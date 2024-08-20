Сколько существует видов анестезии и в чем их разница

Анестезия применяется для уменьшения боли или помощи в засыпании во время операций и других инвазивных медицинских процедур, которые могут быть болезненными или дискомортными для человека.

Издание HealthLine рассказало о видах используемых медицинских анестетиков в зависимости от типа процедуры, которая проводится для облегчения ее течения.

Итак, существует 4 основных вида анестезии:

Местная анестезия

Региональная анестезия

Общая анестезия: внутривенная

Общая анестезия: контролируемая седация

Местная анестезия

Местная анестезия осуществляется путем нанесения препарата на конкретный участок тела для уменьшения чувствительности нервов в этой зоне, без влияния на наше сознание. Она снижает чувство давления или боли на участке, где медицинский работник проводит процедуру. Также препарат можно вводить под кожу, чтобы обезболить участок, где вовлечены ткани или соседние органы.

Региональная анестезия

Регионарная анестезия выполняется путем введения анестетика в нерв, чтобы воспрепятствовать передаче болевых сигналов в мозг. Вот самые распространенные ее типы:

Блокады нервов . Препарат вводят в нерв, чтобы остановить боль в конкретной зоне.

. Препарат вводят в нерв, чтобы остановить боль в конкретной зоне. Блокада позвоночника. Анестетик вводят между позвонками непосредственно в спинной мозг, чтобы уменьшить боль и чувствительность под шеей, без влияния на сознание.

Анестетик вводят между позвонками непосредственно в спинной мозг, чтобы уменьшить боль и чувствительность под шеей, без влияния на сознание. Эпидуральная анестезия. Анестетик вводят в эпидуральное пространство вокруг спинного мозга, чтобы снизить боль и чувствительность в нижней половине тела.

Общая анестезия: внутривенная

Общая анестезия (внутривенная) осуществляется путем введения анестетика через внутривенную линию, лицевую маску или дыхательную трубку, чтобы снизить активность центральной нервной системы и мозга.

Этот тип анестезии вызывает потерю сознания, чтобы человек не чувствовал боли и не помнил ничего о проведенной процедуре или операции. Такой вид анестезии обычно выполняет квалифицированный анестезиолог, поскольку присутствует больший риск и возможные побочные эффекты. Она используется преимущественно для серьезных операций и процедур.

Общая анестезия: контролируемая седация

Внутривенная седация, также известная как контролируемая анестезия, обеспечивает покой, расслабление и сонливость во время процедуры. Хотя вы не полностью теряете сознание, этот метод значительно уменьшает болевые ощущения и уровень сознания.

Виды процедур, в которых используются контролируемая седация:

Эндоскопия;

Длительные стоматологические процедуры;

Бронхоскопия;

Операции на глазах;

Операция на носу или горле;

Операции на мозге.

Внутривенная седация похожа на общую анестезию, но у неё меньше рисков и менее длительный период восстановления. Это позволит вам поскорее вернуться домой после операции.

Риски анестезии

Виды анестезии и во многом их разница / Фото: Credits

У менее инвазивной анестезии, такой как местная анестезия, очень мало рисков и эффект быстро исчезает после процедуры. У общая анестезия наибольший риск среди всех другиз видов. К рискам общей анестезии относятся:

Тошнота;

Рвота;

Сухость во рту;

Боли в горле от дыхательной трубки;

Боли в теле;

Зуд;

Озноб;

Дрожь;

Проблемы с фокусировкой;

Проблемы с мочеиспусканием;

Головокружение;

Долговременные проблемы с памятью или потеря памяти;

Очень редкие побочные эффекты анестезии могут включать:

Инсульт;

Инфаркт;

Опасные для жизни аллергические реакции.

Общая анестезия является наиболее распространенным наркозом, используемым для серьёзных операций или процедур. Она часто используется в общей хирургии. А вот местная очень распространена во время стоматологических и незначительных амбулаторных процедур.

Общую анестезию или внутривенную седацию обычно проводят квалифицированные анестезиологи до и во время процедуры. Региональную или местную анестезию могут делать медицинские работники разных специальностей, в частности медсестры или стоматологи, после соответствующего обучения.

Местная анестезия не требует специальной подготовки. Однако в некоторых случаях медицинский работник может использовать спирт или другое стерилизующее средство для очистки участка перед ее проведением.

Виды анестезии и во многом их разница / Фото: Credits

Общая анестезия требует дополнительной подготовки:

Заблаговременная встреча с врачом или хирургом, для обсуждения деталей процедуры;

Определенные ограничения в пище и алкогольных напитках за 6-8 часов до процедуры;

Прекращение курения (если вы курите);

Проверка общего состояния здоровья;

Общая анестезия продолжается в течение операции или процедуры и начинает проходить через несколько минут после того, как анестезиолог прекращает ее введение. Однако, может потребоваться от 1 до 2 часов, чтобы полностью восстановиться.

Остальные виды анестезии также исчезают в течение нескольких часов. Хотя регионарная анестезия может действовать несколько дней, поскольку ее используют для облегчения хронической боли.

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