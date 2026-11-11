Стоит ли спать в одной постели с собакой: ученые назвали неожиданные риски

Женщина спит с собакой / © Credits

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Хотя некоторые утверждают, что сон с собакой не мешает отдыху, другие считают иначе.

Все плюсы и минусы этого аспекта сосуществования людей и животных перечисляет Healthline.

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К возможным преимуществам сна рядом с собакой относятся ощущение комфорта или безопасности, уменьшение чувства одиночества и улучшение настроения.

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К рискам совместного сна с собакой относятся: передача болезней, обострение астмы или аллергии, а также травмы от укусов.

Дети подвержены большему риску быть укушенными, поскольку им может быть сложно понять, когда собака находится в состоянии стресса.

Младенцы ни в коем случае не должны спать в одной постели с собакой.

Вам следует воздержаться от совместного сна с собакой, если у вас есть серьезные или хронические заболевания, в частности аллергия, нарушения сна или открытые раны. Также лучше не пускать собаку в постель, если животное не прошло плановый ветеринарный осмотр или вакцинацию, если оно ведет себя беспокойно во сне, храпит или имеет крупные размеры.

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Люди любят спать рядом со своими собаками, и, вполне вероятно, это чувство взаимно.

Хотя объятия с четвероногим другом могут доставлять приятные ощущения, это также может иметь определенные негативные последствия для здоровья, в частности приводить к нарушениям сна.

Возможные преимущества сна с собакой

Домашние животные приносят много пользы своим владельцам. Вопрос о том, усиливается ли эта польза, если спать вместе с собакой или котом, остается спорным и зависит от ваших индивидуальных обстоятельств.

Наличие собаки в постели может влиять на ваш сон. Конечно, на это влияют и другие факторы: количество людей и животных, размер питомца и размер самой постели. Небольшое исследование 2017 года с участием взрослых показало, что люди вполне хорошо спят, когда собака находится в спальне, однако качество сна снижается, если животное лежит непосредственно в постели. Удачным решением может стать размещение лежанки для собаки рядом с вашей кроватью.

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Опрос взрослых женщин, проведённый в 2018 году, показал: по сравнению с котами или другими людьми собаки в постели меньше мешают спать.

Если вы просыпаетесь бодрыми и не чувствуете усталости в течение дня, ваша собака, вероятно, является прекрасным компаньоном для сна.

Обеспечивает комфорт и чувство безопасности

Тот же опрос 2018 года показал, что присутствие собаки в постели ассоциируется с комфортом и чувством безопасности — даже в большей степени, чем сон рядом с другим человеком или котом.

Это дарит приятные эмоции, особенно если вы чувствуете себя одинокими или большую часть дня проводите вдали от своего питомца.

Улучшает психическое здоровье

Сон рядом с пушистым другом может помочь вам почувствовать более глубокую связь с ним.

Домашние животные помогают снизить уровень стресса и тревожности. Они способствуют формированию социальных и эмоциональных связей, что положительно сказывается на настроении и общем состоянии психического здоровья.

В статье 2018 года отмечалось, что взаимодействие с животными может:

снижать уровень кортизола;

снижать артериальное давление;

уменьшать чувство одиночества;

усиливать ощущение социальной поддержки;

улучшать настроение.

Однако следует отметить, что результаты исследований по этой теме противоречивы, поэтому необходимы дальнейшие, более основательные научные работы.

Возможные побочные эффекты и риски совместного сна с домашними животными

Хотя собаки могут быть хорошими компаньонами во время сна, следует учитывать и другие факторы.

Может ухудшить качество сна

Собаки всегда начеку, поэтому их сон очень чуткий.

Исследование 2020 года показало, что присутствие собаки в постели заставляет человека чаще двигаться. Это может нарушать сон, хотя люди редко помнят, что просыпались из-за движений животного. Впрочем, исследователи отметили, что в эксперименте участвовала очень небольшая группа женщин, поэтому эти выводы не обязательно относятся ко всем людям.

Кроме того, в одномоментном исследовании 2024 года было выявлено, что сон рядом с домашними животными связан с худшим субъективным качеством сна и более выраженными проявлениями бессонницы. Собака, которая храпит, пускает слюну или перегревает постель, вряд ли является идеальным спутником для сна. Проснувшись, вы можете почувствовать, что так и не отдохнули, или же вам захочется поспать днём.

