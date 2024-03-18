Стресс и организм: как реагирует наше тело на напряжение

Стресс – это физиологическая и психологическая реакция организма на любые внешние или внутренние негативные воздействия, требующие адаптации или преодоления.

Что происходит с нашим телом, когда мы нервничаем или волнуемся, какие физиологические изменения происходят в нашем организме во время стрессовых ситуаций и как они могут влиять на наше благополучие, рассказывает врач-психиатр Антон Павленко.

Когда мы чувствуем нервозность или тревогу, наше тело активирует реакцию "бей и беги", чтобы противостоять угрозе. Эта реакция приводит к ряду физиологических и психических изменений:

Выброс гормонов стресса

Когда мы испытываем стресс, наши надпочечники реагируют на это и выделяют ряд гормонов, которые готовят организм к реакции "бей и беги". Два основных гормона стресса, которые выделяются в настоящее время – адреналин и кортизол. Адреналин – активируется мгновенно после восприятия стрессового раздражителя. Он повышает чувствительность наших рецепторов к среде, увеличивает сердечный ритм, ускоряет дыхание, чтобы обеспечить большее количество кислорода мышцам, и повышает уровень сахара в крови. Кортизол – гормон, выработанный надпочечником, выбрасывается чуть позже после стрессовой ситуации, но его действие длится дольше. Он влияет на метаболизм, повышает уровень глюкозы в крови, что придает дополнительную энергию для мозга и мышц.

Длительное или чрезмерное влияние этих гормонов может оказать негативные последствия для здоровья, такие как высокое кровяное давление, снижение иммунной системы, проблемы со сном и эмоциональное выгорание.

Учащенное сердцебиение

Учащенное сердцебиение является одним из наиболее заметных физиологических проявлений стрессовой реакции. Когда человек переживает стресс, надпочечники вырабатывают адреналин, заставляющий наше сердце биться быстрее. Он увеличивает активность сердечной мышцы, что приводит к учащенному сердцебиению. Так, адреналин обеспечивает кровоток, чтобы доставить больше кислорода и питательных веществ в мышцы и жизненные органы.

Учащенное и нестабильное дыхание

Учащенное и нестабильное дыхание является еще одним важным физиологическим аспектом стрессовой реакции, отражаемым на работе нашей дыхательной системы. Если наше дыхание ускоряется – это реакция нашего организма на то, чтобы снабжать больше кислорода. Это подготавливает наше тело к повышенной физической активности. Нестабильное дыхание может усилить чувство тревоги. Частое и поверхностное дыхание может создавать ощущение паники или нервозности, что дополнительно усугубляет стрессовую ситуацию.

Расширенные зрачки

Под влиянием адреналина сосуды расширяются. Это приводит к увеличению диаметра зрачков, которое может быть заметно во время стрессовых ситуаций. Расширенные зрачки позволяют больше света попадать в глаза, что может повысить чувствительность к визуальным раздражителям. Это может быть полезно в ситуациях, когда необходимо быстро реагировать на опасность или воспринимать важную информацию из окружающей среды.

Напряжение мышц

Постоянное напряжение мышц может влиять на здоровье и вызвать мышечную усталость, боль и неудобство. Чрезмерное напряжение мышц также может приводить к различным мышечным проблемам, таким как спазмы, сужение диапазона движения и другие дисфункции.

Изменения в пищеварительной системе

Во время стресса активируется симпатическая нервная система, что может привести к уменьшению активности пищеварительного тракта. Это может привести к замедлению пищеварения и задержке перехода пищи через желудок и кишечник. Это приводит к появлению различных симптомов, таких как бабочки в желудке, тошнота и даже рвота.

Повышение артериального давления

Адреналин и другие гормоны стресса увеличивают активность сердца, что приводит к ускорению сердечного ритма и увеличению количества крови, выбрасываемого сердце каждым сокращением (сердечный выброс). Это способствует росту циркулирующего в сосудах кровяного объема и может повышать артериальное давление.

Стресс оказывает значительное влияние на физиологию нашего организма. Эти физиологические отзывы являются естественными механизмами организма для адаптации к стрессу и мобилизации ресурсов для преодоления потенциально опасных ситуаций. Однако длительный или чрезмерный стресс может оказать негативное влияние на наше здоровье и повлиять на различные проблемы, такие как тревожные расстройства, депрессию, нарушения сна и сердечно-сосудистые заболевания.

Если у вас возникают какие-либо симптомы, не стесняйтесь обратиться к врачу. Ранняя диагностика и своевременное лечение могут значительно облегчить ваше состояние и улучшить качество жизни.

При лечении тревожных и депрессивных расстройств всегда обращайтесь к психиатрам и не занимайтесь самолечением.

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