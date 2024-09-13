Страшные побочные эффекты "волшебного укола": известная диетолог рассказала о популярном препарате

Эндокринолог и диетолог, специалист по антивозрастному питанию функциональной медицины и врач общей практики Екатерина Толстикова рассказала о "побочке" от использования препарата "Оземпик" и стоит ли игра свеч, чтобы начать его применение не по назначению.

Препарат не для похудения

Этот препарат предназначен отнюдь не для похудения, а для лечения сахарного диабета II типа. Только в сочетании с правильным питанием и физической активностью его используют для снижения глюкозы в крови и рисков ССЗ (сердечно-сосудистые заболевания). И это происходит исключительно по рекомендации врача и под его наблюдением.

Об этом стоит говорить снова и снова, ведь люди готовы колоть себе что угодно, чтобы увидеть вожделенную цифру на весах. Ведь в голове на повторе раздается идея: "Я точно похудею, у меня будет такой вес и все будет супер". А вот об оговорках, противопоказаниях и побочных эффектах вплоть до онкологических заболеваний люди не задумываются. Между тем, в инструкции к медицинскому препарату все это указано. Но зачем читать эту кучу букв, если можно сделать волшебный укольчик и результат не заставит себя ждать.

Кому же нужна эта здоровая тарелка, тренировка в зале, даже элементарное закрытие дефицитов, зачем узнавать истинные причины набора веса, если есть "волшебный препарат". Это же долго, тяжело и требует определенных усилий. Разве что вы хотите быть здоровыми и нормализовать вес не патологическим, болезненным путем, а благодаря сбалансированному питанию, физической активности и просто здоровому состоянию организма.

Как действует "Оземпик"

Вам следует знать, что "Оземпик" замедляет пассаж пищи и вы чувствуэтк дольше насыщение. Он оказывает влияние на центры пищевого поведения в головном мозге, косвенно стимулирует инсулин и снижает глюкозу.

Как это сказывается на похудении? "Оземпик" – это аналог нашего природного гормона ГПП, который производится желудком и блокирует чувство голода, вы чувствуете насыщение и головной мозг получает сигнал, что все ОК. Когда вы вкалываете себе это вещество – происходит то же самое. Вы едите всего один раз в день, потому что больше не хотите. Но употребить суточную потребность организма в 2000 калорий за раз невозможно. Поэтому вы получаете дефицит, из-за которого и худеете. Вот и все волшебство, о котором сейчас так много говорят.

Последствия приема препарата

Но знаете ли вы о нарушении ЖКТ (желудочно-кишечный тракт), которое вызывает этот "чудодейственный" препарат или в долгосрочной перспективе, о нарушении щитовидной железы, поджелудочной железы вплоть до онкологических заболеваний? В конце концов "Оземпик" полностью нарушает пищевое поведение. Кстати с нарушенным ПП (пищевое поведение) подобные препараты вообще противопоказаны. Более того, "волшебные уколы" сопровождаются синдромом рикошета: после похудения вы набираете еще больший вес, чем был до этого, и уже не в состоянии его контролировать.

Реклама умалчивает, что после его использования вы можете получить:

расстройство желудочно-кишечного тракта;

расстройство пищевого поведения;

расстройство работы щитовидной железы;

проблемы с поджелудочной железой;

неконтролируемый набор избыточного веса после прекращения действия препарата;

необратимые нарушения со стороны кожи и других органов и систем организма.

Одна из самых больших проблем этого препарата – это нарушение лептин-грелиновой системы, но прежде всего – это нарушение работы ЖКТ. Из-за того, что ваш мозг не понимает, что он голоден и вы ежедневно питаетесь как-нибудь и даже эта пища очень долго переваривается, потому что вам не хватает определенных гормонов в желудке. Далее она начинает гнить, снижается кислотность желудка, возникает гипоацидное состояние. Как следствие – неприятный запах изо рта, который идет из желудка через пищевод. Не исключено даже нарушение микробиомы кишечника.

После приема "Оземпика" встречаются случаи инвалидности из-за серьезных желудочно-кишечных расстройств. А еще, специфические изменения в состоянии жировой клетчатки лица, липодистрофия и истощение жировых пакетов, не поддающихся корректировке дерматологами.

Это чрезвычайная проблема, которая начинается с маленьких шагов и может занять годы. "Оземпик" – это не препарат похудения и если вы верите в то, что существует чудо-укол для быстрого результата мы вас разочаруем.

Екатерина Толстикова / Фото: lady.tsn.ua

Врач говорит, что не против препаратов как таковых, но против массового лечения не по назначению. Против достижения целей любым путем и против некомпетентности врачей и не врачей, которые подхватывают нездоровый тренд и вирусят его в сети без малейшей заботы о последствиях. Если не беспокоятся они, позаботьтесь же вы о себе любимых.

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