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Супермощная магнитная буря: чего ожидать от солнечной активности 25-27 марта

Супермощная магнитная буря: чего ожидать от солнечной активности 25-27 марта

Прогноз магнитных бурь на 25, 26, 27 марта / Фото: Credits

В ближайшее время ожидается высокая солнечная активность.

Прогноз солнечной и геомагнитной активности на 25-27 марта 2024 года опубликовал Центр прогнозирования космической погоды Национального управления океанических и атмосферных исследований США.

Геомагнитные бури классифицируются по уровню мощности – К-индексу – от показателя 2 до 9. Чем выше К-индекс, тем сильнее буря и ее последствия и влияние на людей и технику.

Отметим, что прогноз еще может измениться, так как исследователи солнечной активности обновляют свои данные каждые три часа.

25 марта ожидается солнечная активность с К-индексом 8 (красный уровень), что соответствует супермощной магнитной буре, способной влиять на самочувствие людей. 26 марта геомагнитная активность снизится до К-индекса 5, но буря все равно будет оставаться очень сильной. К 27 марта магнитосфера должна будет прийти в норму.

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