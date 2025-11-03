- Дата публикации
Синдром постоянной усталости: когда сон не помогает
Если вы устали, даже если спали ночью 10 часов, возможно, дело в синдроме хронической усталости — состоянии, которое знакомо миллионам людей в мире.
Синдром хронической усталости (CFS) или миалгический энцефаломиелит (ME) — это состояние, которое характеризуется постоянной усталостью, не проходящей даже после отдыха, об этом рассказало издание Health Line. CFS нельзя объяснить другими заболеваниями и его причины до сих пор полностью не изучены. Некоторые теории включают:
вирусные инфекции
психологический стресс
гормональные нарушения
ослабленный иммунитет
Синдром может появиться после инфекции, например, вызванной вирусами Эпштейна-Барра, герпеса VI типа или Coxiella burnetii, но ни одна инфекция не является единственной причиной.
Симптомы
CFS проявляется по-разному, но основные признаки:
Изнурительная усталость, которая длится более 6 месяцев и не исчезает после сна
Слабость с симптомами, которые усиливаются после физических или умственных нагрузок и могут длиться более 24 часов
Проблемы со сном, такие как бессонница, ощущение что вы не отдохнули после сна
Плохая концентрация и потери памяти
Физические боли, например, мышечные и суставные, головная боль, боли в горле или увеличенные лимфоузлы
Симптомы могут появляться циклически — ремиссия сменяется рецидивами. Лучшее, что вы можете сделать, вести дневник симптомов — это поможет врачу понять ваше состояние и найти оптимальное лечение.
Как диагностируют CFS
CFS не имеет лабораторного теста. Диагноз ставят методом исключения других заболеваний, таких как:
мононуклеоз
болезнь Лайма
рассеянный склероз
системная красная волчанка
гипотиреоз
фибромиалгия
депрессия и нарушение сна
Никогда не ставьте самодиагноз, обратитесь к врачу, чтобы избежать ошибок и получить поддержку.
Лечение и облегчение симптомов
CFS полностью не лечится, но правильная терапия помогает управлять симптомами:
Управление перегрузкой. Планируйте физические и умственные активности, определяйте собственные «пределы энергии» и избегайте перегрузок, чтобы не провоцировать PEM.
Изменения образа жизни. Ограничьте кофеин, алкоголь и никотин, придерживайтесь регулярного графика сна и избегайте дневного сна, если он мешает ночному отдыху.
Медикаменты. Можно принимать обезболивающие для мышц и суставов, лекарства от бессонницы (только по назначению врача) и низкие дозы антидепрессантов, если есть симптомы депрессии
Альтернативные методы. Йога, тай-чи, массаж и акупунктура могут помочь уменьшить боль. Всегда консультируйтесь с врачом перед началом любых методов
Долгосрочная перспектива
CFS — сложное состояние с низким процентом полного выздоровления (около 5%). Людям с синдромом хронической усталости важно:
адаптировать образ жизни
обращаться к психотерапевту или группам поддержки
работать с командой врачей (терапевт, невролог, реабилитолог)
Поддержка и понимание родных и профессионалов помогают жить даже с постоянной усталостью. Активное общение с медиками и пациентскими организациями помогает найти оптимальные способы облегчения симптомов и поддержания качества жизни.
CFS — это не просто усталость. Это комплексное состояние, которое требует внимания, планирования и поддержки. С правильным подходом вы можете научиться управлять симптомами, сохранять активность и полноценно жить.