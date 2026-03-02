- Дата публикации
Свет против хандры: как светотерапия помогает пережить сезонный спад настроения
У холодных месяцев есть свой шарм, однако, когда световой день еще не слишком длинный, это влияет не только на растения и птиц, но на наше настроение, энергию, концентрацию и общее самочувствие.
В такие периоды многие люди сталкиваются с сезонными изменениями настроения, официально известными как сезонное аффективное расстройство. Издание Cleveland Clinic объяснило, что это состояние, при котором организм получает мало естественного света, а это сбивает внутренние часы и влияет на гормоны, которые отвечают за эмоциональный баланс и здоровый сон.
Но есть технология, которая помогает компенсировать дефицит солнца и она набирает популярность во всем мире.
Светотерапия
Светотерапия или фототерапия — это метод, в котором используют специальные лампы или световые панели, имитирующие естественный дневной свет. Она компенсирует недостаток солнца и помогает организму вернуть естественный ритм, в частности влияет на:
уровень энергии
стабильность настроения
качество сна
концентрацию
Устройство для процедуры называют лайтбокс — компактная лампа с широкой световой панелью. Важный параметр — яркость от 2 500 до 10 000 люксов. Такие лампы не имеют ничего общего с косметологическими синими или красными LED-лампами, это совсем другой тип света, максимально близкий к естественному дневному.
Польза светотерапии
Улучшает настроение. Регулярное использование лампы значительно уменьшает проявления сезонного спада настроения.
Усиливает эффект других методов поддержки. Светотерапия может работать в комплексе с психотерапией, физической активностью и другими здоровыми привычками.
Помогает стабилизировать сон. Свет влияет на мелатонин — гормон, который регулирует циклы сна. Поэтому для людей, у которых зимой сбивается ритм, светотерапия может быть полезной.
Главное — регулярность, одного сеанса мало, эффект держится при условии ежедневного применения.
Правильное использование световой лампы
20-30 мин в день. Большинство людей чувствуют улучшение именно при таком тайминге.
Утром — лучшее время. Утренний свет самый естественный для организма. Вечером лампу использовать не рекомендуют, ведь это может сбить цикл сна.
На расстоянии 40-60 см от лица. Лампа должна стоять сбоку, а не прямо перед глазами.
Не смотреть на свет, он работает как фоновый, достаточно, чтобы свет попадал в поле периферийного зрения.
Занимайтесь своими делами. Пейте чай, делайте домашнее задание, завтракайте, работайте за ноутбуком — лампа просто светит рядом.
Передозировка светом
Перед началом светотерапии стоит обсудить это с врачом — особенно если:
есть проблемы со зрением
принимаете определенные лекарства
есть повышенная чувствительность к свету
есть другие медицинские особенности
Светотерапия считается безопасной, но иногда могут возникать:
усталость глаз
дискомфорт
легкая головная боль
Если что-то беспокоит, следует прекратить использование и обратиться к специалисту.
Светотерапия — не о «быстрых решениях», а о заботе о себе. Это не волшебная таблетка и не замена другим способам поддерживать хорошее самочувствие. Но это один из самых простых способов помочь организму почувствовать больше света.
Лампа компактная, доступная и легко вписывается в утреннюю рутину и главное — она не претендует на замену заботливых привычек, общения, отдыха, физической активности и поддержки от близких.