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ТСН в социальных сетях

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Сухость век: почему она возникает и как с этим бороться

Сухие, раздраженные веки — это не только эстетическая проблема, но и ощутимый физический дискомфорт. Они могут шелушиться, зудеть, краснеть, вызывать жжение и даже боль.

Автор публикации
Фото автора: Станислава Бондаренко Станислава Бондаренко
Сухость век

Сухость век / © Credits

Чаще всего мы не уделяем векам должного внимания, ведь их кожа кажется мелочью. Однако именно эта зона является одной из самых чувствительных и уязвимых на нашем теле. Издание Real Simple попыталось объяснить, почему возникает сухость век и как безопасно ее устранить.

Кожа век чрезвычайно тонкая — в 4 раза тоньше, чем, скажем, на руках. Она почти не содержит сальных желез, которые образуют защитную липидную пленку, поэтому легко пересыхает и уязвима к аллергенам, косметике, солнцу и ветру.

Именно тонкость кожи век делает ее «открытыми воротами» для раздражителей: косметика, пыль, духи, солнце, ветер, горячая вода — все это может вызвать реакцию.

Основные причины сухости век

  • Сухой воздух, сильный ветер, отопление или кондиционеры быстро высушивают кожу, особенно в осенне-зимний период.

  • Возраст. После 40 лет снижается выработка кожного сала, жировой ткани вокруг глаз становится меньше — поэтому кожа век становится еще тоньше и склонной к сухости.

  • Солнце. УФ -лучи могут обжечь и пересушить веки, вызвать шелушение и раздражение. Солнцезащитные кремы мы обычно не наносим на веки, а зря.

  • Контактный дерматит — реакция на косметику (тени, тушь, кисти, кремы), духи, мыло, стиральный порошок или даже бытовую химию — частая причина сухости и зуда.

  • Атопический дерматит — это хроническое заболевание (экзема), которое проявляется шелушением, покраснением и зудом на коже — в том числе и на веках.

  • Себорейный дерматит. Чаще встречается на волосистой части головы, но может поражать и веки. Вызывает мелкие чешуйки, зуд и воспаление.

  • Блефарит — воспаление края век, связанное с бактериями, аллергией или клещами. Сопровождается зудом, раздражением и сухостью.

  • Окулярная розацеа — это форма розацеа, которая поражает глаза и веки: они могут чесаться, слезиться, краснеть, появляется жжение.

  • Псориаз — редкая, но возможная причина, если псориаз поражает веки, это приводит к сильному шелушению и даже зрительным осложнениям.

  • Синдром сухих глаз. Недостаточное слезоотделение вызывает раздражение как самой роговицы, так и кожи вокруг глаз.

Уход за сухими веками

  • Выявить и исключить раздражитель. Пересмотрите косметику, которую используете. Часто именно новые кремы, тени или даже парфюм могут вызвать аллергическую реакцию. Также обратите внимание на стиральные средства, кондиционеры для белья, ароматизированные салфетки.

  • Увлажнение — ключ к успеху. Используйте гипоаллергенные кремы или мази, специально разработанные для кожи вокруг глаз. Средства должны быть без запаха, спирта, ретинола, кислот или эфирных масел.

  • Теплые компрессы Регулярные теплые компрессы помогают смягчить кожу, уменьшить зуд и улучшить циркуляцию. Используйте микроволновые компрессы или обычное полотенце, смоченное в теплой воде.

  • Очищение ресниц и век. Мойте веки специальными средствами для чувствительной кожи или детским шампунем, разведенным водой. Это важно при себорее, блефарите или розацеа.

  • Избегайте горячей воды. Душ или ванна с горячей водой высушивает кожу. Лучше выбирать теплую воду, ограничить продолжительность купания, а после сразу наносить крем.

  • Увлажнитель воздуха. Если в помещении сухой воздух (особенно зимой или с кондиционером) — используйте увлажнитель. Это поможет не только коже, но и глазам, волосам и дыханию.

Когда обращаться к врачу

Не откладывайте визит к дерматологу или офтальмологу, если:

  • сухость не проходит более 10 дней;

  • кожа трескается, появляются ранки;

  • веки отекают, болят;

  • есть подозрение на аллергию или инфекцию.

Врач поможет выявить причину и назначит лечение: противовоспалительные кремы, антигистаминные средства, мази с антибиотиками или гормонами — в зависимости от диагноза.

Сухость век — это сигнал, что кожа нуждается в вашем внимании. Чаще всего проблема решается правильным уходом, деликатным очищением и увлажнением, но иногда это симптом более серьезного состояния.

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