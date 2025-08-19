- Дата публикации
Сколько сахара можно употреблять без вреда для здоровья
Многие думают, что сахар — это абсолютное зло, но не все так просто.
Сахар — это форма углеводов, которая обеспечивает организм энергией и в определенных количествах он нам нужен. Однако чрезмерное его потребление действительно может навредить здоровью, об этом рассказало издание Real Simple. Секрет в балансе, понимать разницу между природными и добавленными сахарами и знать, сколько можно безопасно употреблять.
Сколько сахара можно употреблять в день
По данным American Heart Association, безопасное количество добавленного сахара составляет:
для женщин — до 25 г (около 6 ч. л) в день,
для мужчин — до 36 г (около 9 ч. л) в день.
Добавленные сахара — это те, которые производители добавляют в продукты во время приготовления, в сладости, соусы, напитки, йогурты, даже в хлеб. Среднестатистический человек потребляет около 17 ч. л. добавленного сахара ежедневно — почти вдвое больше нормы.
Природный и добавленный сахар
Природный сахар содержится во фруктах, овощах, меде и молочных продуктах. Вместе с ним организм получает витамины, минералы и клетчатку.
Добавленный сахар не несет пользы, кроме калорий и в большом количестве вредит. Он легко усваивается, резко повышает уровень глюкозы в крови, а это со временем может привести к инсулинорезистентности и диабету.
Важно: природный сахар тоже остается сахаром, поэтому злоупотреблять фруктами или медом не стоит.
Как избыток сахара вредит организму
Регулярное превышение нормы может вызвать:
хроническое воспаление,
набор лишнего веса,
проблемы с кожей,
снижение энергии и перепады настроения,
развитие сердечно-сосудистых болезней и диабета II типа.
Как сократить потребление сахара
Читайте этикетки, ведь сахар часто «прячется» в соусах, консервированных продуктах и «здоровых» батончиках.
Выбирайте цельные продукты и готовьте самостоятельно, чтобы контролировать количество сахара.
Заменяйте сахар полезными альтернативами, например, мёдом (слаще сахара, поэтому можно добавлять меньше), финиками (источник клетчатки и антиоксидантов), кленовым сиропом (если он натуральный), кокосовым сахаром, корицей (добавляет сладкий аромат и уменьшает воспаление).
Не отказывайте полностью от его употребления, иногда позволяйте себе любимый десерт, ведь это даже полезно для психологического комфорта.
Организм нуждается в углеводах, а значит и в определенном количестве сахара. Но главное — источник и доза. Выбирайте пищу, которая ближе к естественному виду и помните, лучше съесть банан с 14 г природного сахара, чем низкокалорийный десерт со скрытыми подсластителями.