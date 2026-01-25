ТСН в социальных сетях

Стретчинг перед сном — как вечерние упражнения помогают быстрее заснуть и расслабиться

Оказывается, всего пяти минут стретчинга перед сном может хватить, чтобы расслабить тело, успокоить мозг и настроить организм на глубокий отдых.

Станислава Бондаренко
Растяжки перед сном - секрет хорошего отдыха

© www.credits

Ночной стретчинг или растягивание — это не только о гибкости. Он запускает парасимпатическую систему, известную как «отдых и пищеварение», снижает мышечное напряжение и способствует циркуляции крови и кислорода. Когда вы фокусируетесь на теле, а не на бесконечных мыслях, переход ко сну становится постепенным и естественным.

Издание Real Simple рассказало, что регулярность превращает движение в сигнал организму: день заканчивается, пора отдыхать. Даже у короткой пятиминутной практики есть эффект, а со временем она помогает настроить стабильный ритм сна.

Почему это работает

  • Успокаивает нервную систему. Легкое растягивание в паре с глубоким дыханием активирует систему «отдыха и пищеварения». Это облегчает засыпание и поддерживает глубокий сон.

  • Расслабляет мышцы. После долгого дня мы часто чувствуем напряжение в бедрах, плечах, спине и шее. Стретчинг перед сном помогает снять этот дискомфорт, чтобы тело могло комфортно отдыхать.

  • Успокаивает мозг. Когда мы фокусируемся на ощущениях тела, мы отвлекаемся от мыслей о работе или списке дел, а это облегчает переход ко сну и способствует эмоциональному равновесию.

  • Улучшает кровообращение и дыхание. Медленные движения стимулируют циркуляцию, доставку кислорода и питательных веществ к мышцам, а также выведение продуктов метаболизма. После стретчинга можно добавить технику 4-7-8 для еще лучшего расслабления.

  • Легкий переход ко сну. Стретчинг создает своеобразный ритуал, который организм воспринимает как сигнал завершения дня. Мозг настраивается на отдых, а засыпание становится естественным и предсказуемым.

Лучшие упражнения перед сном

  • Поза «Рыба». Положите валик на кровать и ложитесь так, чтобы он поддерживал верхнюю часть спины. Руки расслабьте вдоль тела или под головой. Открывает грудь и плечи, идеально после сидячего дня. Держите 3-5 мин.

  • Ноги вверх на стену. Сядьте боком к стене или изголовью, перекатитесь на спину, вытяните ноги вверх. Руки вдоль тела, дышите медленно 1-3 мин. Для комфорта можно немного согнуть колени или подложить подушку под бедра.

  • Лежачая фигура «Четыре» Лягте на спину, положите лодыжку на противоположное бедро, нижняя нога на кровать. Для более глубокого растяжения осторожно подтяните ноги к себе. Держите 30-60 секунд на каждую сторону.

Стретчинг перед сном — это простой, но эффективный способ подготовить тело и мозг к отдыху. Даже несколько минут каждый вечер помогают снизить стресс, улучшить циркуляцию, снять мышечное напряжение и настроить организм на спокойный и глубокий сон.

