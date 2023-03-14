Синдром сухого глаза: причины заболевания и методы лечения

Об этой болезни 21 века упоминают очень часто. Особенно в связи с чрезмерным пользованием гаджетами и работой при плохом освещении.

Что же это за синдром такой и от чего он действительно возникает нам расскажет Элина Гольцунова — офтальмохирург всеукраинской сети медцентров "Новое Зрение".

Будет немного медицинских терминов и анатомии, но куда без этого, иначе все сведется к перепечатке интернет-слухов.

Что такое синдром сухого глаза

Диагноз "сухой кератоконъюнктивит" устанавливается в следующих случаях:

снижение продукции слезной жидкости, необходимой для увлажнения глаза;

повышенное испарение слезы;

дефицит ее компонентов;

сочетание всех указанных процессов.

В норме наша слезная пленка имеет три слоя – липидный (наружный), водный (средний) и муциновый (внутренний). Липидный (жировой) продуцируется мейбомиевыми железами, расположенными в толще век. Он важен тем, что предотвращает быстрое испарение слезы с поверхности глаза.

Водный слой производится слезной железой и включает в себя белки, электролиты и воду. Как главная составляющая слезы, очищает (омывает) поверхность глаза, оказывает антибактериальное действие благодаря лизоциму и лактоферину, снабжает эпителий роговицы кислород.

Муциновый слой, секретируемый бокалообразными клетками конъюнктивы, помогает держаться слезной пленке на поверхности глаза.

Для правильного распределения слезной пленки необходимо несколько условий:

хороший мерцающий рефлекс;

нормальный эпителий роговицы (ее поверхностный слой);

полное соответствие поверхности глаза внутренней стороне века.

Во время моргания слеза распределяется по поверхности глаза и увлажняет роговицу. Благодаря этому она остается чистой, гладкой, прозрачной, а вы получаете четкое изображение. Когда достаточного объема слезы не продуцируется, нарушается баланс ее составляющих или она быстро испаряется, возникает синдром сухого глаза.

Почему сейчас "синдром сухого глаза" – это одна из самых распространенных глазных болезней

Учитывая следующие причины, вы поймете массовость явления сухого глаза.

Итак, основные факторы заболевания:

Условия окружающей среды и труда. Загрязненность атмосферного воздуха, сухой климат, ветреная погода, кондиционирование помещений, работа в запыленных помещениях. Зрительная деятельность, связанная с повышенной концентрацией внимания, и отсутствие регулярного моргания. Это работа по ПК и в смартфонах, чтение, просмотр ТВ, вождение. Возраст. Чем старше человек, тем чаще встречается синдром сухого глаза, особенно после 60-65 лет. Пол. К сожалению, женщины более подвержены развитию заболевания из-за гормональных изменений, в частности во время беременности и наступления менопаузы, а также применения комбинированных оральных контрацептивов. Прием лекарства. Некоторые группы препаратов могут снижать слезопродукцию, например, от гипертонии (бета-блокаторы), противоаллергические средства, капли от глаукомы, антидепрессанты, ретиноиды, часто применяемые в дерматологии и косметологии. Сопутствующие диагнозы: эндокринологические (сахарный диабет, патология щитовидной железы), системные и аутоиммунные заболевания (ревматоидный артрит, системная красная волчанка, синдром Шегрена). Патология век: завороты и изнанки, их посттравматическое рубцевание, блефариты. Большой стаж ношения контактных линз – мягких или жестких. А также рефракционное вмешательство.

Как понять, что у вас синдром сухого глаза

Обязательно обратитесь к врачу, если замечаете у себя один или несколько симптомов:

жжение и рези, ощущение постороннего тела в глазу, песке;

размытое изображение, затуманенное зрение, желание позаботиться, чтобы лучше видеть;

раздражение и покраснение глаз, постоянный дискомфорт при работе с ПК;

утром сложно открыть глаза, многие слизистые выделения в углу глаза, которые по форме напоминают слизистую нить;

чрезмерное слезотечение – это может казаться странным, но таким образом глаз пытается оградить поверхность от раздражений, компенсаторно продуцируя больше слезы;

появившаяся непереносимость контактных линз.

Удобным инструментом для диагностики состояния глаза является международный опросник OSDI. Тест позволяет оценить степень выраженности синдрома сухого глаза в соответствии с вашими жалобами. Его легко найти в Интернете.

Особенности лечения

Первое, что вы можете сделать самостоятельно, касается гигиены зрения:

избегайте триггеров заболевания: сигаретного дыма, ветра, пыли, грязи в помещениях;

выставляйте правильное положение заслонок кондиционера, в том числе в авто, чтобы воздух не дул прямо в глаза;

используйте увлажнитель воздуха, особенно в течение отопительного сезона и летом;

соблюдайте зрительный режим при взаимодействии с гаджетами и при чтении. Обязательно делайте перерывы 20 минут и не забывайте часто моргать – пусть это станет полезной привычкой;

сбалансированно питайтесь: употребляйте овощи, фрукты, рыбу, добавки с омега-3 жирными кислотами. Пейте достаточное количество воды в течение дня.

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Если изменение условий труда и образа жизни не дает улучшения, обратитесь к офтальмологу. Врач осмотрит ваши глаза на щелевой лампе, оценит поверхность роговицы, конъюнктивы, состояние протоков мейбомиевых желез, высоту слезного мениска. При необходимости произведет дополнительные обследования на слезопродукцию – пробу Ширмера и тест Джонса, определит время разрыва слезной пленки, чтобы подтвердить или опровергнуть диагноз.

Если синдром сухого глаза все же подтверждается, вам предложат варианты лечения:

капли-слезозаменители, гели и мази. Они отличаются по составу, концентрации гиалуроновой кислоты, наличию дополнительных компонентов. При очень выраженных признаках возможно использование капель иммуномодулятора циклоспорина, что ингибирует хроническое воспаление глаза, вызванное сухостью, и увеличивает слезопродукцию;

временная или длительная окклюзия слезных точек (вводится пробка из коллагена или силикона) для предотвращения оттока слезы в носослезный канал;

в сложных случаях, когда наблюдается травматизация поверхности глаза, на роговицу устанавливается бандажная контактная линза;

Терапия высокоимпульсным светом (IRL) эффективна при дисфункции мейбомиевых желез. В этих железах и коже век есть клетки, избирательно поглощающие свет. Световая волна определенной длины и интенсивности влияет на указанные клетки, разогревая и разжижая секрет мейбомиевых желез, что улучшает его выход из протоков, снижает бактериальную нагрузку и нормализует осмолярность слезы.

Итак, создавайте хорошие условия труда и жизни, избегайте факторов, приводящих к пересыханию поверхности глаза, будьте внимательны к своему организму и обращайтесь к офтальмологу – он установит точный диагноз и назначит адекватное лечение.

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