Солнцезащитные очки зимой: врач-офтальмолог объяснил, кому их следует носить и зачем

Солнцезащитные очки входят в привычный набор нужных вещей летом вместе с солнцезащитным кремом и вьетнамками. Но сейчас мы уже знаем, что кремом с SPF следует пользоваться постоянно. А как тогда насчет очков?

Стоит ли носить солнцезащитные очки зимой и зачем это делать, объясняет офтальмохирург клиники "Новое Зрение", врач с более чем 30-летним опытом Михаил Белый.

Как наше зрение воспринимает свет?

В нашем глазу есть "встроенный" фильтр, регулирующий, сколько света может попасть на сетчатку. Вы видите этот фильтр постоянно, в зеркале и на фото, ведь это зрачок. Когда очень солнечный день и света много, зрачок сужается. А вот когда света мало – наоборот, расширяется, чтобы "ухватить" как можно больше доступного света.

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В то же время зрачок фильтрует не только видимый, но и так называемый невидимый свет — ультрафиолетовый. Именно он влияет на здоровье глаза, и если ультрафиолетового излучения слишком много, глаза могут пересыхать, краснеть и болеть.

В норме ваш "встроенный" фильтр может сам справиться с защитой от вредного излучения, но иногда ему нужна помощь — солнцезащитные очки.

Когда нужно носить солнцезащитные очки?

Летом. Начнем с очевидного – когда солнца все время много, световой день длительный и вам постоянно приходится жмуриться, стоит пользоваться очками. Так вы себя и от мимических морщин убережете, и зрение уцелеет.

Из-за профессиональной необходимости. Если вы работаете в литейном цехе или постоянно пользуетесь сварочным аппаратом и можете поймать "зайчика", нужно защищать глаза. Конечно, не обычными, а профессиональными очками.

При заболеваниях глаз. При некоторых глазных заболеваниях, повышающих чувствительность к свету, нужно обязательно носить солнцезащитные очки. К примеру, воспаление внутри глаз, влияющих на сосуды, дистрофия роговицы (когда повышенная светочувствительность мешает достаточно комфортно открывать глаза). В средние века, когда уровень знаний в основном был очень низким, людей с высокой светочувствительностью называли вампирами. И это еще одна причина порадоваться тому, что мы больше не живем в Средневековье — потому что вместо солнечных очков местный знахарь в лучшем случае выписывал кровопускание, в худшем — вилы.

После лазерной коррекции зрения. Пациентам, сделавшим лазерную коррекцию, мы рекомендуем в ближайшее время пользоваться очками. Ведь глаз очень чувствителен после операции, а также минимальный свет может быть неприятным или болезненным.

Из-за личной светочувствительности. Если вы любите находиться в затемненных помещениях, не очень в восторге от солнечных дней – у вас может быть повышена светочувствительность. В таком случае можно и стоит пользоваться очками в любое время года, чтобы чувствовать себя комфортно.

Итак, зимой почти никому не нужно носить очки? Не совсем. Да, зимой солнца значительно меньше, да и солнечные дни встречаются довольно редко, поэтому человека в солнцезащитных очках можно увидеть нечасто. И если глаза здоровы, их можно не носить.

Но существуют ситуации, когда даже зимой солнца слишком много, и хотя зрачок сузится, этого будет недостаточно, чтобы уберечь глаза. Так происходит, например, в солнечные заснеженные дни, когда свет отражается от белого снега и ослепляет каждого. Это правило действует на горнолыжных курортах, когда снега много, и чтобы защитить зрение и видеть дальше своего носа, нужно пользоваться очками.

И возвращаясь к тому, что зимой очки не нужны, если глаза здоровы, к сожалению, сейчас очень мало людей с идеальным зрением. Стресс, усталость, скроллинг соцсетей перед сном – все это влияет на ухудшение зрения, особенно когда вы живете в городе. Если вы хотите позаботиться о своем зрении, вы можете приобрести очки с защитой от ультрафиолета.

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Как выбрать качественные очки?

В идеальном мире все солнцезащитные очки имеют защиту от ультрафиолета и предохраняют глаза от поражений светом. К сожалению, до сих пор не все производители ответственно к этому относятся, поэтому если вы приобретаете очки не в проверенной оптике, а, например, на популярном сайте, где продается все что угодно, можете сделать только хуже.

Ведь когда вы надеваете затемненные очки, ваши зрачки сразу расширяются, чтобы получить больше света. А поскольку от ультрафиолета защиты нет, на глаз попадает много вредного излучения. Если у вас есть очки, но вы не уверены, берегут ли они от ультрафиолета, проверьте их в ближайшей оптике.

А когда приобретаете новые очки, кроме наличия ультрафиолетового фильтра, обращайте внимание на следующие факторы:

Уровень затемнения очков. Едва желтоватая сепия или полностью черные линзы – покупайте очки с комфортным уровнем затемнения. Но следите, чтобы очки не были слишком черными, поскольку тогда вы будете хуже видеть и это будет опасно.

Форма и ширина очков. Если вы катаетесь на горных лыжах и вам нужна максимальная защита от солнца – очки должны плотно прилегать, беречь от ультрафиолетовых вспышек и иметь хороший панорамный обзор. Поразмышляйте, для чего вам нужны солнцезащитные очки, и на основании этого выбирайте форму и ширину.

Самое главное – очки должны вам нравиться. Солнцезащитные очки – это не только защита, но и стильная часть гардероба. Поэтому чтобы после покупки у вас не появилось мгновенное желание где-нибудь тихонько потерять очки и больше их не видеть, уделите немного времени их выбору. Чтобы это было не только полезным, но и приятным приобретением.

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