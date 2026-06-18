Соль под ногами перед сном / © Credits

Реклама

Еще вчера мы делали массаж гуаша и практиковали цифровой детокс, а сегодня социальные сети предлагают новый способ заботы о себе — стоять босиком на слое английской соли перед сном, об этом сообщило издание New York Post.

Именно этот ритуал в последнее время активно набирает популярность в TikTok. Блогерша Тэмми Уэзерхед убеждает своих подписчиков, что те, кто не стоит на соли перед сном, многое теряют. В видео она высыпает английскую соль (Эпсома) на противень, встаёт на неё босиком и медленно переступает с ноги на ногу.

По её словам, такая практика не только отшелушивает кожу стоп, но и помогает уменьшить воспаление, снизить уровень кортизола, повысить уровень серотонина и перевести нервную систему в режим отдыха. Другими словами — подготовить организм к полноценному сну.

Реклама

Неудивительно, что этот тренд быстро обрёл своих поклонников. Одни пользователи соцсетей утверждают, что ежедневное «заземление» на соли помогает бороться с тревожностью, другие называют его древней энергетической практикой очищения, которая буквально «перезагружает» организм.

Мнение врачей

Доктор Йошуа Кинонес не советует воспринимать эту информацию буквально. По его словам, на данный момент нет никаких убедительных научных доказательств того, что стояние на английской соли способно повышать уровень серотонина или снижать уровень кортизола.

Впрочем, определённая польза от этой процедуры всё же есть. Соль действительно может действовать как мягкий эксфолиант для стоп, помогая удалять ороговевшие клетки кожи. Кроме того, сам процесс может быть приятным и успокаивающим. Ощущения под ногами могут способствовать расслаблению, осознанности и помогать человеку успокоиться перед сном. Но этот эффект связан скорее с самим ритуалом, чем с какой-либо химической реакцией в организме.

Однако такая практика подходит не всем. Людям с порезами, трещинами, открытыми ранами на стопах, диабетической стопой или нейропатией следует избегать подобных экспериментов, поскольку они могут вызвать раздражение и дискомфорт.

Реклама

Обещание «перезагрузки нервной системы» преувеличено

Врач-сомнолог Саема Тахир относится к этому тренду ещё более скептически. По её словам, утверждения о том, что стояние на соли успокаивает нервную систему, не имеют научного подтверждения. Более того, из-за избыточного воздействия соли на организм может возникнуть обратный эффект, например, учащение сердцебиения, повышение артериального давления и уровня кортизола.

Психиатр Бонни Митчелл также считает, что утверждения о влиянии на «химию мозга» сильно преувеличены.

Она напоминает, что серотонин вырабатывается преимущественно в кишечнике и головном мозге, а уровень кортизола регулируется надпочечниками. Никаких клинических доказательств того, что воздействие сухих кристаллов соли на стопы может заставить организм изменить выработку этих веществ, не существует. Если же уровень стресса после такого ритуала действительно снижается, то причина заключается в общей реакции расслабления, а не в особых свойствах соли.

Причина популярности метода

Несмотря на отсутствие научных доказательств гормонального эффекта, эксперты признают, что сама идея имеет определенный смысл. На стопах расположено большое количество нервных окончаний. Когда мы ощущаем непривычную текстуру под ногами, внимание естественным образом переключается на телесные ощущения. Именно поэтому подобные практики часто используются в качестве техник заземления и осознанности.

Реклама

Когда мы сосредотачиваемся на ощущениях в стопах, мы отвлекаемся от навязчивых мыслей и тревоги, а нервная система постепенно переходит из режима «бей или беги» в более спокойное состояние «отдыхай и переваривай».

Однако для этого вовсе не обязательно использовать соль. Подобный эффект можно получить, гуляя босиком по траве или камням, либо выполняя упражнения на глубокое дыхание перед сном.

Стояние на соли перед сном вряд ли способно каким-то волшебным образом изменить уровень серотонина или кортизола. Однако в качестве небольшого вечернего ритуала, помогающего замедлить темп, переключить внимание на тело и настроиться на отдых, эта практика может быть вполне приятной.

Новости партнеров