Солодка и обычная газированная вода: что безопаснее для зубов

Сладкая и обычная газированная вода / © Credits

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Газированные напитки давно стали частью повседневной жизни, но за приятным шипением могут скрываться сахар и кислоты, способные повредить зубную эмаль. Даже диетическая газированная вода не всегда является идеальной альтернативой, об этом сообщило издание Real Simple. Но есть хорошая новость для тех, кто не представляет свой день без пузырьков, исследование, представленное Американским обществом питания, говорит о том, что обычная несладкая газированная вода может быть более безопасным выбором.

Влияние пузырьков на эмаль

Ключевую роль играет кислотность в полости рта. Когда уровень pH опускается ниже 5,5, зубная эмаль начинает растворяться, а регулярное воздействие кислот повышает риск её эрозии.

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В ходе исследования 20 взрослых участников попросили выпить четыре разных напитка: обычную сладкую газированную воду, газированную воду без добавок, газированную воду с добавлением кальция и негазированную воду. После этого ученые измерили изменения pH слюны.

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Результаты показали, что обычная сладкая газированная вода вызывала наибольшее повышение кислотности. В то же время после употребления обычной газированной воды и варианта с кальцием pH слюны временно снижался, однако возвращался к норме в течение 20 минут.

Таким образом, хотя газированная вода также может влиять на кислотность во рту, её способность вызывать эрозию эмали оказалась значительно ниже, чем у традиционной сладкой газированной воды.

Стоит ли заменить сладкие напитки газированной водой

Если ваша цель — сократить потребление сахара и снизить риск повреждения эмали, то да. Несладкая газированная вода может стать удачной альтернативой сладким напиткам, особенно если пить её в меру и не забывать о ежедневной гигиене полости рта.

При этом важны частота употребления, состав напитка и продолжительность контакта с зубами. Поэтому не стоит считать любой газированный напиток одинаково безопасным: вода без сахара — это не то же самое, что сладкая газированная вода или напиток с добавлением кислот.

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Исследователи также полагают, что эти результаты могут побудить производителей искать способы снижения эрозионного воздействия кислых напитков.

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