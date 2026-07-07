Существует ли "безвредный" алкоголь и что об этом говорят специалисты

Алкоголь / © Associated Press

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Мы хорошо знаем о рисках, связанных с алкоголем, но если уж решаем выпить, то почти всегда хочется сделать этот процесс менее вредным. Именно поэтому вокруг напитков годами бытуют мифы о том, что вино полезнее пива, а прозрачные крепкие напитки — безопаснее тёмных.

Как поясняет издание The New York Times, ученые проводят четкую грань между этими представлениями: алкоголь — это алкоголь, и любой его вид в любом количестве несет риски для здоровья.

Алкоголь вреден для организма

Когда мы пьем, организм преобразует этанол в токсичное вещество — ацетальдегид, именно он может повреждать ДНК клеток. Это повреждение затрагивает различные ткани во рту, горле, печени, толстой кишке и груди. И когда организм пытается восстановить ДНК, могут возникать мутации, повышающие риск развития рака.

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Именно поэтому считается, что алкоголь может влиять как минимум на семь типов онкологических заболеваний. Кроме того, чрезмерное употребление алкоголя — это не только вопрос количества бокалов, но и регулярности: для женщин рискованным считается более 8 напитков в неделю, для мужчин — более 15 или несколько больших доз за один раз.

К последствиям также относятся заболевания сердца и печени, депрессия, тревожность и проблемы с памятью.

Различия между видами алкоголя

Ключевой фактор — не цвет и не «тип» напитка, а количество этанола. Его концентрацию можно увидеть на этикетке.

В среднем в пиве содержится меньше этанола, чем в вине, а в вине — меньше, чем в крепких спиртных напитках, таких как водка или текила. Но это лишь общая тенденция: некоторые сорта пива иногда могут быть крепче отдельных вин или даже некоторых крепких напитков.

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Важный вывод из этого заключается в том, что ориентироваться следует не на категорию, а на фактическое содержание алкоголя.

Как правильно пить

Специалисты советуют в первую очередь обращать внимание на количество этанола в выпитом. Для понимания:

330 мл пива с содержанием этанола 5%

150 мл вина с содержанием этанола 12%

45 мл крепкого алкоголя с содержанием этанола 40% (1 шот)

С коктейлями всё сложнее, из-за смеси ингредиентов и нескольких видов алкоголя трудно точно определить дозу. Поэтому лучше выбирать вино или пиво, если важно контролировать количество этанола.

Существуют и другие факторы риска. Некоторые коктейли содержат много сахара из-за соков и газированных напитков, а это может повышать риск набора веса, ожирения, диабета II типа и сердечных заболеваний.

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Кроме того, специалисты предостерегают от употребления алкогольных напитков с кофеином, например, эспрессо-мартини или коктейлей с энергетиками. Они могут создавать иллюзию меньшего опьянения, из-за чего человек выпивает больше, чем планировал.

«Тёмный» и «светлый» алкоголь

Распространенный миф о том, что темные напитки более вредны, отчасти связан с похмельем. В тёмном алкоголе, например, в бурбоне, роме или бренди, больше конгенеров — побочных продуктов брожения, которые влияют на вкус и аромат. Именно они могут усиливать симптомы похмелья. Однако это не означает, что тёмный алкоголь более вреден для здоровья.

Впрочем, и правило «чем прозрачнее, тем лучше» не всегда срабатывает. Некоторые сорта текилы, например, также могут содержать много конгенеров и вызывать более сильное похмелье.

Научный ответ на вопрос о «наименее вредном алкоголе» звучит довольно однозначно — такого не существует. Различные напитки могут отличаться по крепости, калорийности или влиянию на самочувствие на следующий день, но ключевой фактор риска остается неизменным — этанол.

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Если же алкоголь присутствует в жизни, стоит думать не о «безопасном варианте», а об осознанности, меньших дозах, более низком содержании этанола и понимании собственных пределов

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