Снимает стресс, облегчает боль и ускоряет рост волос: как массаж головы может поддержать здоровье

Если вы когда-либо наслаждались успокаивающим ощущением массажа кожи головы, вы знакомы с его немедленным эффектом релаксации. Но чего вы, возможно, не знаете, так это то, что при правильном выполнении массаж кожи головы также может поддержать ваше здоровье, в том числе поможет бороться с истончением волос и стимулировать их рост.
Массаж кожи головы - это не только приятная процедура, которая дарит расслабление и умиротворение. При правильном выполнении он может принести реальную пользу для здоровья.
Чтобы узнать больше о пользе массажа кожи головы, Womans world проконсультировались с несколькими массажистами, которые поделились идеями, подкрепленными научными исследованиями о преимуществах массажа кожи головы. А также дали пошаговые инструкции по выполнению массажа в домашних условиях и простые приемы, позволяющие максимизировать пользу от него.
4 преимущества массажа кожи головы
Массаж головы – простой и доступный способ расслабиться. Сочетание различного давления и целенаправленных движений рук вызывает покалывание в позвоночнике, снимая дневной стресс. Но его преимущества выходят за рамки сенсорных ощущений. По словам Терри Ярдли-Нор, лицензированного массажиста, массаж кожи головы также может поддержать ваше здоровье.
- Массаж кожи головы может снизить кровяное давление. Исследование показало, что массаж кожи головы снижает выработку гормонов стресса, таких как адреналин и норадреналин. Эти гормоны тесно связаны с реакциями организма на стресс, объясняет Ярдли-Нор. Их снижение приводит к снижению частоты сердечных сокращений и артериального давления.
- Усиливает рост волос. Часто женщины в постменопаузе испытывают истончение или выпадение волос. Существует множество продуктов, предназначенных для предотвращения выпадения волос, но регулярный массаж кожи головы может стать естественной и потенциально эффективной альтернативой. Это потому, что он улучшает кровообращение в коже головы и шеи, что оказывает положительное влияние на здоровье волос. Улучшение кровотока помогает питать волосяные фолликулы, потенциально стимулируя рост волос и улучшая их здоровье. То, что регулярный массаж кожи головы может быть полезным дополнением к процедурам ухода за волосами, особенно для людей, борющихся с истончением или выпадением волос, подтверждается научными исследованиями.
- Облегчает головную боль и снимает напряжение. Головные боли напряжения вызывают тупую боль, болезненность кожи головы и стеснение лба. Они в три раза чаще встречаются у женщин, чем у мужчин, и имеют тенденцию ухудшаться во время гормональных колебаний, вызванных менструальными периодами и менопаузой. В этом случае массаж кожи головы также может принести облегчение. В нашем теле все взаимосвязано, говорит Камеран Баттли - лицензированный массажист. У многих людей есть триггерные точки (крепкие мышечные узлы) в плечах и спине. Эти узлы могут передавать боль в места головы и кожи головы, что приводит к головной боли напряжения. Массаж кожи головы помогает снять это напряжение, что также может облегчить связанные с ним головные боли. Исследование показало, что люди с головными болями напряжения, которые регулярно проходили массаж триггерных точек, направленный на снижение мышечного напряжения, испытали уменьшение головной боли и ее продолжительности. Другие исследователи пришли к выводу, что массаж головы и шеи уменьшает напряжение, боль и даже гнев у людей, страдающих хроническими головными болями напряжения.
- Уменьшение стресса. Массаж снижает выработку кортизола (гормона стресса) и увеличивает количество серотонина и дофамина (два химических вещества, отвечающих за хорошее самочувствие) в крови. Исследователи пришли к выводу, что у женщин, прошедших 15-минутный или 25-минутный массаж головы, наблюдалось снижение систолического и диастолического артериального давления. После 10 недель регулярного массажа кожи головы — 15-минутного или 25-минутного два раза в неделю — у участников значительно снизилось кровяное давление. Это говорит о том, что включение массажа кожи головы в ваш распорядок дня приносит свои плоды.
