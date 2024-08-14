Снимает стресс, облегчает боль и ускоряет рост волос: как массаж головы может поддержать здоровье

Если вы когда-либо наслаждались успокаивающим ощущением массажа кожи головы, вы знакомы с его немедленным эффектом релаксации. Но чего вы, возможно, не знаете, так это то, что при правильном выполнении массаж кожи головы также может поддержать ваше здоровье, в том числе поможет бороться с истончением волос и стимулировать их рост.

Массаж кожи головы - это не только приятная процедура, которая дарит расслабление и умиротворение. При правильном выполнении он может принести реальную пользу для здоровья.

Чтобы узнать больше о пользе массажа кожи головы, Womans world проконсультировались с несколькими массажистами, которые поделились идеями, подкрепленными научными исследованиями о преимуществах массажа кожи головы. А также дали пошаговые инструкции по выполнению массажа в домашних условиях и простые приемы, позволяющие максимизировать пользу от него.

4 преимущества массажа кожи головы

Массаж головы – простой и доступный способ расслабиться. Сочетание различного давления и целенаправленных движений рук вызывает покалывание в позвоночнике, снимая дневной стресс. Но его преимущества выходят за рамки сенсорных ощущений. По словам Терри Ярдли-Нор, лицензированного массажиста, массаж кожи головы также может поддержать ваше здоровье.

Массаж кожи головы может снизить кровяное давление. Исследование показало, что массаж кожи головы снижает выработку гормонов стресса, таких как адреналин и норадреналин. Эти гормоны тесно связаны с реакциями организма на стресс, объясняет Ярдли-Нор. Их снижение приводит к снижению частоты сердечных сокращений и артериального давления.

Исследование показало, что массаж кожи головы снижает выработку гормонов стресса, таких как адреналин и норадреналин. Эти гормоны тесно связаны с реакциями организма на стресс, объясняет Ярдли-Нор. Их снижение приводит к снижению частоты сердечных сокращений и артериального давления. Усиливает рост волос. Часто женщины в постменопаузе испытывают истончение или выпадение волос. Существует множество продуктов, предназначенных для предотвращения выпадения волос, но регулярный массаж кожи головы может стать естественной и потенциально эффективной альтернативой. Это потому, что он улучшает кровообращение в коже головы и шеи, что оказывает положительное влияние на здоровье волос. Улучшение кровотока помогает питать волосяные фолликулы, потенциально стимулируя рост волос и улучшая их здоровье. То, что регулярный массаж кожи головы может быть полезным дополнением к процедурам ухода за волосами, особенно для людей, борющихся с истончением или выпадением волос, подтверждается научными исследованиями.

Часто женщины в постменопаузе испытывают истончение или выпадение волос. Существует множество продуктов, предназначенных для предотвращения выпадения волос, но регулярный массаж кожи головы может стать естественной и потенциально эффективной альтернативой. Это потому, что он улучшает кровообращение в коже головы и шеи, что оказывает положительное влияние на здоровье волос. Улучшение кровотока помогает питать волосяные фолликулы, потенциально стимулируя рост волос и улучшая их здоровье. То, что регулярный массаж кожи головы может быть полезным дополнением к процедурам ухода за волосами, особенно для людей, борющихся с истончением или выпадением волос, подтверждается научными исследованиями. Облегчает головную боль и снимает напряжение. Головные боли напряжения вызывают тупую боль, болезненность кожи головы и стеснение лба. Они в три раза чаще встречаются у женщин, чем у мужчин, и имеют тенденцию ухудшаться во время гормональных колебаний, вызванных менструальными периодами и менопаузой. В этом случае массаж кожи головы также может принести облегчение. В нашем теле все взаимосвязано, говорит Камеран Баттли - лицензированный массажист. У многих людей есть триггерные точки (крепкие мышечные узлы) в плечах и спине. Эти узлы могут передавать боль в места головы и кожи головы, что приводит к головной боли напряжения. Массаж кожи головы помогает снять это напряжение, что также может облегчить связанные с ним головные боли. Исследование показало, что люди с головными болями напряжения, которые регулярно проходили массаж триггерных точек, направленный на снижение мышечного напряжения, испытали уменьшение головной боли и ее продолжительности. Другие исследователи пришли к выводу, что массаж головы и шеи уменьшает напряжение, боль и даже гнев у людей, страдающих хроническими головными болями напряжения.

