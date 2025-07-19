Старение: влияет ли стресс на изнашивание клеток организма / © Credits

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Генетика, конечно, играет роль, но сейчас мы понимаем, что стресс — один из главных «ускорителей» старения нашего тела. И дело не только в морщинах или седине, а в глубоких процессах клеточного старения, которые мы не видим, но которые влияют на здоровье, энергию и долголетие, об этом рассказало издание Colorado State University.

Хронологический возраст не то же самое, что биологический

Возраст в паспорте еще ничего не говорит. Настоящий индикатор того, насколько старое ваше тело — это так называемый биологический возраст. Его определяют по состоянию клеток, органов, гормонов и иммунной системы.

Недавно японские ученые, опираясь на искусственный интеллект, разработали модель оценки биологического возраста по показателям гормонов стресса, обмена веществ и иммунного ответа.

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Стресс — это старение

Один из ключевых гормонов, который изучали учёные — кортизол или, как его ещё называют, «гормон стресса». Он выделяется в организме в ответ на эмоциональную или физическую нагрузку. И хотя в небольших дозах он полезен, его хронически высокий уровень буквально старит нас изнутри.

Оказалось, что удвоение уровня кортизола повышает биологический возраст на 50%. То есть вы можете быть 40-летней женщиной, но клетки вашего тела, как у 60-летней, если находитесь в постоянном стрессе.

Почему это происходит

Стресс влияет на организм на многих уровнях:

Нарушает гормональный баланс, затрудняет работу щитовидной железы и надпочечников;

Ослабляет иммунитет, а это повышает риск возникновения болезней;

Ускоряет износ теломер — «защитных колпачков» на концах ДНК, которые буквально определяют продолжительность жизни клетки;

Провоцирует воспалительные процессы, которые связаны с сердечно-сосудистыми заболеваниями, появление деменции и даже некоторых видов рака.

Все можно изменить

Больше всего радует то, что стресс — контролируемый фактор. Это означает, что вы можете повлиять на свое старение, уменьшив уровень кортизола.

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Практикуйте релаксацию . Медитация, йога, глубокое дыхание — не просто модные практики, а научно доказанные методы снижения стресса. Достаточно даже 10-15 мин ежедневно.

Заботьтесь о сне. Недосып — прямой путь к хроническому стрессу. Режим, тишина, темнота — ваши союзники в ночном восстановлении.

Двигайтесь . Ежедневная ходьба, плавание, танцы — физическая активность снижает уровень кортизола и повышает серотонин (гормон радости).

Здоровое питание . Антиоксиданты, жирные кислоты омега-3, клетчатка — все это защищает организм от воздействия стресса и свободных радикалов. Сократите употребление сахара, кофеина и алкоголя — они только усугубляют ситуацию.

Не изолируйтесь. Общение с близкими, объятия, поддержка — мощное «антистрессовое лекарство», которое работает лучше валерианы.

Будущее — за персонализированными программами замедления старения, которые учитывают ваш биологический возраст и гормональный профиль. Искусственный интеллект уже помогает ученым прогнозировать старение, но даже без сложных моделей мы знаем главное, управляемый стресс — это более медленное старение.