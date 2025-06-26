Собаки спасают жизни: как четвероногие могут распознать рак у человека / © Associated Press

Да, вы не ошиблись — некоторые собаки способны выявлять рак на очень ранних стадиях, ориентируясь исключительно на запах. Как это возможно и есть ли шансы, что в будущем четвероногие будут помогать врачам в борьбе с онкологией, рассказало издание Medical New Stoday

Собаки «вынюхивают» рак

Все мы знаем о чрезвычайном обонянии собак. Их используют для поиска наркотиков, взрывчатки, пропавших людей. Но недавно было замечено, что некоторые собаки могут чувствовать запах изменений в организме человека, связанных с болезнями — в частности раком.

Секрет в летучих органических соединениях (VOC) — химических веществах, которые выделяются в процессе обмена веществ. Рак изменяет этот процесс, поэтому организм начинает вырабатывать другие, «аномальные» ароматические маркеры. Собаки с тренированным обонянием могут обнаруживать эти вещества в дыхании, моче, поте, крови, фекалиях или даже на коже.

Интересно, что обоняние собаки в 10 000-100 000 раз чувствительнее, чем у человека. Они могут обнаружить запах в концентрациях до одной частицы на триллион.

Типы рака, которые могут обнаружить собаки

Специально обученные собаки могут распознавать такие виды онкологических заболеваний:

рак молочной железы

рак легких

меланома

рак яичников

рак простаты

колоректальный рак (толстой кишки)

Например, в одном случае мужчина обратился к врачу после того, как его пес начал постоянно лизать родинку за ухом. Обследование выявило меланому. И хотя животное никто не обучал, его инстинкт оказался точным.

Еще один случай, когда пес с годовой тренировкой различал мочу больных и здоровых людей с точностью до 73%, когда речь шла о раке легких. В случае с раком молочной железы один пес обнаружил 100% положительных случаев среди 200 образцов мочи — результаты поразительные, хотя требуют повторного подтверждения.

Использование собак в медицине

Пока что собаки не заменяют традиционных методов диагностики, таких как МРТ, УЗИ или биопсии. Но они могут стать полезным дополнительным инструментом:

для скрининга на ранних этапах, когда другие тесты еще не дают точных результатов,

в регионах без доступа к современной диагностике,

для проверки образцов в лабораториях,

в клиниках, изучающих электронные носы — устройства, имитирующие собачье обоняние для автоматического обнаружения VOC.

Кроме того, ученые продолжают исследовать:

какие породы собак лучше всего подходят для такой работы (часто это лабрадоры, бигли, овчарки),

оптимальные методы обучения,

длительность удержания навыка,

эффективность по сравнению с традиционными методами.

Важно знать

Да, собаки могут помочь выявить рак — но это не магия и не основание игнорировать обследование. Их обоняние — инструмент, который может дополнять, а не заменять медицинскую диагностику. В то же время эти исследования открывают новые горизонты:

помогают создавать технологии будущего — устройства, которые будут выявлять рак на молекулярном уровне без боли и лучевой нагрузки,

популяризируют раннее выявление рака как ключевой фактор выживания.

Собаки — чрезвычайно чувствительны к изменениям в поведении, запахе и настроении своих хозяев. Часто именно они первыми замечают, что что-то не так. Если ваш пес начал проявлять чрезмерное внимание к определенному участку тела, обнюхивать его или беспокоиться, это может быть поводом обратиться к врачу — пусть лучше зря, чем слишком поздно.

Собаки — не просто любимцы, а потенциальные союзники в сфере здравоохранения. Их способность выявлять рак по запаху — настоящее медицинское чудо, которое уже сегодня меняет подходы к диагностике.