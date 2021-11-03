Собираем домашнюю аптечку: обезболивающие средства для детей и взрослых

Обезболивающие препараты – неотъемлемая часть каждой домашней аптечки. Учимся выбирать анальгетики для детей и взрослых.

Мигрень, зубная и мышечная боль – это состояния, которые невозможно предугадать и которые часто застают врасплох. Поэтому препараты с обезболивающим эффектом должны находиться в каждой домашней аптечке и всегда быть под рукой. А как правильно выбирать анальгезирующие средства и адаптировать их под каждого члена семьи, рассказывает врач семейной медицины Кристина Шевченко.

Что нужно знать об обезболивающих препаратах

Основное назначение обезболивающих – подавить активность циклооксигеназы, которая отвечает за выработку простагландинов, вызывающих болевые ощущения и образование воспаления. В свою очередь эффект того или иного обезболивающего зависит от содержащихся в нем активных веществ и формы выпуска. Поэтому в фармакологии принято выделять два типа лекарств, направленных на устранение боли:

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в первую группу входят нестероидные противовоспалительные препараты – НПВП, содержащие, например, напроксен, ибупрофен или ацетилсалициловую кислоту. Нестероидные противовоспалительные препараты помимо их типичного анальгетического действия также обладают жаропонижающими и противовоспалительными свойствами. Благодаря разнообразию применения они стали самой популярной группой обезболивающих. Однако стоит знать, что НПВП обладают более широким спектром побочных эффектов и рекомендуются к приему в исключительных случаях;

во вторую группу входят препараты, содержащие парацетамол, которые снижают чувствительность болевых рецепторов, а также тормозят синтез простагландинов. В отличие от нестероидных противовоспалительных препаратов, парацетамол имеет меньше побочных эффектов, связанных с раздражением желудочно-кишечного тракта. По этой причине препараты парацетамола больше подходят людям с заболеваниями ЖКТ.

Какие обезболивающие средства для взрослых положить в аптечку?

Помните, что обезболивающие в жидкой форме – шипучие таблетки, саше, суспензии, действуют быстрее и сильнее, чем препараты в таблетированной форме.

Пожалуй, классическими и безрецептурными обезболивающими препаратами, которые всегда доступны в аптеке, считаются лекарства на основе парацетамола, ибупрофена, ацетилсалициловой кислоты, а также диклофенака. Поэтому при выборе средств от боли для домашней аптечки можно обратить внимание на такие препараты, как Аспирин (Упсарин), Евро Цитрамон, Анальгин, Ибупром (Ибупрофен), Диклофенак (Диклак).

Показанием к применению вышеописанных лекарств является развитие боли различного происхождения, от легкой до умеренной интенсивности – мышечная и зубная боль, мигрень, невралгия, боли в суставах, менструальные боли.

Обязательно перед использованием нужно ознакомиться с инструкцией!

Какие выбрать обезболивающие лекарства для ребенка?

На рынке доступны различные формы обезболивающих препаратов для детей. Так, для новорожденных или младенцев лучше всего подходят суппозитории, для детей дошкольного возраста – суспензии, растворы, сиропы, а для школьников с 12 лет – таблетированная форма.

При выборе обезболивающих детских препаратов нужно обращать внимание на средства, которые будут комфортны и удобны в применении. Поэтому стоит остановить свой выбор на медикаментах в виде сиропов или суспензий с приятным фруктовым вкусом. Из аптечного разнообразия можно остановить свой выбор на таких доступных обезболивающих, как:

сироп Ибуфен для детей со вкусом малины. Подходит для детей от 3 месяцев до 12 лет;

суспензия Нурофен с апельсиновым вкусом. Назначается детям от 12 недель до 12 лет;

суспензия Парацетамол Бэби. Возможно применение с 8 недели жизни.

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Перед использованием прочитайте брошюру, в которой содержатся показания, противопоказания, данные о побочных эффектах и ​​дозировке, а также информация об использовании лекарственного средства. Перед применением обязательно проконсультируйтесь с врачом или фармацевтом, поскольку неправильное использование обезболивающих лекарств представляет угрозу для здоровья вашего ребенка.

Обезболивающие для местного использования: гели, мази, кремы

Обезболивающие мази и гели обычно содержат вещества из группы нестероидных противовоспалительных средств (НПВП), которые действуют местно, непосредственно на источник боли. Для домашней аптечки хорошим вариантом станут гели и мази на основе ибупрофена, напроксена или диклофенака. Они могут понадобиться при различных ушибах, растяжениях связок, спортивных травмах.

Обезболивающие с вышеперечисленными веществами можно использовать только в первом или втором триместре беременности. Не рекомендуются детям до 12 лет и кормящим матерям.

Важные правила для домашней аптечки:

храните препараты в оригинальной упаковке вместе с листовкой-вкладышем. Это позволит быстро найти всю информацию о лекарстве: состав, показания, меры предосторожности, дозировка, способы хранения и побочные эффекты;

покупая лекарства для аптечки, всегда обращайте внимание на их состав. Может оказаться, что два препарата с разными торговыми названиями могут содержать одно и то же лекарственное вещество. Применение обоих таких препаратов может привести к передозировке;

время от времени проверяйте сроки годности обезболивающих лекарств. По истечению сроков хранения препараты следует утилизировать;

сейчас в аптеках можно найти огромное количество противовоспалительных и болеутоляющих препаратов в свободном доступе. Однако следует помнить, что все обезболивающие, в том числе безрецептурные, не следует применять длительное время без медицинского наблюдения.

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