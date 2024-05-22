Симптомы повышенного тестостерона у женщин: рассказывает эндокринолог

Когда слышишь слово "тестостерон", в первую очередь оно ассоциируется с мужчиной. Однако тестостерон является важнейшим половым гормоном и для женщин, ведь именно из тестостерона синтезируется эстроген.
Как и для любого гормона, уровень тестостерона должен находиться в пределах нормы. Высокий уровень – это плохо и низкий – это тоже плохо. Из тестостерона синтезируется эстрадиол – так называемый, женский гормон.
За синтез тестостерона отвечает лютеинизирующий гормон. Под его влиянием происходит выработка тестостерона в текальных клетках фолликулов. И только после этого тестостерон вступает в стадию своего превращения в эстрогены под действием фермента ароматазы. Без достаточного количества тестостерона у женщины будет низкое либидо, слабость и усталость.
Эндокринолог Евгения Рогальская рассказала о симптомах повышенного тестостерона у женщин :
- Женщина становится похожа на мужчину. Если тестостерон повышен, у нее появляются волосы там, где их не должно быть, или не в таком количестве. Например, ореолы груди, лицо, подбородок, появляются темные усики, волосы на белой линии живота, а возможно даже на бедрах.
- Выпадение волос на голове, по типу андрогенетической алопеции. Начинается все с прореживания пробора посередине – это называется "Синдромом опадающей елки", когда волосы потихоньку изнутри начинают выпадать.
- Акне, сыпь на коже, на спине, на лице. Возможна повышенная жирность кожи.
- Нарушение менструального цикла, тяжело забеременеть, растет частота выкидышей и замершей беременности.
- Раздражение, приступы агрессии, плохое настроение.
Причинами повышенного уровня тестостерона могут быть:
- Высокий уровень лютеинизирующего гормона;
- Нарушение работы надпочечников;
- Нарушение работы белка глобулина.
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Если вы чувствуете несколько подобных симптомов, лучше обратиться к врачу и сдать необходимые анализы, возможно пройти УЗИ.
Кстати, недавно мы писали о " Либидо и гормонах — какая связь: рассказывает эндокринологя "
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