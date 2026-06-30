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Солнечный ожог: как успокоить кожу после жары
Летнее солнце может быть приятным только до тех пор, пока кожа не начнёт «гореть». Один пропущенный слой SPF, лишний час на пляже или случайный сон под солнцем — и мы уже сталкиваемся с болезненным солнечным ожогом.
Мы все знаем основные правила безопасного загара: солнцезащитный крем, шляпа и умеренное пребывание на солнце. Однако реальность часто бывает иной — забыли повторно нанести крем, прогулка затянулась или заснули на шезлонге, об этом рассказывает издание RTÉ.
В некоторых странах, в частности в Украине, в последнее время отмечается более тёплая погода, чем было ещё 10–20 лет назад, поэтому случаи солнечных ожогов происходят всё чаще. И хотя лёгкий ожог обычно проходит сам по себе, он может быть очень неприятным и болезненным.
Важно помнить, что в случае сильного ожога, повышенной температуры, появления волдырей или симптомов теплового истощения (головокружение или головная боль) необходимо немедленно обратиться к врачу. Однако если ожог лёгкий, есть способы помочь коже восстановиться.
Уйдите с солнца и больше не возвращайтесь
Первое и самое важное правило кажется очевидным, но именно его чаще всего игнорируют. Как только кожа начинает жжеть или становится слишком чувствительной, нужно немедленно укрыться в тени. Даже если симптомы проявились позже, например, на следующий день, следует полностью избегать пребывания на солнце, чтобы не усугубить повреждения.
Охладите кожу
Жжение, которое не позволяет сидеть, спать или двигаться, — одно из самых неприятных последствий солнечного ожога. Охлаждение не лечит ожог, но значительно облегчает состояние. Можно:
осторожно обтирать кожу прохладной водой
прикладывать холодные компрессы к наиболее болезненным участкам
принять прохладный душ или ванну
Это помогает уменьшить ощущение «жжения» кожи и успокоить раздражение.
Пейте больше воды
После длительного пребывания на солнце организм часто теряет воду. Вода не устранит сам ожог, но поможет предотвратить другие неприятные симптомы, такие как головная боль, головокружение и общее истощение. Это важная поддержка для организма во время восстановления.
Используйте алоэ
Алоэ — одно из самых известных природных средств для ухода за раздражённой кожей. Гель можно получить прямо из растения или использовать готовые средства с высоким содержанием алоэ. Оно помогает уменьшить покраснение, успокоить раздражение и подарить коже ощущение прохлады.
Обезболивающие — при необходимости
Если боль мешает нормально жить, можно использовать безрецептурные обезболивающие средства, такие как парацетамол или ибупрофен. Важно всегда следовать инструкции и не превышать дозировку, а лучше перед их использованием проконсультироваться с семейным врачом.
Чего делать нельзя
В медицинских рекомендациях подчеркивается, что некоторые привычные «домашние методы» могут только ухудшить состояние. При солнечном ожоге нельзя:
наносить вазелин или средства на нефтяной основе
непосредственно использовать лед или очень холодные компрессы
прокалывать волдыри
расчесывать или сдирать шелушащуюся кожу
носить тесную одежду на пораженных участках
Солнечный ожог — это не просто временный дискомфорт, а сигнал кожи о том, что ей нужен отдых и восстановление. Лучшая стратегия — охлаждение, увлажнение, покой и полный отказ от повторного пребывания на солнце. И хотя ожог обычно проходит сам по себе, правильный уход может существенно уменьшить боль и ускорить восстановление.