Как часто нужно делать массаж кожи головы и сколько он должен длиться
Массаж кожи головы может выполнять каждый, утверждает Ярдли-Нор. Следует использовать давление от умеренного до легкого, и это можно делать с маслом или без него. Все, что вам нужно, - это удобное, тихое место, где можно посидеть, и время от 5 до 20 минут. Хотя любая продолжительность массажа головы полезна, эксперты рекомендуют тратить 1-2 минуты на каждый этап для достижения оптимальных результатов. Установка таймера или прослушивание плейлиста с любимыми песнями поможет вам рассчитать время и не спешить.
Еще один момент, который следует учитывать, — частота массажа. Если вы пробуете массаж кожи головы для расслабления, достаточно одного раза в день или через день. Однако, если вы пытаетесь ускорить рост волос, вам придется чаще массировать кожу головы. Исследование показало, что женщины с редеющими волосами, которые массировали кожу головы два раза в день с интервалом в 12 часов (например, один раз в 7 часов утра и снова в 19 часов), сообщали о меньшем выпадении волос и усилении их роста.
Пошаговая инструкция массажа кожи головы
- Сядьте прямо и поместите большие пальцы рук у основания шеи, положив пальцы на макушку головы. Аккуратно прижмите большие пальцы к коже, делая небольшие круги.
- Медленно двигайте большими пальцами вверх, продолжая рисовать круги вдоль верхней части шеи и затылка.
- Когда вы достигнете макушки головы, добавьте остальные пальцы. Еще раз примените легкое или умеренное давление и сделайте небольшие круговые движения. Вы можете представить, что моете волосы, и двигать пальцами так, как будто вы моете голову шампунем. Убедитесь, что вы прикладываете достаточное давление, чтобы увидеть, как ваша кожа движется(для этого сядьте перед зеркалом)
- Двигайтесь вниз по обеим сторонам головы к ушам, аккуратно массируя кожу над, рядом и под ушами.
- Затем переместите руки к передней части головы, стараясь провести на лбу не менее двух-трех минут. Еще раз осторожно двигайте пальцами круговыми движениями или вперед и назад, как будто вы моете волосы шампунем.
- Завершите массаж висков. Опять же, делайте круговые движения большими пальцами, чтобы снять напряжение и улучшить кровоток.
Найдите уязвимое место
Если во время массажа вы нащупаете болезненную область, удерживайте это положение и осторожно надавливайте, глубоко дыша, чтобы снять напряжение. Для получения еще большей пользы попробуйте подвигать ткани кожи головы вперед и назад, как будто это глина или другой податливый материал.
Не беспокойтесь о том, чтобы все сделать идеально. Не существует единого способа делать массаж головы, и вы можете импровизировать.
Как усилить эффект от массажа головы
Ярдли-Нор говорит, что для достижения оптимальных результатов лучше всего делать массаж кожи головы коротким и приятным — около 10-15 минут. Такая продолжительность дает достаточно времени, чтобы стимулировать кровоток и расслабить мышцы, не вызывая дискомфорта.
Конечно, нет ничего плохого в том, чтобы баловать себя дольше, просто обязательно прислушивайтесь к своему организму. Сделайте перерыв, если кожа головы или пальцы стали чувствительными.
Вы также можете купить инструмент для массажа кожи головы, если у вас артрит или ограниченная подвижность рук. Этот тип устройства может предотвратить скованность рук и боль.
Рассмотрите возможность добавления эфирных масел в массаж кожи головы.
Вам не нужно никакого специального оборудования, чтобы выполнить массаж кожи головы и получить результат. Тем не менее качественное масло может повысить эффективность, обеспечивая дополнительное питание вашим волосам и коже головы, говорит Ярдли-Нор. Обычно рекомендуются кокосовое и миндальное масло. Кокосовое масло известно своими увлажняющими свойствами и способностью уменьшать перхоть, а миндальное масло богато витаминами и может укрепить волосы.
Количество используемого масла зависит от личных предпочтений, но хорошее правило — 1 чайная ложка. Выдавив масло на ладонь одной руки, окуните в него кончики пальцев другой руки. Затем потрите кончики пальцев друг о друга, чтобы на обоих остался тонкий слой масла.
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