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Солнцезащита под ударом TikTok: почему мифы о SPF становятся вирусными и какую угрозу для здоровья это представляет
В соцсетях набирают популярность видео, в которых утверждается, что солнцезащитный крем «токсичен» или даже опаснее солнца. Однако ученые утверждают, что за этой модной риторикой скрывается опасная дезинформация, которая может нанести вред здоровью кожи.
TikTok уже давно стал не только платформой для развлечений, но и пространством, где формируется отношение к здоровью, красоте и уходу за собой. Но именно здесь всё чаще появляются вирусные видео, которые ставят под сомнение базовые дерматологические рекомендации.
Как сообщает издание New York Post, новое исследование, опубликованное в журнале PLOS Digital Health показало, что контент о «вредности» солнцезащитных средств вызывает непропорционально высокую активность, несмотря на то, что составляет лишь небольшую часть всех видео на тему SPF.
Мифы о SPF становятся вирусными
Исследователи проанализировали 971 самое популярное видео о солнцезащите в TikTok, и результаты показали интересную диспропорцию: оказывается, лишь около 13% контента содержало сомнения относительно SPF, но именно эти ролики получали значительно больше лайков, комментариев и репостов.
Большинство видео, примерно 86%, всё же поддерживали использование солнцезащитных средств и подчеркивали их роль в защите от фотостарения, акне, повреждений и рака кожи.
Впрочем, именно контент, содержащий критику или сомнения, привлекал больше внимания и создавал искажённое впечатление о «популярности» анти-SPF-позиции.
Что утверждают мифы
Среди наиболее распространённых утверждений в вирусных видео — то, что солнцезащитный крем якобы является «эндокринным разрушителем», может влиять на гормональный баланс, «заражает» грудное молоко, содержит микропластик и токсичные компоненты, а также наносит вред экосистеме.
Некоторые пользователи также утверждают, что солнцезащитные средства опасны сами по себе и что, якобы, лучше вообще отказаться от их использования во время загара.
Что говорит наука
Исследователи и дерматологи отмечают, что на сегодняшний день нет научных доказательств того, что широко используемые ингредиенты «химических» средств с SPF-защитой представляют опасность для здоровья человека в обычных концентрациях.
Учёные поясняют, что как «химические», так и минеральные солнцезащитные средства считаются безопасными. Разница заключается лишь в механизме действия: одни поглощают УФ-лучи, другие — отражают их.
Основной вывод исследования однозначен: отсутствие защиты от солнца никогда не является более безопасной альтернативой использованию SPF.
Роль социальных сетей в распространении дезинформации
Несмотря на доступность информации, уровень знаний о солнцезащите остается низким. Среди молодежи, особенно поколения «зумеров», ситуация вызывает наибольшую тревогу, поскольку у них наблюдаются значительные пробелы в базовых знаниях о защите от солнца.
Дерматолог Мариса Гаршик отмечает, что до 95% ложной информации о SPF может поступать именно из социальных сетей. Это происходит не только из-за прямых заявлений инфлюенсеров, но и из-за визуальных трендов, например, романтизации длительного пребывания на солнце без защиты или демонстрации загара как «здорового» результата.
История с TikTok показывает, как быстро эстетические тренды могут вытеснять медицинские факты. Солнцезащитный крем остается одним из важнейших средств профилактики повреждений кожи, независимо от того, насколько вирусными становятся противоположные мнения. Поэтому в мире, где алгоритмы часто усиливают самые громкие, а не самые правдивые голоса, критическое мышление становится таким же важным, как и SPF в ежедневном уходе.