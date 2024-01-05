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Спокойные выходные: прогноз магнитных бурь на 6-7 января

Автор
Юлия Кудринская
Дата публикации
Просмотры
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Время на прочтение
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Спокойные выходные: прогноз магнитных бурь на 6-7 января

Прогноз магнитных бурь на 6-7 января / Фото: Credits

Ближайшее время не ожидается всплесков солнечной активности.

Прогноз солнечной и геомагнитной активности на 6-7 января 2024 года опубликовал Центр прогнозирования космической погоды Национального управления океанических и атмосферных исследований США.

Геомагнитные бури классифицируются по уровню мощности - К-индексу – от показателя 2 до 9. Чем выше К-индекс, тем сильнее буря и ее последствия и влияние на людей и технику.

Мощная буря с К-индексом 6, начавшаяся 5 января, в субботу, 6 января, утихнет до показателя 2 (зеленый уровень) и магнитосфера придет в норму. Однако в воскресенье, 7 января, солнечная активность повысится на 1 пункт – до К-индекса 3, что соответствует слабой магнитной буре, не способной влиять на самочувствие людей.

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Дата публикации
Просмотры
172
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