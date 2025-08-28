Симптомы наличия камней в почках: врачи объяснили, почему ранняя профилактика так важна

Почки / © Credits

Вот симптомы камней в почках, которые вам нужно знать, включая то, как они иногда могут маскироваться под другие заболевания, такие как инфекция мочевыводящих путей.

Woman`sWorldрасспросил экспертов о симптомах появления камней в почках и некоторых причинах их появления.

Что такое камни в почках

Камни в почках - это накопление таких веществ, как кальций, оксалат и фосфат, в ваших почках. Когда все работает гладко, эти вещества растворяются в вашей моче и вымываются из организма. Но когда вы не пьете достаточно воды, они могут накапливаться и образовывать кристаллы, вызывая острую боль и дискомфорт.

Камни в почках образуются, когда минералы и соли в вашей моче концентрируются до такой степени, что они слипаются и кристаллизуются, объясняет Джастин Гоуман, доктор медицинских наук, доцент кафедры урологии в медицинском центре Cedars-Sinai.

Четыре основных типа камней в почках

Кальциевые камни (оксалат кальция или фосфат кальция)

Камни мочевой кислоты

Струвитные камни

Цистиновые камни

Некоторые камни в почках размером с песчинку, и вы можете вывести их с мочой, даже не замечая этого. Многие люди почти не будут иметь симптомов, добавляет Эми Яу, доктор медицинских наук, нефролог.

Нелеченные камни представляют серьезную угрозу для здоровья

Со временем кристаллы могут образовывать более крупные камни, которые могут застрять в мочеточнике, мочевом пузыре или уретре. Выведение этих более крупных камней может быть невыносимым, а боль иногда называют "каменной атакой в почках".

Иногда камень может стать слишком большим, чтобы вывести себя самостоятельно, что может привести к серьезным осложнениям, если его не лечить. "Если камень блокирует отток мочи, в почках может накапливаться давление, что потенциально может вызвать необратимое повреждение почек", - предостерегает доктор Хоуман. "Нелеченные камни также могут привести к инфекциям, которые могут быть опасными для жизни, если бактерии попадут в кровь.

Что вызывает образование камней в почках

Камни в почках являются довольно распространенными. Обезвоживание является самым большим фактором риска, говорит доктор Гоуман, и употребление достаточного количества жидкости ежедневно - это самый простой способ предотвратить это.

Но есть несколько других факторов, которые также могут увеличить ваш риск. К ним относятся:

Определенные пищевые привычки могут повысить риск развития камней в почках, такие как диета с высоким содержанием натрия, чрезмерное потребление белка или недостаточное потребление фруктов и овощей, объясняет доктор Яу .

Определенные состояния здоровья. По словам доктора Яу, у вас может быть выше риск развития камней в почках, если у вас ожирение, диабет 2 типа, воспалительное заболевание кишечника или первичный гиперпаратиреоз.

Менопауза. Хотя мужчины вдвое чаще болеют камнями в почках, у женщин риск возрастает после менопаузы. Изменения уровня эстрогена могут изменить процесс усвоения кальция в организме и повысить его уровень в моче, объясняет доктор Гоуман. Потеря плотности костной ткани также может способствовать этому, поскольку кальций, высвобождаемый из костей, попадает в кровь и в конечном итоге в мочу. В сочетании с потенциальными изменениями в привычках гидратации это может несколько повысить риск развития камней у женщины позже в жизни.

Симптомы камней в почках, которые никогда не следует игнорировать

Если у вас большой камень в почках, симптомы обычно трудно пропустить. Классическим симптомом является внезапная, сильная боль в боку, которая может отдавать в нижнюю часть живота или пах, часто описываемая как одна из самых сильных болей, которые только можно представить, говорит доктор Гоуман. Вы также можете чувствовать:

Кровь в моче

Тошноту

Рвоту

Частую или срочную потребность в мочеиспускании

Однако ранние симптомы камней в почках у женщин легко пропустить. У женщин боль от камней в почках иногда может имитировать менструальные спазмы, инфекцию мочевыводящих путей или даже желудочно-кишечные проблемы, такие как газы или запор, что может задержать диагностику, говорит доктор Гоуман. Вы можете заметить:

Легкий дискомфорт в боку

Боль, которая меняет местоположение во время движения камня

Моча мутная, с неприятным запахом или имеет едва заметный розовый или коричневый цвет

Симптомы камней в почках также сначала могут быть ошибочно приняты за стандартные боли. Иногда люди жалуются на периодическую хроническую боль в спине, которая часто диагностируется как опорно-двигательная, добавляет доктор Яу.

Что делать, если вы считаете, что у вас камень в почках

Если у вас возникли легкие симптомы камней в почках, как можно скорее обратитесь к своему семейному врачу. Чем раньше врачи обнаружат камень, тем больше вероятность того, что его можно будет вылечить без хирургического вмешательства, говорит доктор Гоуман. Небольшие камни часто проходят самостоятельно при условии гидратации и обезболивания

Пока вы ждете, пока камень отойдет, ваш врач может назначить обезболивающие средства или препарат, который помогает расслабить мышцы мочевыводящей системы, говорит доктор Яу.

Для больших камней, которые не могут отойти самостоятельно, ваш врач может использовать ударные волны, чтобы разбить камень на меньшие кусочки. Или, в зависимости от размера и расположения, вам может понадобиться хирургическая процедура, известная как перкутанная нефролитотомия, для удаления камня.

И следите за любыми признаками серьезных осложнений. Если у вас сильная боль, лихорадка, озноб или затрудненное мочеиспускание, немедленно обратитесь в отделение неотложной помощи, говорит доктор Гоуман. "Это могут быть признаки опасной закупорки или инфекции.