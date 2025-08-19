Сколько сахара можно употреблять без вреда для здоровья

Сахар / © Credits

Реклама

Сахар — это форма углеводов, которая обеспечивает организм энергией и в определенных количествах он нам нужен. Однако чрезмерное его потребление действительно может навредить здоровью, об этом рассказало издание Real Simple. Секрет в балансе, понимать разницу между природными и добавленными сахарами и знать, сколько можно безопасно употреблять.

Сколько сахара можно употреблять в день

По данным American Heart Association, безопасное количество добавленного сахара составляет:

для женщин — до 25 г (около 6 ч. л) в день,

для мужчин — до 36 г (около 9 ч. л) в день.

Добавленные сахара — это те, которые производители добавляют в продукты во время приготовления, в сладости, соусы, напитки, йогурты, даже в хлеб. Среднестатистический человек потребляет около 17 ч. л. добавленного сахара ежедневно — почти вдвое больше нормы.

Реклама

Природный и добавленный сахар

Природный сахар содержится во фруктах, овощах, меде и молочных продуктах. Вместе с ним организм получает витамины, минералы и клетчатку.

Добавленный сахар не несет пользы, кроме калорий и в большом количестве вредит. Он легко усваивается, резко повышает уровень глюкозы в крови, а это со временем может привести к инсулинорезистентности и диабету.

Важно: природный сахар тоже остается сахаром, поэтому злоупотреблять фруктами или медом не стоит.

Как избыток сахара вредит организму

Регулярное превышение нормы может вызвать:

хроническое воспаление,

набор лишнего веса,

проблемы с кожей,

снижение энергии и перепады настроения,

развитие сердечно-сосудистых болезней и диабета II типа.

Как сократить потребление сахара

Читайте этикетки, ведь сахар часто «прячется» в соусах, консервированных продуктах и «здоровых» батончиках. Выбирайте цельные продукты и готовьте самостоятельно, чтобы контролировать количество сахара. Заменяйте сахар полезными альтернативами, например, мёдом (слаще сахара, поэтому можно добавлять меньше), финиками (источник клетчатки и антиоксидантов), кленовым сиропом (если он натуральный), кокосовым сахаром, корицей (добавляет сладкий аромат и уменьшает воспаление). Не отказывайте полностью от его употребления, иногда позволяйте себе любимый десерт, ведь это даже полезно для психологического комфорта.

Организм нуждается в углеводах, а значит и в определенном количестве сахара. Но главное — источник и доза. Выбирайте пищу, которая ближе к естественному виду и помните, лучше съесть банан с 14 г природного сахара, чем низкокалорийный десерт со скрытыми подсластителями.