Головные боли напряжения вызывают тупую боль, болезненность кожи головы и стеснение лба. Они в три раза чаще встречаются у женщин, чем у мужчин, и имеют тенденцию ухудшаться во время гормональных колебаний, вызванных менструальными периодами и менопаузой. В этом случае массаж кожи головы также может принести облегчение. В нашем теле все взаимосвязано, говорит Камеран Баттли - лицензированный массажист. У многих людей есть триггерные точки (крепкие мышечные узлы) в плечах и спине. Эти узлы могут передавать боль в места головы и кожи головы, что приводит к головной боли напряжения. Массаж кожи головы помогает снять это напряжение, что также может облегчить связанные с ним головные боли. Исследование показало, что люди с головными болями напряжения, которые регулярно проходили массаж триггерных точек, направленный на снижение мышечного напряжения, испытали уменьшение головной боли и ее продолжительности. Другие исследователи пришли к выводу, что массаж головы и шеи уменьшает напряжение, боль и даже гнев у людей, страдающих хроническими головными болями напряжения. Уменьшение стресса. Массаж снижает выработку кортизола (гормона стресса) и увеличивает количество серотонина и дофамина (два химических вещества, отвечающих за хорошее самочувствие) в крови. Исследователи пришли к выводу, что у женщин, прошедших 15-минутный или 25-минутный массаж головы, наблюдалось снижение систолического и диастолического артериального давления. После 10 недель регулярного массажа кожи головы — 15-минутного или 25-минутного два раза в неделю — у участников значительно снизилось кровяное давление. Это говорит о том, что включение массажа кожи головы в ваш распорядок дня приносит свои плоды.

Как часто нужно делать массаж кожи головы и сколько он должен длиться

Массаж кожи головы может выполнять каждый, утверждает Ярдли-Нор. Следует использовать давление от умеренного до легкого, и это можно делать с маслом или без него. Все, что вам нужно, - это удобное, тихое место, где можно посидеть, и время от 5 до 20 минут. Хотя любая продолжительность массажа головы полезна, эксперты рекомендуют тратить 1-2 минуты на каждый этап для достижения оптимальных результатов. Установка таймера или прослушивание плейлиста с любимыми песнями поможет вам рассчитать время и не спешить.

Массаж головы / Фото: Credits

Еще один момент, который следует учитывать, — частота массажа. Если вы пробуете массаж кожи головы для расслабления, достаточно одного раза в день или через день. Однако, если вы пытаетесь ускорить рост волос, вам придется чаще массировать кожу головы. Исследование показало, что женщины с редеющими волосами, которые массировали кожу головы два раза в день с интервалом в 12 часов (например, один раз в 7 часов утра и снова в 19 часов), сообщали о меньшем выпадении волос и усилении их роста.

Пошаговая инструкция массажа кожи головы

Сядьте прямо и поместите большие пальцы рук у основания шеи, положив пальцы на макушку головы. Аккуратно прижмите большие пальцы к коже, делая небольшие круги.

Медленно двигайте большими пальцами вверх, продолжая рисовать круги вдоль верхней части шеи и затылка.

Когда вы достигнете макушки головы, добавьте остальные пальцы. Еще раз примените легкое или умеренное давление и сделайте небольшие круговые движения. Вы можете представить, что моете волосы, и двигать пальцами так, как будто вы моете голову шампунем. Убедитесь, что вы прикладываете достаточное давление, чтобы увидеть, как ваша кожа движется(для этого сядьте перед зеркалом)

Двигайтесь вниз по обеим сторонам головы к ушам, аккуратно массируя кожу над, рядом и под ушами.

Затем переместите руки к передней части головы, стараясь провести на лбу не менее двух-трех минут. Еще раз осторожно двигайте пальцами круговыми движениями или вперед и назад, как будто вы моете волосы шампунем.

Завершите массаж висков. Опять же, делайте круговые движения большими пальцами, чтобы снять напряжение и улучшить кровоток.

Найдите уязвимое место

Если во время массажа вы нащупаете болезненную область, удерживайте это положение и осторожно надавливайте, глубоко дыша, чтобы снять напряжение. Для получения еще большей пользы попробуйте подвигать ткани кожи головы вперед и назад, как будто это глина или другой податливый материал.

Не беспокойтесь о том, чтобы все сделать идеально. Не существует единого способа делать массаж головы, и вы можете импровизировать.

Как усилить эффект от массажа головы

Ярдли-Нор говорит, что для достижения оптимальных результатов лучше всего делать массаж кожи головы коротким и приятным — около 10-15 минут. Такая продолжительность дает достаточно времени, чтобы стимулировать кровоток и расслабить мышцы, не вызывая дискомфорта.

Конечно, нет ничего плохого в том, чтобы баловать себя дольше, просто обязательно прислушивайтесь к своему организму. Сделайте перерыв, если кожа головы или пальцы стали чувствительными.

Вы также можете купить инструмент для массажа кожи головы, если у вас артрит или ограниченная подвижность рук. Этот тип устройства может предотвратить скованность рук и боль.

Рассмотрите возможность добавления эфирных масел в массаж кожи головы.

Эфирные масла / Фото: Credits

Вам не нужно никакого специального оборудования, чтобы выполнить массаж кожи головы и получить результат. Тем не менее качественное масло может повысить эффективность, обеспечивая дополнительное питание вашим волосам и коже головы, говорит Ярдли-Нор. Обычно рекомендуются кокосовое и миндальное масло. Кокосовое масло известно своими увлажняющими свойствами и способностью уменьшать перхоть, а миндальное масло богато витаминами и может укрепить волосы.

Количество используемого масла зависит от личных предпочтений, но хорошее правило — 1 чайная ложка. Выдавив масло на ладонь одной руки, окуните в него кончики пальцев другой руки. Затем потрите кончики пальцев друг о друга, чтобы на обоих остался тонкий слой масла.

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