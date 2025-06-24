Сухость век: почему она возникает и как с этим бороться

Сухость век / © Credits

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Чаще всего мы не уделяем векам должного внимания, ведь их кожа кажется мелочью. Однако именно эта зона является одной из самых чувствительных и уязвимых на нашем теле. Издание Real Simple попыталось объяснить, почему возникает сухость век и как безопасно ее устранить.

Кожа век чрезвычайно тонкая — в 4 раза тоньше, чем, скажем, на руках. Она почти не содержит сальных желез, которые образуют защитную липидную пленку, поэтому легко пересыхает и уязвима к аллергенам, косметике, солнцу и ветру.

Именно тонкость кожи век делает ее «открытыми воротами» для раздражителей: косметика, пыль, духи, солнце, ветер, горячая вода — все это может вызвать реакцию.

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Основные причины сухости век

Сухой воздух, сильный ветер, отопление или кондиционеры быстро высушивают кожу, особенно в осенне-зимний период .

Возраст. После 40 лет снижается выработка кожного сала, жировой ткани вокруг глаз становится меньше — поэтому кожа век становится еще тоньше и склонной к сухости.

Солнце. УФ -лучи могут обжечь и пересушить веки, вызвать шелушение и раздражение. Солнцезащитные кремы мы обычно не наносим на веки, а зря.

Контактный дерматит — реакция на косметику (тени, тушь, кисти, кремы), духи, мыло, стиральный порошок или даже бытовую химию — частая причина сухости и зуда.

Атопический дерматит — это хроническое заболевание (экзема), которое проявляется шелушением, покраснением и зудом на коже — в том числе и на веках.

Себорейный дерматит. Чаще встречается на волосистой части головы, но может поражать и веки. Вызывает мелкие чешуйки, зуд и воспаление.

Блефарит — воспаление края век, связанное с бактериями, аллергией или клещами. Сопровождается зудом, раздражением и сухостью.

Окулярная розацеа — это форма розацеа, которая поражает глаза и веки: они могут чесаться, слезиться, краснеть, появляется жжение.

Псориаз — редкая, но возможная причина, если псориаз поражает веки, это приводит к сильному шелушению и даже зрительным осложнениям.

Синдром сухих глаз. Недостаточное слезоотделение вызывает раздражение как самой роговицы, так и кожи вокруг глаз.

Уход за сухими веками

Выявить и исключить раздражитель . Пересмотрите косметику, которую используете. Часто именно новые кремы, тени или даже парфюм могут вызвать аллергическую реакцию. Также обратите внимание на стиральные средства, кондиционеры для белья, ароматизированные салфетки.

Увлажнение — ключ к успеху. Используйте гипоаллергенные кремы или мази, специально разработанные для кожи вокруг глаз. Средства должны быть без запаха, спирта, ретинола, кислот или эфирных масел.

Теплые компрессы Регулярные теплые компрессы помогают смягчить кожу, уменьшить зуд и улучшить циркуляцию. Используйте микроволновые компрессы или обычное полотенце, смоченное в теплой воде.

Очищение ресниц и век. Мойте веки специальными средствами для чувствительной кожи или детским шампунем, разведенным водой. Это важно при себорее, блефарите или розацеа.

Избегайте горячей воды . Душ или ванна с горячей водой высушивает кожу. Лучше выбирать теплую воду, ограничить продолжительность купания, а после сразу наносить крем.

Увлажнитель воздуха. Если в помещении сухой воздух (особенно зимой или с кондиционером) — используйте увлажнитель. Это поможет не только коже, но и глазам, волосам и дыханию.

Когда обращаться к врачу

Не откладывайте визит к дерматологу или офтальмологу, если:

сухость не проходит более 10 дней;

кожа трескается, появляются ранки;

веки отекают, болят;

есть подозрение на аллергию или инфекцию.

Врач поможет выявить причину и назначит лечение: противовоспалительные кремы, антигистаминные средства, мази с антибиотиками или гормонами — в зависимости от диагноза.

Сухость век — это сигнал, что кожа нуждается в вашем внимании. Чаще всего проблема решается правильным уходом, деликатным очищением и увлажнением, но иногда это симптом более серьезного состояния.