Может усугубить аллергию

Домашние животные могут приносить в вашу постель аллергены, такие как пыль и пыльца. Это может усугубить серьезные аллергические реакции и астму.

Может стать источником инфекции

Бактерии, паразиты и грибки могут передаваться от животных к людям. Это происходит из-за:

контакт с фекалиями;

облизывание лица или открытой раны;

царапины;

укусы.

В любом случае стоит помнить: совместный сон с домашним питомцем повышает риск контакта с различными болезнетворными микроорганизмами, которые могут находиться на животном.

Может привести к травмам

Если в спальне находится собака, которая испытывает стресс или проявляет агрессию, существует значительный риск получить укус. Особенно это опасно для детей.

Дает ли собаке преимущество перед вами то, что она спит в вашей постели?

Нет никаких доказательств в пользу теории, согласно которой разрешение собаке спать в постели заставляет её чувствовать себя главной (доминантной).

Некоторые собаки рычат или лают, когда вы приближаетесь к лежаку, поскольку могут воспринимать своё место для сна как территорию, которую нужно охранять. Последовательная дрессировка поможет избавиться от этой привычки.

Стоит ли разрешать собакам спать в детских кроватях

Дети и домашние животные могут быть прекрасными компаньонами, однако дети более подвержены заболеваниям, чем взрослые — особенно если животное имеет привычку облизывать людей.

Детям может быть сложно соблюдать личную зону собаки или понимать её язык тела, поэтому они также подвержены большему риску быть укушенными.

Исследований о том, как совместный сон с домашним животным влияет на качество сна у детей, пока немного.

Домашние животные не должны спать вместе с младенцами. Если вы не уверены, достаточно ли ваш ребенок повзрослел, чтобы спать в одной постели с животным, проконсультируйтесь с педиатром.

Как спать в одной постели с собакой

Решение о том, разрешать ли собаке спать в вашей постели, — это личный выбор. Важно взвесить все «за» и «против», особенно с учетом вашего здоровья.

Кроме того, если вы делите кровать с другим человеком, важно, чтобы он или она также соглашались на такие условия сна.

Если вы всё же решили разрешить собаке спать рядом с вами, примите во внимание следующие советы:

Выгуливайте собаку перед сном.

Приучите ее ждать разрешения, прежде чем запрыгивать на кровать.

Будьте последовательны в соблюдении правил. Если вы не хотите, чтобы собака лежала на вашей подушке или под одеялом — не делайте никаких исключений.

Пресекайте любое агрессивное поведение, снимая собаку с кровати.

Регулярно посещайте ветеринара для осмотров и вакцинации.

Используйте средства для защиты от блох и клещей.

Проводите дегельминтизацию (обработку от глистов) в соответствии с рекомендациями ветеринара.

Мойте руки после уборки за своим питомцем.

Регулярно меняйте постельное белье.

Если возникают трудности и вы не можете нормально выспаться, пусть собака спит в другом месте, пока вы не решите эту проблему. Обратитесь за советом к ветеринару или профессиональному кинологу.

Когда не стоит пускать собаку в свою постель

Даже если вам нравится спать вместе с домашним питомцем, это не всегда уместно. Иногда стоит временно прекратить совместный сон, а в некоторых случаях — вообще от него отказаться. Если у вас есть серьёзные или хронические заболевания, проконсультируйтесь с врачом, безопасно ли позволять животному спать в вашей постели.

Вам лучше спать отдельно, если ваш питомец:

только что появился у вас и ещё не прошел осмотр или вакцинацию;

не приучен к туалету или страдает диареей;

имеет гельминтов (глистов), клещей, блох или других паразитов;

кусается или царапается;

слишком много двигается во сне;

храпит;

имеет повышенное слюноотделение;

имеет очень большие размеры.

Или если у вас:

нарушения сна или чрезмерная чувствительность ко сну;

сильная аллергия;

ослабленный иммунитет или серьезные проблемы со здоровьем;

открытая рана.

Многие с удовольствием делят постель со своими любимыми животными. Домашние питомцы могут влиять на качество сна, однако для многих людей эмоциональная польза перевешивает любые негативные моменты. В конце концов, это вопрос личного выбора.

Взвешивая все «за» и «против», учитывайте состояние своего здоровья, здоровье собаки и качество вашего сна. Обсудите любые проблемы или опасения с врачом или ветеринаром.

Если ваша собака ведет себя хорошо, а вы просыпаетесь бодрыми и отдохнувшими — смело приглашайте питомца к себе в постель.

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