Солнцезащита под ударом TikTok: почему мифы о SPF становятся вирусными и какую угрозу для здоровья это представляет

Солнцезащита / © Credits

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TikTok уже давно стал не только платформой для развлечений, но и пространством, где формируется отношение к здоровью, красоте и уходу за собой. Но именно здесь всё чаще появляются вирусные видео, которые ставят под сомнение базовые дерматологические рекомендации.

Как сообщает издание New York Post, новое исследование, опубликованное в журнале PLOS Digital Health показало, что контент о «вредности» солнцезащитных средств вызывает непропорционально высокую активность, несмотря на то, что составляет лишь небольшую часть всех видео на тему SPF.

Мифы о SPF становятся вирусными

Исследователи проанализировали 971 самое популярное видео о солнцезащите в TikTok, и результаты показали интересную диспропорцию: оказывается, лишь около 13% контента содержало сомнения относительно SPF, но именно эти ролики получали значительно больше лайков, комментариев и репостов.

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Большинство видео, примерно 86%, всё же поддерживали использование солнцезащитных средств и подчеркивали их роль в защите от фотостарения, акне, повреждений и рака кожи.

Впрочем, именно контент, содержащий критику или сомнения, привлекал больше внимания и создавал искажённое впечатление о «популярности» анти-SPF-позиции.

Что утверждают мифы

Среди наиболее распространённых утверждений в вирусных видео — то, что солнцезащитный крем якобы является «эндокринным разрушителем», может влиять на гормональный баланс, «заражает» грудное молоко, содержит микропластик и токсичные компоненты, а также наносит вред экосистеме.

Некоторые пользователи также утверждают, что солнцезащитные средства опасны сами по себе и что, якобы, лучше вообще отказаться от их использования во время загара.

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Что говорит наука

Исследователи и дерматологи отмечают, что на сегодняшний день нет научных доказательств того, что широко используемые ингредиенты «химических» средств с SPF-защитой представляют опасность для здоровья человека в обычных концентрациях.

Учёные поясняют, что как «химические», так и минеральные солнцезащитные средства считаются безопасными. Разница заключается лишь в механизме действия: одни поглощают УФ-лучи, другие — отражают их.

Основной вывод исследования однозначен: отсутствие защиты от солнца никогда не является более безопасной альтернативой использованию SPF.

Роль социальных сетей в распространении дезинформации

Несмотря на доступность информации, уровень знаний о солнцезащите остается низким. Среди молодежи, особенно поколения «зумеров», ситуация вызывает наибольшую тревогу, поскольку у них наблюдаются значительные пробелы в базовых знаниях о защите от солнца.

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Дерматолог Мариса Гаршик отмечает, что до 95% ложной информации о SPF может поступать именно из социальных сетей. Это происходит не только из-за прямых заявлений инфлюенсеров, но и из-за визуальных трендов, например, романтизации длительного пребывания на солнце без защиты или демонстрации загара как «здорового» результата.

История с TikTok показывает, как быстро эстетические тренды могут вытеснять медицинские факты. Солнцезащитный крем остается одним из важнейших средств профилактики повреждений кожи, независимо от того, насколько вирусными становятся противоположные мнения. Поэтому в мире, где алгоритмы часто усиливают самые громкие, а не самые правдивые голоса, критическое мышление становится таким же важным, как и SPF в ежедневном уходе.

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