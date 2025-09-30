Скрытые симптомы остеопороза и потери костной массы: на что должны обратить внимание женщины 50+ лет

остеопороз / © Credits

Часто мы не обсуждаем остеопороз, пока близкий человек не поделится новостями о падении, переломе или сломанной кости.

Но умение распознавать симптомы остеопороза на ранней стадии может предотвратить визиты в больницу и уберечь вас от того, чтобы вас отстранили от любимых занятий.

Остеопороз известен как «тихое» заболевание, потому что вы можете не знать, что у вас оно есть, пока не сломается кость. Тем не менее есть едва заметные предупреждающие признаки, которые могут подсказать вам, если вы знаете, на что обращать внимание.

Подробнее об этом рассказывает Woman`sWorld.

Что такое остеопороз

Остеопороз — это заболевание костей, которое может ослаблять их и увеличивать риск переломов. Он развивается, когда минеральная плотность костей и костная масса уменьшаются, или когда изменяется структура или прочность костей, согласно данным.

Это тихое прогрессирование означает, что многие женщины не осознают, что их кости ослаблены, пока не случается травма, говорит Матас Орентас, врач-остеопат, ревматолог. Это отсутствие ранних симптомов часто приводит к тому, что болезнь игнорируют или не диагностируют, пока она не зайдет вглубь.

Здоровье костей в целом можно легко игнорировать, пока не произойдет перелом. Остеопороз является основной причиной переломов у женщин в постменопаузе, причем переломы обычно случаются в бедренных костях, позвоночниках и запястьях.

Почему женщины старше 50 лет имеют риск остеопороза

Остеопороз поражает около 30 процентов всех женщин в постменопаузе, согласно исследованию. Это повышает риск переломов костей и инвалидности, особенно с возрастом. Один из триггеров: снижение уровня эстрогена после менопаузы: этот гормон играет ключевую роль в восстановлении и укреплении костей, согласно исследованию.

Падение уровня эстрогена ускоряет потерю костной массы, ослабляя кости и делая их более склонными к переломам, говорит доктор Орентас. Кроме того, старение естественным образом снижает плотность костей, а такие факторы, как снижение потребления кальция, снижение физической активности и другие проблемы со здоровьем, могут еще больше увеличить этот риск.

Скрытые симптомы остеопороза, которые должны знать женщины

Незначительные симптомы остеопороза можно спутать с распространенными проблемами опорно-двигательного аппарата, такими как артрит, растяжение мышц или даже нормальное старение. И хотя обычно нет никаких очевидных симптомов остеопороза, пока вы не имеете дело с переломами костей, вы можете заметить ранние предупреждающие признаки, такие как:

Потеря роста

Боль в спине

Сгорбленная осанка

Слабая сила хвата

«Симптомы остеопороза можно спутать с артритом, проблемами межпозвоночных дисков, травмами мышц или желудочно-кишечными проблемами, когда дискомфорт в животе сопровождает, часто незамеченные, переломы позвонков, говорит доктор Орентас. Поскольку остеопороз не всегда вызывает очевидную боль, пока не произойдет перелом, его часто не замечают, пока не возникнут более серьезные осложнения.

Еще одним скрытым ранним симптомом остеопороза является ослабленный хват. Данные опроса 1850 взрослых в возрасте от 40 до 80 лет показали, что более сильная сила хвата была связана с более высокой плотностью костей в бедре и позвоночнике, согласно исследованию. Аналогично, женщины в постменопаузе с более слабой силой хвата имели значительно более низкую плотность костей и более высокий риск остеопороза, согласно другому исследованию.

Факторы риска остеопороза

Лучший способ определить риск остеопороза — это тест на минеральную плотность костей. Но есть несколько других факторов, связанных со слабыми или хрупкими костями:

Пол: Женщины чаще болеют остеопорозом, чем мужчины; У нас также ниже пиковая костная масса и меньше кости.

Возраст: С возрастом рост новых костей происходит медленнее, а потеря костной массы происходит быстрее.

Размер тела: Стройные люди с тонкими костями имеют более высокий риск остеопороза, поскольку им нужно терять меньше костной массы.

Раса: Белые и азиатские женщины имеют самый высокий риск остеопороза.

Семейный анамнез: Если у одного из ваших родителей есть остеопороз или перелом бедра в анамнезе, ваш риск также может возрасти.

Факторы образа жизни также могут играть определенную роль: низкий уровень кальция или витамина D, малоподвижный образ жизни, чрезмерное употребление алкоголя или кофеина, некоторые лекарства (такие как стероиды и препараты для разжижения крови) и другие проблемы со здоровьем, которые влияют на потерю костной массы, такие как заболевания щитовидной железы или заболевания почек.

Почему раннее выявление остеопороза является ключевым

Выявление этого состояния является критически важным, поскольку оно позволяет своевременно вмешаться, чтобы замедлить или остановить потерю костной массы, снизить риск переломов и поддерживать качество вашей жизни.

Раннее лечение, включая изменения образа жизни, прием добавок кальция и витамина D, а также прием лекарств при необходимости, может значительно улучшить прочность костей и предотвратить изнурительные переломы, говорит доктор Орентас, добавляя, что первым шагом, если вы заметили симптомы, является консультация врача первичной медицинской помощи, ревматолога или эндокринолога.

Ваш врач может назначить тест на плотность костей: проверка изменений плотности костей — лучший способ выявить остеопороз до того, как произойдет перелом кости. Ваш врач также может предложить регулярные тесты на плотность костей, если вам больше 50 лет, у вас есть семейный анамнез остеопороза или остеопения (меньшая степень снижения плотности костей).

Тестирование плотности костей использует рентгеновские лучи для измерения минерального содержания ваших костей, включая кальций. Это простая амбулаторная процедура — не нужны иглы или инъекции. В зависимости от результатов, варианты лечения могут включать изменения образа жизни, такие как диета и физические упражнения, добавки и, возможно, лекарства для укрепления костей, говорит доктор Орентас.