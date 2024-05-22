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Симптомы повышенного тестостерона у женщин: рассказывает эндокринолог

Симптомы повышенного тестостерона у женщин: рассказывает эндокринолог

Повышенный тестостерон / Фото: Credits

Когда слышишь слово "тестостерон", в первую очередь оно ассоциируется с мужчиной. Однако тестостерон является важнейшим половым гормоном и для женщин, ведь именно из тестостерона синтезируется эстроген.

Как и для любого гормона, уровень тестостерона должен находиться в пределах нормы. Высокий уровень – это плохо и низкий – это тоже плохо. Из тестостерона синтезируется эстрадиол – так называемый, женский гормон.

За синтез тестостерона отвечает лютеинизирующий гормон. Под его влиянием происходит выработка тестостерона в текальных клетках фолликулов. И только после этого тестостерон вступает в стадию своего превращения в эстрогены под действием фермента ароматазы. Без достаточного количества тестостерона у женщины будет низкое либидо, слабость и усталость.

Эндокринолог Евгения Рогальская рассказала о симптомах повышенного тестостерона у женщин :

  • Женщина становится похожа на мужчину. Если тестостерон повышен, у нее появляются волосы там, где их не должно быть, или не в таком количестве. Например, ореолы груди, лицо, подбородок, появляются темные усики, волосы на белой линии живота, а возможно даже на бедрах.
  • Выпадение волос на голове, по типу андрогенетической алопеции. Начинается все с прореживания пробора посередине – это называется "Синдромом опадающей елки", когда волосы потихоньку изнутри начинают выпадать.
  • Акне, сыпь на коже, на спине, на лице. Возможна повышенная жирность кожи.
  • Нарушение менструального цикла, тяжело забеременеть, растет частота выкидышей и замершей беременности.
  • Раздражение, приступы агрессии, плохое настроение.

Причинами повышенного уровня тестостерона могут быть:

  • Высокий уровень лютеинизирующего гормона;
  • Нарушение работы надпочечников;
  • Нарушение работы белка глобулина.
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Если вы чувствуете несколько подобных симптомов, лучше обратиться к врачу и сдать необходимые анализы, возможно пройти УЗИ.

Кстати, недавно мы писали о " Либидо и гормонах — какая связь: рассказывает эндокринологя "

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