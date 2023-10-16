Собираем "урожай": почему важно пройти консультацию дерматолога после лета

Мы всегда ждем тепло и радуемся лету. Ведь это сезон отпусков, солнца, моря, вечеринок под открытым небом. Но так ли благоприятно влияет солнце на наше тело, как на настроение?

Какой урожай собирает наша кожа после лета? Об этом поговорили с врачом дерматоонкологом, директором сети клиник CALM Андреем Лысецким.

Андрей Викторович, каковы отношения между кожей и солнцем?

Они могут быть разными, но, чем меньше времени они проводят вместе, тем лучше для кожи. Вы можете любить нежиться на солнце и стремиться к шоколадному загару, но коже это точно не во благо. Крепкой дружбы не получится, но редкие встречи с утра или вечером возможны, однако весь день проводить вместе – это слишком. Иначе потом будете разгребать проблемы кожи на приеме дерматолога.

Как проявляется чрезмерная любовь к солнцу на коже?

Проявлений очень много. Начиная от невинных, таких как пигментные пятна и себорейные кератомы и до опасных, таких как меланома. Первой проблемой, с которой сталкиваются любители солнца или соляриев, является сухость и обезвоживание кожи. Положите любой лист на день на солнце. Что с ним будет? Он увянет и засохнет. Точно так же с вашей кожей: она теряет влагу, становится сухой, отсюда и появление морщин.

Одной из основных проблем, с которой обращаются люди осенью, пигментные пятна, особенно зона лица, декольте, руки. Солнце влияет на меланин (пигмент, отвечающий за цвет кожи) и активирует его выработку. Помните, если хотя бы раз у вас возникла пигментация, если ее подвержены родители – вы в зоне риска. Солнцезащитный крем 365 дней в году и избегать прямых солнечных лучей.

Ну и третий пункт – кератомы. Это такие желтые, коричневые, иногда черные шершавые бляшки на коже, в основном множественные. Они напрямую зависят от солнца. Обратите внимание на людей за 50, почти у всех они есть. Бывали случаи, когда спина была усеяна кератомами так, что здоровой кожи практически не было видно.

Важно заметить, что кератома – это элемент старения кожи, то есть возрастные образования. Но что мы имеем сегодня? Очень часто и женщины 25-30 лет массово приходят их удалять. Именно из-за любви к шоколадному загару, иногда ценой здоровья кожи.

А как солнце связано с раком кожи?



Уже признано, что ультрафиолет – главный катализатор перерождения пигментных неусов (родин) в меланоме. Интенсивная выработка меланина может привести к увеличению количества родинок на теле или повысить риск перерождения уже имеющихся в злокачественной опухоли. Существует статистика, что получение 5 и более солнечных ожогов в течение жизни удваивает риск заболевания меланомой. Кроме солнцезащитного крема обязательно во время прогулки, отдыха на природе или у моря на голове должна быть шляпа или кепка. Ведь именно на лице часто появляются раковые опухоли.

Какие топ-5 процедур вы посоветуете пройти всем после лета?

В первую очередь это дерматоскопия. Установите себе правило: осенью дети в школу, а каждый взрослый на диагностику новообразований. Сейчас его можно пройти как в частных, так и в государственных клиниках. Регулярный чекап образований – ваша гарантия, что рак кожи вас обойдет. Или хотя бы вы обнаружите его на ранней стадии. А как мы знаем: своевременная диагностика – залог успешного лечения. Хочу подчеркнуть, что рак кожи молодеет, поэтому заведите эту привычку смолоду. 30 мин в год на диагностику – и ваша кожа будет здорова.

А какие процедуры для красоты и молодости?

Конечно, это инъекционные процедуры, направленные на увлажнение и питание: биоревитализация, мезотерапия, плазмолифтинг. Задача – глубоко увлажнить кожу. Огорчу вас, даже самый дорогой крем этого сделать не способен.

Также процедуры омоложения, которые запустят активную выработку коллагена и эластина, относим сюда лазерное и фотоомоложение, СМАС-лифтинг, другие аппаратные методики.

Также чистки, ведь летом кожное сало выделяется активнее, мы много времени проводим на улице, а это пыль, да и солнцезащитные кремы тоже могут забивать поры.

Ну и если говорить о сборе урожая, то мы удаляем появившиеся или видоизменившиеся пигментные пятна, кератомы и родинки.

Андрей Лысецкий

А волосы тоже страдают от солнца?

Конечно. Волосам также нужно питание. На него тройной удар летом. Солнце – так же сушит волосы, делает их ломкими. Соленая вода лишает волосы природной влаги, что делает их сухими, ломкими и склонными к секущимся концам. И еще вижу, что девушки с длинными волосами летом, когда жарко, часто закручивают шишки, тем самым пережимают волосы. Поэтому поход к трихологу, возможно профессиональный уход осенью, такая же мера ухода за собой. Летом обязательно закрываем голову шляпами или кепками, наносим солнцезащиту на волосы и моем волосы после купания в море.

Хорошо, с солнцем разобрались. А зимой тоже есть свои опасности?



Конечно, мороз, калориферы, кондиционеры. Но это уже тема другой статьи.

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