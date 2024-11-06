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Свекольный витаминный коктейль: рецепт напитка против ощущения вялости

Свекольный витаминный коктейль: рецепт напитка против ощущения вялости

Свекольный витаминный коктейль / Фото: Credits

Свекольный напиток – это не просто коктейль, а настоящая находка для поддержания здоровья, идеально подходящая для борьбы с вялостью.

На странице Baltic Health рассказали, как приготовить этот полезный напиток, который станет вашим союзником в достижении свежего вида и активности на целый день.

Полезные свойства свеклы

Еще древние римляне использовали свеклу не только как пищу, а как настоящее лекарство, они верили, что свекла способна очищать кровь и повышать жизненные силы, поэтому использовали ее для поддержания здоровья и повышения тонуса. Сегодня же мы знаем, что свекла содержит нитраты, способствующие лучшему кровообращению, повышающие энергию без нервного возбуждения.

Этот замечательный напиток включает в себя несколько простых ингредиентов, у которых есть высокий уровень витаминов и микроэлементов.

  • Свекла: содержит нитраты, которые улучшают кровообращение, повышает уровень энергии естественным путем. Он также поддерживает функцию печени, что помогает организму естественным образом выводить токсины.
  • Морковь: богата бета-каротином, который превращается в витамин А, необходимый для здоровья глаз и кожи. Это ежедневный "щит" для вашей кожи, защищающий ее от тусклости.
  • Имбирь: этот ароматный корень известен своими противовоспалительными и антиоксидантными свойствами. Он укрепляет иммунную систему, улучшает пищеварение и служит естественным защитником вашего организма от болезней.

Ингредиенты

  • Свекла 1 шт.
  • Морковь 1-2 шт.
  • Небольшой кусочек имбиря
  • Зеленое яблоко 1 шт.
  • Вода 0,5л

Приготовление

  1. Очистите и нарежьте ингредиенты на небольшие кусочки.
  2. Поместите в блендер, добавьте воду и взбейте до однородности.
  3. Процедить коктейль через сито.
  4. Рекомендуется выпивать 1–2 стакана этого напитка утром.

Преимущества свекольного коктейля

  1. Благодаря улучшению кровообращения и детоксикации организма ваш уровень энергии будет оставаться высоким, не создавая ощущения возбуждения.
  2. Морковь в составе напитка помогает коже выглядеть свежей и ухоженной, ведь она богата бета-каротином, который поддерживает здоровье кожи.
  3. Свекла поддерживает работу печени, помогает организму естественным образом избавляться от токсинов, что способствует свежему виду и прекрасному самочувствию.

Альтернативные напитки

  • Сок из сельдерея: для дополнительной поддержки пищеварения и детоксикации.
  • Зеленый чай: для повышения энергии и антиоксидантной защиты.
  • Смузи с низким содержанием сахара: дает дополнительные витамины и минералы.

Когда не стоит пить свекольный коктейль

Если у вас были камни в почках или вы чувствительны к оксалатам, перед употреблением свекольного сока следует проконсультироваться с врачом.

Советы:

  • Коктейль лучше пить натощак, поскольку так ваш организм быстрее впитывает все полезные вещества.
  • Во время беременности перед его употреблением лучше проконсультируйтесь со своим врачом.
  • Вы можете приготовить большую порцию этого коктейля, но лучше напиток употреблять свежим. Если храните его в холодильнике, потребляйте его в течение 2 дней.

Свекольный витаминный коктейль – это не только вкусное, но и мощное средство для поддержания энергии и сияния вашей кожи. Благодаря сочетанию свеклы, моркови и имбиря этот напиток способствует естественной детоксикации организма, повышению тонуса и улучшению внешнего вида.

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