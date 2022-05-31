Нужно ли отказываться от соли и чем ее заменить: мнение эксперта-биолога

Нужно ли отказываться от соли и чем ее заменить: мнение эксперта-биолога

В Украине фиксируют сильное перепотребление соли. Один человек может съесть 14-16 килограммов в год. В то время как ВОЗ рекомендует не более 5 килограммов. О том, почему украинцы употребляют так много соли и нужно ли отказываться от соли вообще, рассказывает в студии программы "Сніданок з 1+1" эксперт - адвокат здоровья и биолог Дарья Озерная.

Раньше соль использовали для более длительного хранения продуктов, поэтому солили все: масло, творог, мясо, рыбу, сало. Посол был единственным способом сохранить свежесть продукты, когда не было холодильников. Однако сейчас мы перепотребляем соль, в том числе и из-за консервации овощей.

Дарья Озерная

Соль – важное вещество для нашего организма, она влияет на давление крови, тургор кожи и т.д. Но нужно знать меру, так как мы привыкаем к солености пищи, и хочется еще больше посолить.

Продукты, которые содержат много соли:

батон;

колбаса;

снеки;

консервация.

Употребление этих продуктов критично для людей старшего возраста, а также тех, кто имеет проблемы с кровяным давлением. Поэтому необходимо ограничить их употребление, а лучше сделать акцент в своем питании на крупы, которые тоже немного досаливать. Также лучше отказаться от полуфабрикатов и готовить еду самостоятельно, если есть такая возможность.

Чем заменить соль

Необходимо постепенно уменьшать количество соли в своем питании, а добавлять вместо нее в еду разные специи – карри, чабрец, орегано, куркуму, сушеный чеснок и т.д. Они сделают вкус блюд ярче, а вкусовые рецепторы будут рады.

Чем заменить консервацию овощей

Вместо того чтобы квасить и мариновать овощи, из них лучше делать пастилу или сушить их.

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