Симптомы повышенного тестостерона у женщин: рассказывает эндокринолог

Когда слышишь слово "тестостерон", в первую очередь оно ассоциируется с мужчиной. Однако тестостерон является важнейшим половым гормоном и для женщин, ведь именно из тестостерона синтезируется эстроген.

Как и для любого гормона, уровень тестостерона должен находиться в пределах нормы. Высокий уровень – это плохо и низкий – это тоже плохо. Из тестостерона синтезируется эстрадиол – так называемый, женский гормон.

За синтез тестостерона отвечает лютеинизирующий гормон. Под его влиянием происходит выработка тестостерона в текальных клетках фолликулов. И только после этого тестостерон вступает в стадию своего превращения в эстрогены под действием фермента ароматазы. Без достаточного количества тестостерона у женщины будет низкое либидо, слабость и усталость.

Эндокринолог Евгения Рогальская рассказала о симптомах повышенного тестостерона у женщин :

Женщина становится похожа на мужчину. Если тестостерон повышен, у нее появляются волосы там, где их не должно быть, или не в таком количестве. Например, ореолы груди, лицо, подбородок, появляются темные усики, волосы на белой линии живота, а возможно даже на бедрах.

Выпадение волос на голове, по типу андрогенетической алопеции. Начинается все с прореживания пробора посередине – это называется "Синдромом опадающей елки", когда волосы потихоньку изнутри начинают выпадать.

Акне, сыпь на коже, на спине, на лице. Возможна повышенная жирность кожи.

Нарушение менструального цикла, тяжело забеременеть, растет частота выкидышей и замершей беременности.

Раздражение, приступы агрессии, плохое настроение.

Причинами повышенного уровня тестостерона могут быть:

Высокий уровень лютеинизирующего гормона;

Нарушение работы надпочечников;

Нарушение работы белка глобулина.

Если вы чувствуете несколько подобных симптомов, лучше обратиться к врачу и сдать необходимые анализы, возможно пройти УЗИ.

Кстати, недавно мы писали о " Либидо и гормонах — какая связь: рассказывает эндокринологя "

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