Свежие или консервированные: какие помидоры полезнее

Несмотря на распространенный миф, что консервированные овощи уступают свежим по пользе, издание Real Simple рассказало, что в случае с томатами все значительно интереснее. Оба варианта — питательные, универсальные и достойные места в ежедневном рационе. Разбираемся, в чем разница и как выбрать лучший вариант для себя.

Пищевая ценность

По питательности свежие и консервированные помидоры почти равны. Они содержат калий, фолиевую кислоту, витамин K и антиоксиданты, которые поддерживают сердечно-сосудистую систему, кости и клеточное здоровье. Впрочем, есть нюансы:

Свежие помидоры содержат больше витамина C, который поддерживает иммунитет и помогает организму бороться со стрессом.

Консервированные помидоры часто имеют более высокий уровень ликопена — мощного антиоксиданта, который влияет на снижение риска хронических заболеваний.

Причина проста — термическая обработка делает ликопен биодоступным, то есть таким, который легче усваивается организмом. Именно поэтому томатные соусы, пасты и тушеные блюда могут быть даже полезнее сырых томатов.

Потеря питательных веществ во время консервирования

Нет, этого не происходит и это хорошая новость. Современные методы консервирования сохраняют большинство витаминов и минералов. Более того, томаты для консервов обычно обрабатывают на пике спелости, когда концентрация питательных веществ максимальна. Единственное, на что стоит обратить внимание:

Содержание соли — некоторые бренды добавляют до 400-500 мг натрия на порцию.

Упаковка — лучше выбирать стеклянную тару.

Состав — в качественных консервах не должно быть ничего лишнего, кроме томатов и лимонной кислоты.

Когда выбирать свежие помидоры

Свежие томаты — безоговорочные фавориты для блюд, где важны текстура и яркий вкус:

салаты

брускетты и тосты

сэндвичи

сальса

легкие пасты и тарталетки.

В сезон они ароматные, сочные и не требуют сложной обработки, достаточно оливкового масла и щепотки соли.

Когда лучше консервированные

Консервированные помидоры — герои кухни холодного сезона. Они идеальны для приготовления:

томатных соусов

супов и рагу

чили

пиццы

блюд медленного приготовления

Измельченные, запеченные или в собственном соку, они добавляют глубину вкуса, насыщенный цвет и пользу без лишних усилий.

И свежие, и консервированные помидоры имеют право на жизнь и место в вашей тарелке. Суть не в том, чтобы выбирать «лучший» вариант, а в балансе. Летом — наслаждайтесь свежими томатами, зимой — смело используйте консервированные.

Помидоры — это пример того, как простой продукт может быть и вкусным, и функциональным. Независимо от формы, они поддерживают здоровье, добавляют удовольствие от еды и доказывают, что полезное не обязательно должно быть сложным.