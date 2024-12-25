Средства от похмелья: что действительно может помочь

Вам вероятно знакома ситуация, когда после веселого вечера вы просыпаетесь с головной болью, тошнотой, головокружением, жаждой и чувствительностью к свету или звуку. Похмелье – это не неприятность, а настоящий вызов для организма.
Хотя наука еще не изобрела универсального лекарства, издание HealthLine рассказало, что существуют определенные средства, которые могут облегчить состояние и ускорить выздоровление. Около 77% людей, употребляющих алкоголь, знакомы с этим состоянием.
Что делать во время похмелья
- Пейте достаточно воды. Алкоголь действует как мочегонное средство, поэтому организм теряет много воды. Заменить урон помогут вода и спортивные напитки, которые также восстанавливают электролиты и добавляют немного сахара.
- Еда. Важно есть не только после употребления алкоголя, но и перед ним. Пища в желудке замедляет абсорбцию алкоголя. Особенно полезны блюда с белком, жирами и солью.
- Сон. Алкоголь может нарушить ваш график сна и качество отдыха, что способствует плохому самочувствию на следующий день. Старайтесь обеспечить себе достаточно времени для сна.
- Витамин B6. Он помогает снизить симптомы похмелья. Этот витамин содержится в рыбе, птице, печени, картофеле и не цитрусовых фруктах. Его также можно обнаружить в витаминных добавках.
- Обезболивающие средства. Избегайте ацетаминофена, поскольку он может плохо взаимодействовать с алкоголем и повреждать печень. Вместо этого выберите нестероидные противовоспалительные препараты (НПВС), такие как ибупрофен или аспирин, также уменьшающие воспаление.
- Управление транспортом. Даже если алкоголь уже вывелся из организма, когнитивные функции и время реакции остаются нарушенными до 16 часов. Избегайте вождения и работы с тяжелой техникой.
- Не "лечитесь" алкоголем. Популярное мнение, что "похмелиться" поможет, может только усугубить ситуацию и способствовать развитию зависимости.
Развенчание мифов о похмелье
- Сон после алкоголя лучше. На самом деле алкоголь ухудшает качество сна, в частности, фазу быстрого сна, которая необходима для восстановления.
- Кофеин помогает. Хотя он может временно взбодрить, кофеин усиливает тошноту и тремор – типичные симптомы похмелья.
- Трезвость означает безопасность за рулем. Даже после выведения алкоголя из организма нарушение когнитивных функций может занять до 16 часов.
- Время от времени похмелье – это нормально. Если похмелье происходит часто и влияет на вашу жизнь, это может быть сигналом проблемы с алкоголем.
Правда популярных убеждений
- Темные напитки вызывают худшее похмелье. Они содержат больше конгенеров — побочных продуктов алкоголя, усиливающих похмелье. Прозрачные напитки, такие как водка или джин, менее вредны в этом отношении.
- Соленая и жирная пища помогает. Она замедляет всасывание алкоголя и восстанавливает электролиты.
- Немного алкоголя помогает. Хотя это может облегчить острый синдром отмены, злоупотреблять этим не стоит.
Когда стоит задуматься, что что-то не так
Если похмелье стало частым, и его последствия влияют на вашу жизнь, это сигнал пересмотреть свое отношение к алкоголю. Зависимость начинается постепенно и ее первый сигнал – регулярное употребление алкоголя, вызывающее дискомфорт на следующий день.
Помните, забота о себе и умеренности – ключи к хорошему самочувствию даже после самого веселого вечера.
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