Стресс-индуцированное старение: правда ли, что оно ворует нашу молодость

"К сожалению, глобальные катастрофы, преследующие человечество, имеют существенное влияние на ментальное здоровье. Но ни одна катастрофа техногенного характера, ни одна пандемия не имеет такого влияния на состояние здоровья, как война. Мы все время говорили о том, что мы хотим увеличить продолжительность жизни в Украине среди украинцев. Мы хотели, чтобы украинцы достигли этой европейской продолжительности жизни, но эти месяцы войны привели к тому, что мы, украинцы, постарели на десять лет. Как минимум на 10. То есть, болезни, которые встречались у нас в 60 лет, будут сейчас среди людей 45-50 лет", – об этом сказал министр здравоохранения Виктор Ляшко на Втором международном саммите первых леди и джентльменов в Киеве.

Население Украины находится в состоянии хронического стресса с 24 февраля, и многие из нас уже начали испытывать эти изменения на себе. Что такое стресс-индуцированное старение и правда ли, что стресс приближает старость, рассказывает аnti-age терапевт, врач-кардиолог клиники пластической хирургии Grace Clinic Любомир Дронюк.

Следствием длительного и сильного стресса часто могут быть нарушения в психологической и ментальных сферах, а также ухудшение физического здоровья, включая сердечно-сосудистые и метаболические расстройства, ухудшение настроения и расстройства сна, появление различных зависимостей, что уменьшает мотивацию к активному образу жизни и соблюдению режима оптимального питания.

Длительное пребывание человека в стрессовом состоянии может привести к развитию различных нарушений, в частности: инсульта, заболевания желудочно-кишечного тракта (язвенной болезни, нарушения аппетита), нарушений сна (бессонница или сонливости), различных половых расстройств (снижение либидо, импотенции, у женщин расстройств менструального цикла), ускорение темпов старения, резкого ухудшения состояния волос, кожи, ногтей, появления сердечно-сосудистых заболеваний (гипертонии, различных нарушений ритма, стенокардии), возникновение некоторых кожных заболеваний, например, экземы. Это все признаки развития дистресс-синдрома и патологической адаптации к стрессу. Дисбаланс в секреции наших главных стрессовых гормонов кортизола, адреналина и норадреналина приводит к следующим нарушениям обменных процессов: стимуляции глюконеогенеза, развитию инсулинорезистентности, иммуносупрессии, разрушение белковых структур, в частности за счет увеличения количества продуктов гликации, возникает острое и долгосрочное усиление микросиндрома повышенной кишечной проницаемости

Эти же процессы связывают со старением, и многие исследования указывали, что стресс может приводить к его ускорению.

Ученые Йельского университета заинтересовались, имеет ли значение именно психологическая устойчивость человека, если говорить о влиянии стресса на организм человека и ускорении старения. По результатам исследования оказалось, что способность контролировать свои эмоции и поведение весомее количества стресса. Люди, которые переживали много стресса в течение жизни, но могли себя контролировать, имели существенно более низкий показатель биологического возраста, чем у тех, кто имел в жизни столько же или даже меньше стресса, но хуже управлял эмоциями и собой.

В последние годы ученые разработали способы измерения биологического возраста, отслеживая химические изменения в ДНК, которые происходят естественным образом по мере старения.

В новом исследовании ученые из Yale University использовали такие часы, как GrimAge, чтобы ответить на два вопроса:

насколько хронический стресс ускоряет биологические часы?

существуют ли способы замедлить его и продлить здоровую жизнь?

Согласно их выводам, опубликованным в журнале Translational Psychiatry, стресс действительно ускоряет бег часов, но люди могут помочь справиться с последствиями, усилив регуляцию эмоций и самоконтроль.

Как мы можем выявить у себя дисбаланс стрессовых гормонов: выраженная слабость, быстрая утомляемость, раздражительность, понижение артериального давления, учащенное сердцебиение, повышенная тяга к сладкому, трудно проснуться утром и сонливость в течение дня, плохая переносимость голода, повышенная метеозависимость, головокружение в случае резкой смены положения тела.

Мало кто из нас подготовлен к стрессу заранее, и люди по-разному реагируют на него. Как мы можем сгладить негативное влияние стресс-провоцирующих факторов на организм?

Регулярно контролируйте АД и частоту сердечных сокращений. Повышение АД и учащенное сердцебиение - это явный симптом того, что тело человека находится в стрессе. Кроме этого, повышенное давление само по себе является главной причиной стресса.

Проблемы с давлением и нарушение сосудистого тонуса приводят к нарушению системного кровообращения. Хуже всего это сказывается на сердце и мозге и может привести к развитию инфаркта или инсульта.

Ограничит потребление легких углеводов, которые будут вызывать резкие колебания сахара крови и "истощать" систему регулирования углеводного обмена, усиливать процессы гликации и метаболического дисбаланса в организме.

Нерегулярное питание также является дополнительным стресс-индуцированным фактором и приводит к истощению коры надпочечников и усиливает катаболические процессы в организме.

Хроническое недосыпание и нарушение режима сна, которое приводит к нарушению циркадных ритмов. Это внутренние биоритмы организма с периодом около 24 часов. Они заранее готовят организм и настраивают все физиологические процессы в соответствии с ежедневными изменениями в окружающем мире. Кстати, восстановление баланса наших стрессовых гормонов происходит именно ночью, восстанавливается уровень кортизола. Поэтому, если ваш режим дня и время сна не урегулированы, то все вышеперечисленные изменения в организме настигнут вас, даже если влияние стресса минимально.

Чрезмерное потребление алкоголя, продуктов, содержащих кофеин, курение и другие зависимости, значительно увеличивают токсическое влияние на организм. Увеличьте потребление травяных чаев, детокс-напитков, которые помогают "перезапустить" метаболизм, оказывают помощь печени и насыщают организм полезными веществами.

Добавьте регулярные аэробные физические нагрузки. Ученые обнаружили, что регулярные аэробные физические нагрузки приводят к стабильности и целостности генома человека, замедляют процессы старения и продлевают жизнь.

Уделяйте внимание постоянному интеллектуальному росту, развивающему в человеке аналитические способности. Также обучение очень положительно сказывается на наших когнитивных способностях. Человек становится способен гораздо лучше анализировать как себя и свою жизнь, окружение, так и все, что происходит в повседневной жизни.

Медитация и йога очень полезны для психологической реабилитации. Они помогут вам забыть о стрессовых ситуациях, происходящих вокруг вас, помогут сфокусировать внимание на себе.

Изменение образа жизни позволит сгладить негативное влияние стресса на организм.

Anti-age терапевт, врач-кардиолог клиники пластической хирургии Grace Clinic Любомир Дронюк

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