Щепка в глазу, химический ожог и контузия: офтальмолог рассказал об опасностях дачного сезона

Летом горожане массово выезжают в отпуск на дачи, чтобы вывезти детей, подышать свежим воздухом и поесть органических овощей. И, конечно, часто выполняют необычную для них работу, что может привести к различным повреждениям или ухудшению состояния здоровья.

На даче всегда немало работы, требующей физических усилий. Вы весь день на участке, под палящим солнцем – пилите, гребете, поливаете, садите, пропалываете, так что много времени находится явно не в естественной для себя позе, в йоге ее называют "собака носом вниз". Однако все ли помнят о мерах безопасности?

Как позаботиться о безопасности глаз во время выполнения дачных и садовых работ, рассказывает главный врач медцентра "Новий Зір" в г. Хмельницком, офтальмолог Юлия Бейлик.

Назовем наиболее распространенные факторы, влияющие на здоровье глаз и подскажем, как действовать в той или иной ситуации. Главное – прислушиваться к своему организму (все переделать на земле просто невозможно), соблюдать правила безопасности и позаботиться о средствах защиты.

“В быту дачники сталкиваются с разными видами повреждений глаз. Чаще это химические и термические ожоги, попадание посторонних предметов, контузии. Они могут иметь разную степень тяжести. Пострадавшему человеку сложно самостоятельно оценить свое состояние, поэтому лучше прийти к врачу в пункт неотложной помощи, – советует окулист и добавляет: Чтобы обезопасить себя от нежелательных последствий, обязательно пользуйтесь защитными очками, когда работаете в саду или огороде, и защитным экраном при работе с металлом, например, когда затачиваете тяпки”.

Химические ожоги

Если во время опрыскивания деревьев, кустов, картофеля в глаза попали химические вещества, нужно сразу промыть их водой в течение 30-40 секунд и закапать антисептическим средством. Чувство постороннего тела не проходит? Это говорит о том, что в глазу остались остатки вещества.

Щепка в глазу

Реальная опасность, когда пилите дрова или работаете болгаркой без специальных очков. В этом случае удалить инородное тело самостоятельно сложно, ведь оно может быть как на поверхности роговицы, так и под веком. Часто с подобными травмами обращаются к офтальмологу на 3-4-й день, когда металлическая щепка уже приводит к осложнениям – язве, воспалению структур глаза. Это влияет не только на качество, но и количество зрения, к тому же есть риск вообще ослепнуть.

Контузии

Удар ветвью, особенно человека с близорукостью, грозит отслоением сетчатки, кровоизлиянием или потерей зрения. Следовательно, травматизация глаз всегда опасна, поэтому лучше провериться у специалиста.

Кровоизлияние

После продолжительной работы на земельном участке на поверхности глаза появились кровоизлияния? Медицинским языком это называется "субконъюнктивальное кровоизлияние". Он говорит о том, что стенки сосудов слабы. Такое состояние характерно преимущественно для пожилых людей, имеющих сопутствующие заболевания, например, сахарный диабет, гипертоническую болезнь. Для глаза оно не представляет угрозы. Однако сигнализирует, что следует обратиться к кардиологу и эндокринологу, чтобы проверить показатели крови. На зрение кровоизлияние не повлияет, но в следующий раз кровь может попасть в сам глаз, что уже опасно.

Аллергия

В весенне-летний сезон многие из нас реагируют на цветение деревьев и растений. А некоторые чувствительны к пыли, спорам, ворсинкам на стеблях помидоров или листьях смородины. Тогда люди начинают жаловаться на покраснение, зуд глаз и кожи, отек век. Для профилактики можно применять противогистаминные капли и принимать лекарства в таблетках. Пользоваться контактными линзами в период аллергии запрещается.

УФ-ожоги

В результате чрезмерного загорания или длительного пребывания на солнце появляются ощущение жжения, постороннего тела, сухость. На такой случай при себе нужно иметь капли – искусственные слезы. Наиболее естественным веществом для нормализации функционирования глаз является гиалуроновая кислота. Она действует в комплексе: увлажняет, устраняет дискомфорт, усталость, уменьшает воспаление, восстанавливает слезную пленку, защищает от вирусов и бактерий.

Важно обязательно носить солнцезащитные очки, предотвращающие вредное воздействие на глаза солнечного света и ультрафиолетового излучения. Иначе существует риск запуска необоротных процессов и развития патологий на сетчатке. Убеждение, что уровень защиты зависит от степени затемнения очков, ошибочно. На самом деле даже полностью прозрачная линза может защищать от ультрафиолета. Существует пять категорий фильтров и уровней светопропускания. Вы можете выбрать очки в зависимости от места и вида работы, которую планируете выполнять.

Инфицирование через водоемы

Купание в летний период в речке или озере – любимый способ отдыха украинцев. Однако здесь нас ожидает опасность попадания загрязненной воды в глаза, что влечет за собой дискомфорт, жжение, покраснение. Прежде всего нужно промыть глаза большим количеством воды и закапать антисептическими каплями, если появились выделения. В этом случае следует обратиться к специалисту.

Повышение глазного давления

Людям с глаукомой в летний сезон тяжелее всего. Они имеют ограничения по физической нагрузке, в частности, им запрещается длительная работа на земельном участке. Почему? Это может спровоцировать повышение глазного давления. Как следствие, появляются черные пятна или радужные круги перед глазами, головные боли, особенно в лобном участке, ухудшается качество и количество зрения. При таких симптомах нужно посетить окулиста для измерения глазного давления.

Как видим, с какими-то симптомами или неурядицами мы можем полностью справиться своими силами. Поэтому, чтобы не искать в сельской местности аптеки, когда что-нибудь случится, лучше заранее собрать аптечку первой помощи. Для глаз понадобится немногие средства: антисептические капли, антибиотик широкого спектра действия и обязательно хорошие искусственные слезы.

Хотя вы и вооружились рекомендациями эксперта, все же не пренебрегайте осмотром врача и обращайтесь за квалифицированной помощью вовремя.

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