Стоит ли отказываться от сахара после 20:00: как сладкое влияет на сон / © Credits

Издание EatingWell разобралось, как сахар, съеденный вечером, влияет на сон и действительно ли существует магическое время «после восьми — нельзя».

В среднем человек потребляет около 17 чайных ложек добавленного сахара в день и это значительно больше рекомендуемой нормы. Избыток добавленного сахара связывают с повышенным риском сердечно-сосудистых заболеваний, диабета II типа и проблем со сном.

Когда мы едим продукты с высоким содержанием добавленного сахара, например, конфеты, выпечку и сладкие напитки, уровень глюкозы в крови резко возрастает. В ответ организм выделяет инсулин, чтобы доставить глюкозу в клетки. Это нормальный процесс, но вечером он может работать против нас.

Резкие скачки сахара в крови могут нарушать гормональный баланс, который отвечает за сон. Если после быстрого подъёма уровень глюкозы так же быстро падает, организм может высвобождать кортизол и адреналин, чтобы стабилизировать ситуацию. А эти гормоны — точно не союзники сна.

Кортизол против мелатонина

Кортизол — гормон бодрости и стресса, который в норме снижается вечером. Мелатонин, наоборот, должен расти и готовить тело ко сну.

Когда кортизол остается повышенным ночью, он может задерживать естественную выработку мелатонина. Результат — сложно расслабиться, трудно заснуть, а сон становится поверхностным. Рацион с высоким содержанием добавленного сахара связан с более короткой продолжительностью сна, частыми ночными пробуждениями и нарушением фазы REM, которая важна для памяти, эмоций и восстановления.

Является ли 20:00 «часом Х» для сахара

Хорошая новость заключается в том, что никакого магического часа не существует. Однако наш метаболизм подчиняется циркадным ритмам. Вечером пищеварение замедляется, а чувствительность к инсулину снижается, организму сложнее обрабатывать большие порции сахара.

Идеально, если последний прием пищи происходит за 2-3 часа до сна. Это помогает стабилизировать уровень сахара в крови и поддерживает качественный сон. Если после вечернего десерта вы замечаете, что долго не можете заснуть или часто просыпаетесь, стоит перенести сладкое на раннее время.

Что есть перед сном

Идти спать голодным — тоже не лучшая идея. Голод может мешать заснуть так же как и избыток сахара. Лучше выбирать сбалансированные перекусы, которые содержат:

белок

клетчатку

полезные жиры

сложные углеводы

Такие сочетания помогают поддерживать стабильный уровень глюкозы.

Идеи полезных вечерних перекусов:

Йогурт с орехами и ягодами

Чиа-пудинг (источник клетчатки, магния и кальция)

Кислые вишни или вишневый сок — улучшают качество сна

Фрукты и горсть орехов

Чиа-семена, например, содержат магний и кальций — микроэлементы, которые участвуют в преобразовании триптофана в серотонин, а затем и мелатонин — гормон сна.

Сладкое — не враг, если знать меру

Главный вывод экспертов прост и успокаивающий: отказываться от сладкого полностью не нужно.

Речь идет не о запретах, а о правильных сочетаниях продуктов. Натуральные сахара из фруктов, ягод и молочных продуктов в сочетании с белками и жирами — значительно лучший выбор, чем ультраобработанные десерты перед сном.

Для качественного сна важно не то, во сколько вы съели сладкое, а какой это сахар — добавленный или натуральный, с чем вы его соединили и как реагирует именно ваш организм.