Неужели это уже старость: 4 простых теста для оценки здоровья вашего тела

С возрастом наши движения замедляются, выносливость снижается, а внимание и координация становятся менее острыми. Это естественный процесс. Когда мы дети, то постоянно испытываем свои моторные навыки: бегаем, лазаем, падаем, пробуем новые движения вне зоны комфорта. С возрастом мы прекращаем эти активности, наши моторные навыки постепенно снижаются, об этом рассказало издание Real Simple.

Но это не значит, что невозможно сохранить тело активным и сильным. Регулярные физические нагрузки помогают поддерживать баланс, координацию и силу даже в зрелом возрасте.

Тест на силу захвата

Сила кисти — один из самых надежных показателей общей жизнеспособности и независимости. Люди с сильной рукой реже страдают от ограничений в повседневной жизни и живут дольше.

Как проверить себя:

Возьмите банку с крышкой и попробуйте открыть ее, затем оцените, насколько легко это удается.

Или попробуйте самостоятельно перенести покупки, почувствуйте, насколько комфортно вам это удается.

Если чувствуете слабость или быструю усталость, стоит включить упражнения для рук и кистей в еженедельный режим.

Баланс на одной ноге (с дополнительным заданием)

Баланс — ключевой показатель риска падений с возрастом. Чем лучше вы держите равновесие, тем меньше вероятность травм.

Как проверить себя:

Станьте на одну ногу на 30-60 секунд.

Добавьте реалистичную задачу, например, попробуйте обуться или достать что-то с полки, стоя на одной ноге.

Регулярная тренировка баланса помогает сохранить координацию и снижает риск падений в повседневной жизни.

Тест на силу и мышечную выносливость

С возрастом мышечная масса естественно снижается, а жировые отложения могут увеличиваться. От этого страдает сила, метаболизм и общее здоровье.

Как проверить:

Возьмите небольшие гантели (1-2 кг) и попробуйте несколько повторений упражнений.

Прогрессируйте, увеличивайте вес и количество повторений, отслеживайте, насколько легко вам это дается.

Регулярная силовая тренировка помогает поддерживать мышцы, улучшает обмен веществ и предотвращает потерю силы с возрастом.

Тест «двойного задания» во время ходьбы

Когда мозг и тело работают синхронно, это хороший показатель здорового старения. Замедление походки при одновременном выполнении когнитивной задачи может свидетельствовать о начальных признаках когнитивного или моторного снижения.

Как проверить себя:

Идите обычным темпом и параллельно выполняйте задания, например, счет назад, называние животных, повторение алфавита.

Если вы замечаете значительное замедление походки или теряете концентрацию, это сигнал, что телу и мозгу нужны тренировки.

Сочетание физической активности и когнитивных упражнений помогает сохранять скорость реакций, координацию и ясность мысли.

Регулярная оценка физических возможностей помогает заметить изменения на раннем этапе и скорректировать образ жизни. Поддержание силы, баланса и когнитивной активности снижает риск травм, улучшает качество жизни и замедляет процесс старения.

Попробуйте сделать эти тесты и отметить прогресс. Выполняйте небольшие ежедневные вызовы и ваше тело вознаградит вас долгими годами активной жизни.