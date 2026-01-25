Растяжки перед сном - секрет хорошего отдыха / © www.credits

Ночной стретчинг или растягивание — это не только о гибкости. Он запускает парасимпатическую систему, известную как «отдых и пищеварение», снижает мышечное напряжение и способствует циркуляции крови и кислорода. Когда вы фокусируетесь на теле, а не на бесконечных мыслях, переход ко сну становится постепенным и естественным.

Издание Real Simple рассказало, что регулярность превращает движение в сигнал организму: день заканчивается, пора отдыхать. Даже у короткой пятиминутной практики есть эффект, а со временем она помогает настроить стабильный ритм сна.

Почему это работает

Успокаивает нервную систему. Легкое растягивание в паре с глубоким дыханием активирует систему «отдыха и пищеварения». Это облегчает засыпание и поддерживает глубокий сон.

Расслабляет мышцы. После долгого дня мы часто чувствуем напряжение в бедрах, плечах, спине и шее. Стретчинг перед сном помогает снять этот дискомфорт, чтобы тело могло комфортно отдыхать.

Успокаивает мозг. Когда мы фокусируемся на ощущениях тела, мы отвлекаемся от мыслей о работе или списке дел, а это облегчает переход ко сну и способствует эмоциональному равновесию.

Улучшает кровообращение и дыхание. Медленные движения стимулируют циркуляцию, доставку кислорода и питательных веществ к мышцам, а также выведение продуктов метаболизма. После стретчинга можно добавить технику 4-7-8 для еще лучшего расслабления.

Легкий переход ко сну. Стретчинг создает своеобразный ритуал, который организм воспринимает как сигнал завершения дня. Мозг настраивается на отдых, а засыпание становится естественным и предсказуемым.

Лучшие упражнения перед сном

Поза «Рыба». Положите валик на кровать и ложитесь так, чтобы он поддерживал верхнюю часть спины. Руки расслабьте вдоль тела или под головой. Открывает грудь и плечи, идеально после сидячего дня. Держите 3-5 мин.

Ноги вверх на стену. Сядьте боком к стене или изголовью, перекатитесь на спину, вытяните ноги вверх. Руки вдоль тела, дышите медленно 1-3 мин. Для комфорта можно немного согнуть колени или подложить подушку под бедра.

Лежачая фигура «Четыре» Лягте на спину, положите лодыжку на противоположное бедро, нижняя нога на кровать. Для более глубокого растяжения осторожно подтяните ноги к себе. Держите 30-60 секунд на каждую сторону.

Стретчинг перед сном — это простой, но эффективный способ подготовить тело и мозг к отдыху. Даже несколько минут каждый вечер помогают снизить стресс, улучшить циркуляцию, снять мышечное напряжение и настроить организм на спокойный и глубокий сон.