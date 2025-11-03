Синдром постоянной усталости: когда сон не помогает / © Credits

Синдром хронической усталости (CFS) или миалгический энцефаломиелит (ME) — это состояние, которое характеризуется постоянной усталостью, не проходящей даже после отдыха, об этом рассказало издание Health Line. CFS нельзя объяснить другими заболеваниями и его причины до сих пор полностью не изучены. Некоторые теории включают:

вирусные инфекции

психологический стресс

гормональные нарушения

ослабленный иммунитет

Синдром может появиться после инфекции, например, вызванной вирусами Эпштейна-Барра, герпеса VI типа или Coxiella burnetii, но ни одна инфекция не является единственной причиной.

Симптомы

CFS проявляется по-разному, но основные признаки:

Изнурительная усталость, которая длится более 6 месяцев и не исчезает после сна

Слабость с симптомами, которые усиливаются после физических или умственных нагрузок и могут длиться более 24 часов

Проблемы со сном, такие как бессонница, ощущение что вы не отдохнули после сна

Плохая концентрация и потери памяти

Физические боли, например, мышечные и суставные, головная боль, боли в горле или увеличенные лимфоузлы

Симптомы могут появляться циклически — ремиссия сменяется рецидивами. Лучшее, что вы можете сделать, вести дневник симптомов — это поможет врачу понять ваше состояние и найти оптимальное лечение.

Как диагностируют CFS

CFS не имеет лабораторного теста. Диагноз ставят методом исключения других заболеваний, таких как:

мононуклеоз

болезнь Лайма

рассеянный склероз

системная красная волчанка

гипотиреоз

фибромиалгия

депрессия и нарушение сна

Никогда не ставьте самодиагноз, обратитесь к врачу, чтобы избежать ошибок и получить поддержку.

Лечение и облегчение симптомов

CFS полностью не лечится, но правильная терапия помогает управлять симптомами:

Управление перегрузкой. Планируйте физические и умственные активности, определяйте собственные «пределы энергии» и избегайте перегрузок, чтобы не провоцировать PEM. Изменения образа жизни. Ограничьте кофеин, алкоголь и никотин, придерживайтесь регулярного графика сна и избегайте дневного сна, если он мешает ночному отдыху. Медикаменты. Можно принимать обезболивающие для мышц и суставов, лекарства от бессонницы (только по назначению врача) и низкие дозы антидепрессантов, если есть симптомы депрессии Альтернативные методы. Йога, тай-чи, массаж и акупунктура могут помочь уменьшить боль. Всегда консультируйтесь с врачом перед началом любых методов

Долгосрочная перспектива

CFS — сложное состояние с низким процентом полного выздоровления (около 5%). Людям с синдромом хронической усталости важно:

адаптировать образ жизни

обращаться к психотерапевту или группам поддержки

работать с командой врачей (терапевт, невролог, реабилитолог)

Поддержка и понимание родных и профессионалов помогают жить даже с постоянной усталостью. Активное общение с медиками и пациентскими организациями помогает найти оптимальные способы облегчения симптомов и поддержания качества жизни.

CFS — это не просто усталость. Это комплексное состояние, которое требует внимания, планирования и поддержки. С правильным подходом вы можете научиться управлять симптомами, сохранять активность и полноценно жить.