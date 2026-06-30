Солнечный ожог: как успокоить кожу после жары

Солнечный ожог / © Credits

Реклама

Мы все знаем основные правила безопасного загара: солнцезащитный крем, шляпа и умеренное пребывание на солнце. Однако реальность часто бывает иной — забыли повторно нанести крем, прогулка затянулась или заснули на шезлонге, об этом рассказывает издание RTÉ.

В некоторых странах, в частности в Украине, в последнее время отмечается более тёплая погода, чем было ещё 10–20 лет назад, поэтому случаи солнечных ожогов происходят всё чаще. И хотя лёгкий ожог обычно проходит сам по себе, он может быть очень неприятным и болезненным.

Важно помнить, что в случае сильного ожога, повышенной температуры, появления волдырей или симптомов теплового истощения (головокружение или головная боль) необходимо немедленно обратиться к врачу. Однако если ожог лёгкий, есть способы помочь коже восстановиться.

Реклама

Уйдите с солнца и больше не возвращайтесь

Первое и самое важное правило кажется очевидным, но именно его чаще всего игнорируют. Как только кожа начинает жжеть или становится слишком чувствительной, нужно немедленно укрыться в тени. Даже если симптомы проявились позже, например, на следующий день, следует полностью избегать пребывания на солнце, чтобы не усугубить повреждения.

Охладите кожу

Жжение, которое не позволяет сидеть, спать или двигаться, — одно из самых неприятных последствий солнечного ожога. Охлаждение не лечит ожог, но значительно облегчает состояние. Можно:

осторожно обтирать кожу прохладной водой

прикладывать холодные компрессы к наиболее болезненным участкам

принять прохладный душ или ванну

Это помогает уменьшить ощущение «жжения» кожи и успокоить раздражение.

Пейте больше воды

После длительного пребывания на солнце организм часто теряет воду. Вода не устранит сам ожог, но поможет предотвратить другие неприятные симптомы, такие как головная боль, головокружение и общее истощение. Это важная поддержка для организма во время восстановления.

Реклама

Используйте алоэ

Алоэ — одно из самых известных природных средств для ухода за раздражённой кожей. Гель можно получить прямо из растения или использовать готовые средства с высоким содержанием алоэ. Оно помогает уменьшить покраснение, успокоить раздражение и подарить коже ощущение прохлады.

Обезболивающие — при необходимости

Если боль мешает нормально жить, можно использовать безрецептурные обезболивающие средства, такие как парацетамол или ибупрофен. Важно всегда следовать инструкции и не превышать дозировку, а лучше перед их использованием проконсультироваться с семейным врачом.

Чего делать нельзя

В медицинских рекомендациях подчеркивается, что некоторые привычные «домашние методы» могут только ухудшить состояние. При солнечном ожоге нельзя:

наносить вазелин или средства на нефтяной основе

непосредственно использовать лед или очень холодные компрессы

прокалывать волдыри

расчесывать или сдирать шелушащуюся кожу

носить тесную одежду на пораженных участках

Солнечный ожог — это не просто временный дискомфорт, а сигнал кожи о том, что ей нужен отдых и восстановление. Лучшая стратегия — охлаждение, увлажнение, покой и полный отказ от повторного пребывания на солнце. И хотя ожог обычно проходит сам по себе, правильный уход может существенно уменьшить боль и ускорить восстановление.

Реклама

Новости партнеров