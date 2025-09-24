ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Актуальная тема
Количество просмотров
10
Время на прочтение
3 мин

Сон в разных кроватях: почему все больше пар выбирают это

Все больше пар выбирают спать отдельно в разных кроватях или под собственными одеялами. И это вовсе не о кризисе в отношениях, а о заботе, о здоровье и качественном отдыхе. Почему такой «сонный развод» становится трендом, попробуем разобраться.

Автор публикации
Фото автора: Станислава Бондаренко Станислава Бондаренко
Сон в разных кроватях: почему все больше пар выбирают такой отдых

Сон в разных кроватях: почему все больше пар выбирают такой отдых / © Credits

Еще недавно идея спать отдельно от любимого человека казалась чем-то странным или даже тревожным сигналом в отношениях. Ведь мы привыкли считать, что близость в постели — залог доверия, нежности и стабильности. Однако издание Real Simple рассказало, что все больше пар выбирают сон в разных кроватях или даже комнатах и причина здесь не в недостатке любви, а в желании просто выспаться.

Причины этого есть разные — кто-то страдает от громкого храпа, кто-то имеет другой режим сна, а кому-то мешают постоянные перевороты любимого человека.

Такое явление уже получило собственный термин — «сонный развод» (sleep divorce). И он вовсе не означает настоящего разрыва в отношениях. Наоборот, благодаря полноценному отдыху пары чувствуют себя бодрее, спокойнее и меньше ссорятся по пустякам.

Почему мы не высыпаемся рядом с партнером

  • Храп. Одна из самых частых проблем, которая лишает сна и самого человека, и его партнера.

  • Разные графики. «Совы» и «жаворонки» в одной спальне — настоящий вызов.

  • Движения во сне. Постоянное переворачивание, непроизвольные движения или разбрасывание рук и ног могут сильно беспокоить.

  • Температурный комфорт. Кому-то жарко под одеялом, а другому холодно, идеальный компромисс найти трудно.

Скандинавский метод

Не всегда решением являются разные комнаты. Многие люди предпочитают иметь собственное одеяло, даже если они спят в одной кровати.

Этот подход получил название «скандинавский метод сна» и широко практикуется в Дании, Швеции и Норвегии. Суть проста, вы делите одну кровать, но каждый имеет свое одеяло. Это помогает избежать «перетягивания» одеяла, а также позволяет регулировать собственную температуру тела.

Вред от «сонного развода»

Сон отдельно не означает эмоционального расстояния. Наоборот, хорошо отдохнув, партнеры становятся более внимательными, уравновешенными и нежными друг к другу. Известно, что хроническое недосыпание приводит к раздражительности, снижению либидо и даже конфликтам в паре. А полноценный сон, наоборот, способствует гармонии.

Когда стоит выбрать отдельный сон

  • Если вы регулярно просыпаетесь истощены, хотя ложились вовремя.

  • Если храп или движения партнера не дают вам отдохнуть.

  • Если у вас разные графики (ночные смены, ранние подъемы).

  • Если врач рекомендует определенные условия сна для вашего здоровья, например, при бессоннице или апноэ.

Сохранение близости, если вы спите отдельно

  • Устраивайте ритуалы перед сном, например, объятия, разговор или совместный просмотр сериала.

  • Следите, чтобы было достаточно времени для физической и эмоциональной близости в течение дня.

  • Не воспринимайте отдельный сон как «измену» или признак отдаления — это забота о вашем здоровье и благополучии в отношениях.

Сон в разных кроватях или под отдельными одеялами — это не отказ от любви, а инвестиция в здоровье и гармоничные отношения. Иногда лучший способ позаботиться о партнёре — дать ему и себе хорошо выспаться.

Дата публикации
Количество просмотров
10
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie