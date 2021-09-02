Стресс: причины, виды, влияние на организм и как с ним бороться

Все мы в какой-то момент своей жизни сталкиваемся со стрессом. Ученые изучают его психологические механизмы и ищут способы борьбы с ним.

Врач семейной медицины Кристина Шевченко рассказала о том, что такое стресс, как он влияет на организм и как с ним справиться.

Стресс – явление, с которым мы сталкиваемся почти каждый день. Он сопровождает нас на разных этапах жизни – школа, учеба, работа, дом, личные отношения, семья. Стресс влияет на наш организм двояко: в некоторых ситуациях это фактор, необходимый для выживания, и своего рода мотиватор, побуждающий нас действовать. Но есть и обратная сторона стресса: когда его негативные последствия затрагивают не только наше настроение, но и нарушают работу организма в целом, вызывая ряд психосоматических заболеваний. Как стресс влияет на организм и как с ним справиться, читайте дальше.

Что такое стресс и каким он бывает

Стресс – психическое напряжение (психологическое состояние), сформировавшееся в условиях чрезвычайной ситуации, затруднения или невозможности достижения важных для личности целей, задач. В психологии стресс определяется как динамическое адаптивное отношение между возможностями человека и требованиями ситуации, характеризующееся психическим или физическим дисбалансом.

Проще говоря, стресс – это реакция организма на сложную ситуацию. Когда баланс между требованиями ситуации и нашими способностями нарушается, организм вынужден адаптироваться к определенным стрессовым факторам. Поэтому мы всегда говорим о стрессе, когда чувствуем физический или психический дискомфорт из-за определенных обстоятельств.

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В физическом смысле мы имеем дело со стрессом, например, в случае травмы, болезни, нежелательных физических нагрузок. А в психологическом смысле стресс определяется как травмирующие обстоятельства, являющиеся для человека источником страданий, беспокойства, страха, депрессии, гнева, напряжения.

Независимо от того, является ли источник стресса физическим или психическим, в организме происходят изменения, которые можно разделить на три уровня:

соматические показатели: тахикардия, расширение зрачков, чередование ощущения жара и холода, спутанность мыслей;

психологические показатели: нервозность, вспыльчивость, недоверчивость, чувство опасности, депрессия, подавленность;

поведенческие показатели: ухудшение или полная потеря аппетита, раздражительность, чередующаяся плачем, бессонница, панические атаки, снижение работоспособности.

Когда стресс хронический

Кратковременное состояние напряжения не является чем-то необычным и, как уже упоминалось, может активизировать и способствовать достижению лучшего результата в какой-либо деятельности. Однако длительный стресс означает целый ряд осложнений и негативных последствий для здоровья. Хронический стресс нередко является причиной развития таких соматических заболеваний, как:

гипертония;

болезни сердца и системы кровообращения;

диабет;

хронические расстройства пищеварения;

дерматологические проблемы.

Чрезмерный стресс влияет и на работу репродуктивной системы. Нередко женщины, будучи в длительном, хроническом стрессе, не могут забеременеть, отмечают нарушение менструального цикла и уменьшение полового влечения.

Почему мы постоянно стрессуем

Нервное напряжение – обычное явление в современном мире. Постоянная спешка, избыток обязанностей, стресс на работе, чувство одиночества, неизбежные трагедии, личные проблемы и, наконец, пандемия, которая привела к социальной изоляции – все это вызывает негативные эмоции и делает нас уязвимей в повседневной жизни.

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У каждого человека разный уровень устойчивости к стрессу, и то, что для одних является вызовом, побуждающим к действию, для других может быть неразрешимой проблемой. Однако можно научиться определенным реакциям и поведению, чтобы более объективно оценивать трудности и минимизировать напряжение.

Конечно, существуют необратимые события, которые невозможно решить, например потеря любимого человека или расставание. Но даже тогда мы можем уменьшить последствия стресса. Решение состоит не в том, чтобы бороться за улучшение ситуации, а в том, чтобы принять событие и испытать связанные с ним эмоции – перестрадать, пережить. Чем дольше мы будем размышлять и анализировать произошедшее, тем дольше будут длиться боль и печаль.

Как преодолеть стресс? Способы справиться с напряжением

Вот, что рекомендуют специалисты в области психологии:

Здоровый образ жизни. Состоит в основном из правильной сбалансированной диеты, содержащей все необходимые питательные вещества и витамины. Сюда же специалисты относят хороший сон, сбалансированное соотношение между работой и отдыхом, а также физическую активность.

Состоит в основном из правильной сбалансированной диеты, содержащей все необходимые питательные вещества и витамины. Сюда же специалисты относят хороший сон, сбалансированное соотношение между работой и отдыхом, а также физическую активность. Контроль над разумом. Перестаньте постоянно думать о проблеме, которая является источником стресса. Нужно учиться отвлекаться и не прокручивать стрессовую ситуацию постоянно в голове.

Перестаньте постоянно думать о проблеме, которая является источником стресса. Нужно учиться отвлекаться и не прокручивать стрессовую ситуацию постоянно в голове. Техники релаксации. Встаньте, опустив руки вдоль туловища, вдохните воздух носом, поднимая плечи и руки. После задержите дыхание на несколько секунд и при выдохе энергично встряхивайте плечами.

Встаньте, опустив руки вдоль туловища, вдохните воздух носом, поднимая плечи и руки. После задержите дыхание на несколько секунд и при выдохе энергично встряхивайте плечами. Ноги расставьте на ширине плеч, руки поднимите вверх, помашите руками, имитируя движение веток на ветру. Это позволит расслабить мышцы и уменьшить стресс.

Пищевые добавки от стресса. В некоторых случаях психотерапевты могут рекомендовать прием пищевых добавок, содержащих так называемые растительные адаптогены. Такие вещества позволяют добиться большей устойчивости к стрессовым ситуациям и минимизировать последствия нервного напряжения.

Растительные адаптогены не лечат конкретные заболевания, а укрепляют организм, чтобы он мог справиться с потенциальной угрозой самостоятельно.

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