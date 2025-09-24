Сон в разных кроватях: почему все больше пар выбирают это

Сон в разных кроватях: почему все больше пар выбирают такой отдых / © Credits

Еще недавно идея спать отдельно от любимого человека казалась чем-то странным или даже тревожным сигналом в отношениях. Ведь мы привыкли считать, что близость в постели — залог доверия, нежности и стабильности. Однако издание Real Simple рассказало, что все больше пар выбирают сон в разных кроватях или даже комнатах и причина здесь не в недостатке любви, а в желании просто выспаться.

Причины этого есть разные — кто-то страдает от громкого храпа, кто-то имеет другой режим сна, а кому-то мешают постоянные перевороты любимого человека.

Такое явление уже получило собственный термин — «сонный развод» (sleep divorce). И он вовсе не означает настоящего разрыва в отношениях. Наоборот, благодаря полноценному отдыху пары чувствуют себя бодрее, спокойнее и меньше ссорятся по пустякам.

Почему мы не высыпаемся рядом с партнером

Храп . Одна из самых частых проблем, которая лишает сна и самого человека, и его партнера.

Разные графики . «Совы» и «жаворонки» в одной спальне — настоящий вызов.

Движения во сне. Постоянное переворачивание, непроизвольные движения или разбрасывание рук и ног могут сильно беспокоить.

Температурный комфорт. Кому-то жарко под одеялом, а другому холодно, идеальный компромисс найти трудно.

Скандинавский метод

Не всегда решением являются разные комнаты. Многие люди предпочитают иметь собственное одеяло, даже если они спят в одной кровати.

Этот подход получил название «скандинавский метод сна» и широко практикуется в Дании, Швеции и Норвегии. Суть проста, вы делите одну кровать, но каждый имеет свое одеяло. Это помогает избежать «перетягивания» одеяла, а также позволяет регулировать собственную температуру тела.

Вред от «сонного развода»

Сон отдельно не означает эмоционального расстояния. Наоборот, хорошо отдохнув, партнеры становятся более внимательными, уравновешенными и нежными друг к другу. Известно, что хроническое недосыпание приводит к раздражительности, снижению либидо и даже конфликтам в паре. А полноценный сон, наоборот, способствует гармонии.

Когда стоит выбрать отдельный сон

Если вы регулярно просыпаетесь истощены, хотя ложились вовремя.

Если храп или движения партнера не дают вам отдохнуть.

Если у вас разные графики (ночные смены, ранние подъемы).

Если врач рекомендует определенные условия сна для вашего здоровья, например, при бессоннице или апноэ.

Сохранение близости, если вы спите отдельно

Устраивайте ритуалы перед сном, например, объятия, разговор или совместный просмотр сериала.

Следите, чтобы было достаточно времени для физической и эмоциональной близости в течение дня.

Не воспринимайте отдельный сон как «измену» или признак отдаления — это забота о вашем здоровье и благополучии в отношениях.

Сон в разных кроватях или под отдельными одеялами — это не отказ от любви, а инвестиция в здоровье и гармоничные отношения. Иногда лучший способ позаботиться о партнёре — дать ему и себе хорошо выспаться.