Сон без белья / © Credits

До сих пор многие считают, что спать без трусов — непривычно или даже опасно. Но медицинских показаний к постоянному ношению белья нет, сообщило издание Real Simple. Ношение трусов нужно только тогда, когда другие ткани, например джинсы, натирают кожу или вызывают дискомфорт. Ещё среди причин носить бельё можно отметить то, что оно защищает одежду от естественных выделений и уменьшает риск переноса бактерий из джинсов или других плотных тканей на интимную зону.

Когда речь идет о сне, советы экспертов становятся более гибкими. Некоторые врачи даже одобряют сон голышом и объясняют это тем, что меньше трения, меньше пота и раздражений, ткань интимной зоны «дышит», а это помогает уменьшить влажность. Также оптимальный уровень pH поддерживает здоровую микрофлору, предотвращает рост вредных бактерий и дрожжевых грибков.

Соответственно, ночной сон без белья может стать настоящим «релаксом» для вас и вашего тела.

Какое белье выбирать днем

Если вы все же отдаете предпочтение нижнему белью, то помните, что здесь важна ткань. Женщины, которые носят белье из не хлопчатобумажных материалов, чаще страдают дрожжевыми инфекциями, поэтому:

Выбирайте белье из натуральных тканей, оно дышит и уменьшает накопление влаги.

Избегайте нейлона и синтетики, которые создают теплую и влажную среду для дрожжевых грибков.

Сон без нижнего белья — это не просто комфорт, но и польза для вашей интимной гигиены. Главное — слушать свое тело и сочетать комфорт с безопасностью. Днем отдавайте предпочтение натуральным тканям, а ночью дайте интимной зоне «подышать».

Если вы до сих пор сомневаетесь, попробуйте несколько ночей поспать без трусов и сравните ощущение комфорта и состояние кожи. Маленькие изменения в повседневных привычках могут сделать вашу жизнь приятнее и здоровее.