Симптомы дефицита витаминов группы В могут отличаться в зависимости от того, какого конкретно витамина вам не хватает. Среди симптомов может быть усталость, кожная сыпь или спутанность мыслей.
Издание healthline.com рассказало о витаминах группы B – это группа из восьми питательных веществ, важных для поддержания здоровья клеток и энергии и симптомах, которые могут возникнуть при их нехватке в организме.
В некоторых продуктах содержится много витаминов этой группы, поэтому сбалансированное питание – ключевой аспект получения питательных веществ, необходимых вашему организму.
Кому грозит нехватка витамина B
В зоне риска находятся беременные и пожилые люди. Однако определенные заболевания могут препятствовать эффективному усвоению витаминов группы B, увеличивая риск их дефицита.
К подобным заболеваниям можно отнести:
- Диабет I типа;
- Целиакия;
- Хеликобактерная инфекция;
- Болезнь Крона;
- Язвенный колит;
- Нарушение работы щитовидной железы;
- Хронический панкреатит;
- Алкогольная зависимость.
Витамин B12
Витамин B12 (кобаламин) помогает регулировать работу нервной системы и играет важную роль в формировании эритроцитов.
Дефицит витамина B12 может привести к мегалобластной анемии – состояние при котором костный мозг производит аномально большие эритроциты, не функционирующие должным образом.
Симптомы дефицита витамина B12:
- Усталость;
- Слабость;
- Потеря аппетита;
- Головные боли;
- Бледная кожа;
- Тахикардия;
- Потеря веса;
- Язвы в полости рта;
- Онемение и покалывание в руках и ногах (периферическая нейропатия);
- Одышка;
- Проблемы со зрением;
- Раздражительность
Продукты, в которых содержится витамин B12:
В основном он содержится в мясе и молочных продуктах.
- Говяжья печень;
- Моллюски;
- Мясо рыбы и птицы;
- Яйца;
- Коровье молоко;
- Сыр;
- Пищевые дрожжи.
Витамин B6
Витамин B6 (пиридоксином) помогает организму в борьбе с инфекциями, поддерживая иммунную систему.
Симптомы дефицита витамина B6:
- Тошнота;
- Зудящая сыпь или трещины вокруг рта;
- Кожная сыпь или дерматит;
- Анемия;
- Раздражительность;
- Депрессия;
Беременным и кормящим грудью нужен витамин B6, для нормального развития мозга их детей.
Продукты, в которых содержится витамин B6:
- Птица и рыба;
- Картофель и другие крахмалистые овощи;
- Фрукты, кроме цитрусовых;
Витамины В1 и В2
Витамин В1 (тиамин) и витамин В2 (рибофлавин) помогают превращать пищу в энергию. Витамин B1 обладает неврологическими преимуществами, а витамин B2 помогает поддерживать рост, развитие и функционирование клеток.
Дефицит этих витаминов встречается редко. Это объясняется тем, что люди употребляют достаточно продуктов, которыми они обогащены, а именно:
- Целозерновые продукты;
- Хлеб, хлопья, макароны и рис;
- Свинина;
- Рыба;
- Бобовые, особенно черная фасоль и соя;
- Орехи и семена;
- Яйца;
- Нежирное мясо;
- Нежирное коровье молоко;
- Зеленые овощи, особенно брокколи и шпинат;
Однако у людей злоупотребляющих алкоголем есть более высокий риск развития дефицита витаминов B1 или B2. Среди симптомов наблюдается спутанность мыслей и трещины в уголках рта.
Витамин B3
Витамин B3 (ниацин) помогает регулировать пищеварение и аппетит, влияет на развитие клеток.
Симптомы дефицита витамина B3:
- Грубая кожа, которая краснеет или коричневеет на солнце;
- Ярко-красный язык;
- Рвота;
- Запор или диарея;
- Усталость;
- Агрессивное, параноидальное или суицидальное поведение;
- Галлюцинации
Продукты, в которых содержится витамин B3:
- Мясо, включая птицу, говядину, свинину и рыбу;
- Некоторые орехи, бобовые и зерновые;
- Хлеб и каши.
Витамин B9
Витамин B9 (фолиевая кислота) – синтетическая форма, часто встречающаяся в обогащенных, обработанных продуктах.
Низкий уровень витамина В9 может привести к :
- Мегалобластная анемия, вызывающая слабость;
- Усталости;
- Проблем с концентрацией;
- Раздражительности;
- Головной боли;
- Тахикардии;
- Одышки;
- Изменение цвета кожи, волос или ногтей.
У беременных с дефицитом фолиевой кислоты присутствует высокий риск рождения ребенка с проблемами работы нервной системы. Однако избыток фолиевой кислоты во время беременности может привести к развитию неврологических проблем у детей.
Продукты, в которых содержится витамин:
- Говяжья печень;
- Спаржа;
- Брюссельская капуста;
- Зеленые листовые овощи, особенно шпинат и горчица;
- Апельсины и апельсиновый сок;
- Фасоль;
- Горох.
Как предотвратить дефицит
Лучший способ предотвратить дефицит витаминов группы В – это хорошо сбалансированная диета, которая включает:
- Нежирные белки;
- Цельные зерна;
- Фрукты и овощи.
Каждый витамин группы B выполняет свою уникальную функцию в организме. Дефицит каждого из них может вызвать разные симптомы. Если вы подозреваете, что у вас есть дефицит, обратитесь к врачу за консультацией и помощью.
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