсины и апельсиновый сок;
  • Фасоль;
  • Горох.

Как предотвратить дефицит

Лучший способ предотвратить дефицит витаминов группы В – это хорошо сбалансированная диета, которая включает:

  • Нежирные белки;
  • Цельные зерна;
  • Фрукты и овощи.

Каждый витамин группы B выполняет свою уникальную функцию в организме. Дефицит каждого из них может вызвать разные симптомы. Если вы подозреваете, что у вас есть дефицит, обратитесь к врачу за консультацией и помощью.

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