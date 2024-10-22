Современная реальность украинцев: как справиться с ПТСР и хроническим стрессом

В Украине, где война длится уже более 10 лет, посттравматическое стрессовое расстройство (ПТСР) стало одной из острейших проблем общества.

Врач Наталья Лелюх специально для канала Желтые Кеды с Юлией Бориско рассказала о сложностях, с которыми сталкиваются украинцы и о возможности преодоления последствий хронического стресса.

Что такое ПТСР

Посттравматический синдром (ПТСР) – это следствие пережитой травмы. Если в течение 3-4 недель человек не находит сил выйти из этого состояния, могут появиться тревожные симптомы. ПТСР – это не просто личное испытание, это общая проблема, с которой мы все должны работать.

Посттравматический рост

Современная реальность в Украине такова, что почти у каждого из нас есть ПТСР. Однако, к сожалению, ни у одной страны не было такого опыта, как у нас. Это усложняет понимание путей выхода из этой проблемы, поэтому многие ищут свои собственные решения. Посттравматический рост – это "крючок", за который можно зацепиться, чтобы "выплыть" на поверхность. Это способность найти источники энергии именно для себя.

Как со всем справиться

Метод разделенного листа

Врач советует интересное упражнение, которое может помочь в осознании своих потребностей:

Разделите лист на две части. На одной стороне запишите, что придает вам силы и наполняет энергией. Будьте максимально честны с собой. На другой стороне пропишите, что у вас забирает энергию. Интересно, что некоторые вещи, например общение с детьми, могут быть вписаны в оба списка. Важно каждый день делать то, что приносит вам радость и энергию, будь то музыка, медитация, общение с близкими или просто тихое время в одиночестве.

Озвучивание проблемы

Если вам плохо, это важно озвучивать. Молчание не поможет, особенно если вы улыбаетесь сквозь слезы. Открытый диалог о своих переживаниях может стать первым шагом к выздоровлению.

Что такое боль

Врач подчеркивает, что сейчас очень важно не мериться болью, сравнивая свои переживания с другими. Боль – это не наказание, а сигнал о том, что что-то не так. С медицинской точки зрения боль свидетельствует о том, что вы живы и ваше тело сигнализирует о проблеме, которую необходимо решить.

Боль от потери

Не бойтесь своей боли, важно понимать, что с ним можно и нужно работать. Потеря близкого человека — это тяжелый процесс, который должен пройти человек, чтобы не жить с горем десятилетиями. Если вы чувствуете себя в тупике, обратитесь к специалисту.

Влияние войны на нашу жизнь

Врач отмечает, что те, кто сможет "ухватить за хвост" посттравматический рост, откроют в себе новые грани, такие как патриотизм. Это может привести к формированию нового сознания граждан, но вместе с тем растет угроза для здоровья. В будущем украинцы могут столкнуться с проблемами метаболизма, такими как сахарный диабет II типа.

Здоровье как стиль жизни

Не следует забывать, что здоровье — это не только таблетки, а стиль жизни. Если вы не умеете отдыхать, вам нужно научиться этому. Умение поддерживать баланс между работой и отдыхом – залог счастливой и здоровой жизни.

Психология жертвы

Когда вы чувствуете, что не в состоянии справиться с нагрузкой, важно понять, что пора изменить что-то в своей жизни. Это может касаться работы, личной жизни или образа мышления.

Психотерапевт — ваш "косметолог"

В современном мире, психотерапевты становятся важными помощниками. Они помогают справиться с остающимися с нами травмами и лечить ПТСР. Если в течение нескольких недель вы не в состоянии справиться с переживаниями, важно обратиться за помощью.

В Украине, переживающей трудные времена, важно помнить, что у каждого из нас есть право на поддержку. Обращайтесь к врачам, делитесь своими переживаниями, ищите способы исцеления. Не бойтесь своей боли, ведь она – это не только страдание, но и возможность для роста. Ваше здоровье – в ваших руках.

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