Совы, внимание: почему так важно засыпать до 12 ночи

У всех у нас есть внутренние биологические часы — циркадный ритм, который помогает нашему мозгу и телу понять, когда надо спать, а когда — быть на пике активности. Этот ритм настроен тысячелетиями эволюции под смену света: рассвет и закат дают сигнал мозгу об активности и отдыхе, об этом рассказало издание Real Simple.

Циркадный ритм использует свет, который попадает в глаза, чтобы поддерживать 24-часовой график. Свет подавляет выработку мелатонина — гормона, который сигнализирует о времени сна. Когда темнеет, мелатонин растет и сообщает мозгу, что пришло время отдыхать.

И вот тут важная деталь, этот сигнал обычно приходит еще до полуночи. Поэтому оставаться бодрыми после этого — все равно что игнорировать сигнал мозга.

Сон до полуночи — здоровье на максимум

Когда вы ложитесь раньше, вы помогаете телу поддерживать циркадный ритм и обеспечиваете себе достаточно света днём — ключевого элемента для правильной работы мелатонина. А это не только о хорошем сне: это о концентрации, обучении, памяти и даже настроении.

Люди, которые постоянно ложатся поздно, чаще сталкиваются с психологическими расстройствами, риском диабета и даже сокращением продолжительности жизни. Люди с нарушенным циркадным ритмом имеют больше проблем с фокусом, запоминанием и обучением.

А еще, сон до полуночи запускает мощный процесс восстановления мозга и тела, устанавливает правильный ритм на всю ночь. У тех, кто ложится раньше, обычно более стабильный дневной график, здоровое питание и регулярные тренировки.

Если засыпать после полуночи

Конечно, иногда это неизбежно, но если ложиться после полуночи регулярно, это может привести к:

хронической усталости и энергетического истощения;

нарушений работы щитовидной железы и повышенного стресса;

проблем с настроением и концентрацией.

Также позднее засыпание часто приводит к пересыпанию — когда вы спите дольше на следующий день, но всё равно просыпаетесь разбитыми, в состоянии сонной инерции. Это ухудшает продуктивность и настроение и делает день менее эффективным.

Сон до полуночи — это не просто хорошая привычка, а инвестиция в здоровье. Он помогает мозгу восстановиться, поддерживает энергию, концентрацию и настроение, а также снижает риск серьезных заболеваний. Не всегда возможно ложиться рано, но стремиться к этому стоит. Если проблемы со сном становятся регулярными, лучше обратиться к специалисту и составить собственный план здорового отдыха.