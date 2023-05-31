Странный запах мочи: врач объяснила, есть ли повод для беспокойства

Если вы заметили тревожное изменение запаха или внешнего вида мочи, следует поскорее обратиться к врачу. Иногда это может являться симптомом болезни.

Обычно наша моча имеет тонкий запах и соломенно-желтый цвет. Однако иногда бывают исключения из нормы.

В большинстве случаев сильный запах мочи вряд ли является симптомом заболевания, ведь на него могут влиять лекарства, диета или недостаточное употребление воды. Однако если необычный запах сохраняется длительное время, следует задуматься о посещении врача. Из-за чего может измениться запах мочи и как с этим бороться, рассказывает врач семейной медицины Кристина Шевченко.

Как выглядит нормальный диурез

Моча обычно имеет тонкий, почти незаметный запах и соломенно-желтый цвет. Нормальный объем мочи составляет от 1000 до 2000 мл (в зависимости от количества выпитой жидкости), а посещение туалета может быть до 7 раз в день, что считается нормой. А что касается самого запаха мочи, то меняется он как на фоне инфекции мочевыводящих путей, так и может являться причиной диет или системных заболеваний, например, диабета.

Странный запах мочи и диета

Прежде всего следует искать связь между странным запахом мочи и употребляемыми продуктами питания. Некоторые продукты могут изменять запах мочи, например:

спаржа;

чеснок;

хрен;

брюссельская капуста;

кофе;

восточные специи.

Однако если странный запах мочи не связан с диетой, следует присмотреться к цвету мочи и обратить внимание на возможные дополнительные симптомы.

Аммиачный запах мочи

Если вы чувствуете запах аммиака во время мочеиспускания и моча темного цвета, возможно, у вас обезвоживание. Следует обратить внимание на количество жидкости, которая выпивается в течение дня – в день следует выпивать 1,5-2 литра воды. Мы говорим о простой воде без газа, а не о чае, кофе или компотах. При достаточном употреблении жидкости у человека моча имеет соломенно-желтый цвет и практически без запаха. С другой стороны, слишком светлая моча или прозрачная может указывать на гипергидратацию — повышенное содержание воды в организме.

Запах мочи, напоминающий аммиак и не связанный с обезвоживанием организма, может свидетельствовать об инфекциях мочевыводящих путей – цистите или заболевании почек.

Ацетонный запах мочи

Запах ацетона или кислого яблока может свидетельствовать о кетоацидозе – в моче присутствуют кетоновые тела, вызывающие нарушение кислотно-щелочного баланса организма. Такой запах нуждается в срочном анализе мочи, крови и консультации врача.

Фруктовый запах мочи

Если запах мочи напоминает фрукты, это может свидетельствовать о слишком высоком уровне сахара в крови, то есть гипергликемии, что указывает на возможное наличие сахарного диабета.

Затхлый запах мочи

Такой запах при мочеиспускании может указывать на заболевание печени или поджелудочной железы. В этом случае рекомендуется консультация гастроэнтеролога.

Рыбный или мышиный запах мочи

Такие необычные запахи мочи могут свидетельствовать о нарушении обмена веществ или заболеваниях, которые встречаются очень редко, например:

Триметиламинурия (рыбный запах мочи), развивающаяся вследствие отсутствия в организме фермента, участвующего в превращении триметиламина.

Фенилкетонурия (мышиный запах мочи) – это генетическое заболевание обмена веществ, вследствие которого в организме накапливается избыток фенилаланина (незаменимой аминокислоты).

Неприятный запах мочи во время беременности

Незначительные колебания в изменении запаха мочи во время беременности являются физиологическим явлением, вызванным изменением гормонального фона. Однако следует соблюдать осторожность и обязательно консультироваться с врачом, поскольку во время беременности нередки случаи развития цистита. Цистит во время беременности нуждается в обязательном лечении под контролем врача. С диагностической целью производят общий осмотр и посев мочи вместе с антибиотикограммой. Благодаря этому будет определен вид бактерий и их чувствительность к отдельным группам антибиотиков, что позволит подобрать для терапии более эффективные фармакологические средства. Врач также может назначить ультразвуковое исследование брюшной полости с особым акцентом на почки.

Диагностика неприятного запаха мочи

Неприятный запах мочи, сохраняющийся более нескольких дней, нуждается в консультации со специалистом. Основным тестом, который может предположить причину необычного запаха, является общий анализ мочи и в некоторых случаях (при подозрении на инфекцию) бактериологический посев мочи.

Лечение удивительного запаха мочи: что делать

Лечение такого симптома тесно связано с причиной неприятного запаха мочи. Бактериальные инфекции обычно требуют пероральной антибактериальной терапии, предпочтительно по результатам посева. В случае сахарного диабета или подозрения на кетоацидоз необходимо лечение для компенсации имеющихся нарушений.

Редкие генетические заболевания лечат только специалисты – обычно необходимы специальные диеты для устранения опасных для жизни аминокислот, что предотвращает развитие серьезных осложнений со стороны нервной системы.

Когда неприятный запах мочи вызван пищей, жидкостями или лекарствами, которые вы употребляете, у вас есть два варианта – привыкнуть к странному запаху мочи или перестать есть определенный тип пищи.

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